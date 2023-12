Očkovací certifikát se vrátí? A naše soudy už nás nezachrání. Přijde to jinak

reklama

Na program posledního letošního zasedání sněmovního výboru pro zdravotnictví byl zařazen i bod s názvem „Informace Ministerstva zdravotnictví České republiky k Mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti na ně (tzv. pandemická úmluva)“. Pandemickou úmluvu představil rezort koncem listopadu s tím, že jejím cílem je obsáhnout prevenci, připravenost a reakci na hrozby pro veřejné zdraví. „Tato dohoda pouze shrnuje a formalizuje procesy, které již dlouhodobě probíhají, případně ty, které byly implementovány v době pandemie covidu-19. Jde například o pomoc chudším zemím, spolupráci laboratoří, sdílení informací či zkušenosti s léčbou,“ uvedl při té příležitosti náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Informace na zasedání výboru pro zdravotnictví přišla poslancům podat ředitelka odboru mezinárodních věcí a Evropské unie Ministerstva zdravotnictví Kateřina Baťhová. Začala upozorněním, že se v dezinformacích o pandemické úmluvě velmi často objevuje, že bude vybudován celosvětový dodavatelský řetězec a logistická síť pro distribuci vakcín. „Je pravda že ta pandemická úmluva mluví o tom, že WHO poskytne rámec pro to, aby v případě hrozby státy ustanovily síť, která napomůže distribuci vakcín, případně nějakých ochranných prostředků …“ snažila se údajné dezinformace uvést na pravou míru. „Tomu nerozumím. Podle mého názoru se údajná ‚dezinformace‘ od faktu liší jen ve slovíčkách. Nevím, v čem měla dezinformace spočívat,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz specialista v oboru vnitřního lékařství a angiologie Vladimír Čížek.

V Česku nebyl ještě nikdo za následky po očkování odškodněn

Zástupkyně rezortu členům výboru pro zdravotnictví sdělila, že podle pandemické úmluvy budou státy muset připravit mechanismus pro odškodňování pro ty, kteří budou mít případné následky po očkování pandemickou vakcínou. Dodala, že to je něco, co Česká republika splňuje už nyní. „Ovšem mechanismus pro odškodňování splňujeme jen papírově. V České republice nebyl dosud odškodněn ani jeden člověk – viz například reportáž Seznamu o peripetiích muže, který ochrnul čtyři dny po očkování,“ poukazuje cévní lékař, který se od začátku pandemie intenzivně věnuje nejen covidu, ale i případným negativním dopadům očkování proti němu. Zmíněný spor poškozeného s Ministerstvem zdravotnictví se táhne už dva roky, ale rezort o náhradě újmy způsobené očkováním stále ještě nerozhodl. Podle informací, jež zazněly na nedávném parlamentním semináři, bylo k 21. září 2023 podáno celkem 117 žádostí o odškodnění, kladně nebyla dosud vyřízena ani jedna.

Kateřina Baťhová se dále zaměřila na Mezinárodní zdravotnické předpisy (IHR), které jsou právním nástrojem Světové zdravotnické organizace (WHO) zavazujícím členské státy ke spolupráci v boji proti šíření nemocí a následkům událostí, které mají dopad na veřejné zdraví. „Česká republika jako člen Evropské unie se účastní na dvou fórech toho vyjednávání – jednak v Ženevě, kde probíhají koordinace EU pozice, a jednak v Bruselu, kde Evropská unie (která bude taky členem, protože EU je v oblasti připravenosti pandemie přece jenom trošku dál než některé jiné části světa) vystupuje jako jedno těleso a vždy si tu pozici zkoordinuje v EU před tím, než jdeme vyjednávat s ostatními státy světového společenství,“ vysvětlila ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU Ministerstva zdravotnictví Kateřina Baťhová.

Pandemická úmluva bude nadřazena české legislativě

O návrhu pandemické smlouvy velice zevrubně hovořil pro Inovaci Republiky právník Libor Hlavsa. Upozornil na petici za odmítnutí protipandemické dohody kvůli závažným podezřením o řízení agentury Světové zdravotnické organizace, střetu zájmu při financování nebo roli vedoucích pracovníku°. „Podle právníka Hlavsy je možné, že se do hlasování vloží EU, což by mohlo znamenat obejití členských zemí podle principu subsidiarity EU. Definitivní znění navrhovaných změn může být známo až v dubnu 2024, pouhých 40 dní před květnovým jednáním. Může nastat situace, že než se dokument přeloží do češtiny, zbude českým poslancům a senátorům jen minimální čas na prostudování a případné námitky,“ varuje Vladimír Čížek.

