Očkování. Tři dny a padl na zem. Fico šokoval Slovensko

Kdyby dnes byl Fico předsedou vlády, rozhodně by na očkování lidí netlačil takovým způsobem jako současná slovenská vláda. „Nechal bych to na dobrovolnosti lidí a garantuji vám, že by pak byly možná ještě lepší výsledky, než jaké mají teď. Nikdy bych nikoho nenutil, aby šel na očkování,“ řekl jasně.

Rozhodně není názoru, že cestou z této pandemie je očkování: „Já jednoduše nevěřím v očkování. Protože už vidíme třetí dávku, už se mluví o čtvrté dávce. V Pfizeru střílejí flašky šampaňského od rána do večera. Teď zjistili, že už je ta vakcína taková nějaká zvláštní, tak je třeba začít s nějakým lékem, potom přijde ještě další lék a další...,“ rozhazoval Fico emotivně rukama.

„Možná kdyby to ta vláda nechala tak,“ spráskl ruce do modlící se polohy a pokračoval: „A kdyby řekla lidem: ‚Tady jsou informace ve prospěch očkování a tady jsou informace v neprospěch očkování.‘ Kdyby nedráždila hada bosou nohou, když lidem stále říká, co vše budou muset... ti lidé mají čím dál větší odpor a navíc této vládě už nikdo nedůvěřuje,“ pokračoval slovenský politik.

Jaká je podle něj tedy cesta ven z pandemie? „Jako součást strategie bych určitě volil i očkování, ale na přísně dobrovolném postupu. Já bych si dal velmi záležet na tom, aby se veřejnost dozvěděla i negativní stránky očkování.

Víte, je to takové trapné. Mně také v rodině zemřeli lidé a zvláštním způsobem. Naočkoval se člověk a za tři dny padl v kostele na zem. A nikdy tomu člověku nic nebylo!“ zamračil se Fico, který podobných případů zná ze svého okolí hned několik.

„Mám teď spustit snad nějakou kampaň? Já jsem nikdy nedělal kampaň proti očkování. Já jsem si teď četl vyjádření těch, co mají problém s hlavami, od toho Sorose... prý protože nejsem očkovaný, tak klesá životní úroveň, je v této zemi chaos, nestabilita a zodpovídám za úmrtnost lidí,“ vyjmenovával udiveně na prstech své ruky.

Moderátor poznamenal, že tím, že není očkovaný, ovlivňuje Fico mnoho lidí, kteří k němu vzhlížejí coby k velmi populárnímu politikovi a mají pak pocit, že také očkování nepotřebují. „To je moje tělo, to je moje rozhodnutí! Co je to za nesmysl. Co je vám do toho, že se nedám očkovat. Každý jak si chce, jděte a nechte si to píchnout třeba do oka třikrát. Co mě s tím stále otravujete!“ vyjel nabroušeně Fico.

„Tlaky, které jsou dnes na lidi vyvíjené, jsou brutálního charakteru. Co vy stále máte se mnou, co já s tím mám? Já jako člověk, jako fyzická osoba Robert Fico, vám říkám: nevěřím očkování, vidím za tím obrovský kšeft farmaceutických firem a dejte mi pokoj. Jestli vy chcete, jděte, neotravujte mě s tím. Jak to mám jinak říct?“ řekl ostře Fico. Zaražený moderátor pak jen sklopil hlavu a raději se přesunul k dalšímu tématu.