Zástupkyně rezortu naopak členy výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny chlácholila tím, že podepíšeme s výhradou ratifikace. To znamená, že nebudeme vázáni ani pandemickou úmluvou ani mezinárodním zdravotnickými předpisy, pokud neproběhne ratifikace, tedy souhlas obou komor Parlamentu a podpis prezidenta republiky. Potom se z pandemické úmluvy stane mezinárodní smlouva prezidentského typu, co má nadřazenost nad českou legislativou. A směřujeme prý k tomu, že budeme ratifikovat oba předpisy. „Ředitelka Baťhová se zde dopouští zkreslení. Mezinárodní zdravotnické předpisy totiž ratifikaci – na rozdíl od pandemické úmluvy – nepodléhají,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz angiolog Vladimír Čížek na základě powerpointové prezentace ministerstva, kterou má k dispozici.

WHO ovlivňovala to, co se smělo a nesmělo psát o covidu

Bez reakce nemůže nechat ani vyvracení údajných mýtů ředitelkou odboru Kateřinou Baťhovou. Ty podle ní spočívají v tvrzeních, že WHO převezme suverenitu nad členskými státy a bude řídit zdravotnictví. Nebo v prosazování pravdy WHO a omezování svobody slova. „WHO nikdy takové kompetence neměla a nemá. Ta dohoda výslovně zmiňuje tvořit politiku na ,evidence based´ důkazech, a ne na nějakých dohadech,“ dušovala se zástupkyně Ministerstva zdravotnictví. „Mohu se mýlit, ale co jiného než ústupek od plné suverenity je fakt, že ‚mezinárodní smlouva prezidentského typu bude mít nadřazenost nad českou legislativou‘? Paní Baťhová se hluboce mýlí – WHO zásadním způsobem ovlivňovala to, co se smělo a nesmělo psát o covidu. Dokonce se tím chlubí na svých webových stránkách,“ podotýká lékař.

„Velmi obvyklý mýtus je, že WHO přichází s povinným očkováním a centrálně řízenou distribucí vakcín. Další, že WHO bude všechny a všude sledovat – tohle je založeno na tom, že mechanismus certifikátů o očkování, který vyvinula EU v době covidu (naše Tečka) byl překlopen v podstatě v celé šíři i ochrany údajů i informací, které jsou zadávány, do mechanismu WHO,“ pokračovala šéfka odboru Ministerstva zdravotnictví ve výčtu toho, co ona sama i rezort považují za mýty.

Certifikáty zvýhodnily očkované a vedly k šikaně neočkovaných

„Moje stanovisko: je všeobecně známo, že očkování proti nemoci covid-19 nebylo od samého začátku zamýšleno ke snížení rizika přenosu onemocnění, že očkování nefunguje proti přenosu onemocnění, a přesto byly celosvětově zavedeny očkovací certifikáty, které, jak se ukázalo, neměly žádný praktický smysl a sloužily pouze ke zvýhodnění očkovaných a šikaně neočkovaných, tedy k vytváření ‚občanů druhé kategorie‘, jak veřejně prohlásil poslanec Julius Špičák. Navíc tento digitální certifikát (aplikaci Tečka, čTečka) dne 30. listopadu prohlásil Nejvyšší správní soud za nezákonný. Zajímalo by mne, co se stane, když IHR jakožto dokument nadřazený české legislativě zavede stejný (v ČR nyní nezákonný) očkovací certifikát, jehož doplnění do článku 36 IHR notabene navrhuje ČR?“ ptá se Vladimír Čížek.

K tomuto bodu přednesl při jednání výboru pro zdravotnictví diskusní příspěvek vrchní ředitel pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví Radek Policar. „Elektronický očkovací průkaz bude fungovat stejně jako papírový, jen bude v elektronické podobě. Čili neznamená to, že by někdo někomu předával nějaká data, ale vy ho budete mít například ve svém mobilním telefonu a vy se budete rozhodovat. Například jestli ho tomu dopravci, který bude říkat z nějakých důvodů ‚nepustíme vás na palubu, když mi neukážete očkovací průkaz‘, buď ukážete, nebo neukážete. Ale nikdo nebude dopravcům předávat nějaká data. Bude to ve vaší moci a na všem rozhodnutí,“ snažil se vrchní ředitel vyvrátit obavy z možného zneužití dat pomocí elektronického očkovacího průkazu.

Dopravci, číšníci a jiní laikové vyžadovali po občanech jejich data

Ani toto zdůvodnění a vysvětlení Ministerstva zdravotnictví ovšem nelze přijmout. „Vzhledem k tomu, že očkování nechrání proti přenosu nemoci covid-19, že očkovací průkaz neměl nikdy žádný praktický smysl a že byl navíc shledán nezákonným právě proto, že dopravci, číšníci a jiní laikové vyžadovali po občanech tato jejich data, pokládám příspěvek pana ředitele Policara za zcela nekompetentní. Dopravci by už nikdy neměli vyžadovat covidový certifikát – to nám říkají právě ‚evidence based‘ důkazy, po nichž volá ředitelka Baťhová. Ale můžu se v některém ze svých stanovisek mýlit, tak si rád poslechnu nebo přečtu odlišné názory podpořené důkazy,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek.

