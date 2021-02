Od Veselovského šel Volný jinam. Tam už ho netípli. Bohužel pro DVTV

Zákonodárce Lubomír Volný doufá, že bude opět pozván k Martinu Veselovskému na rozhovor. Moderátoři DVTV jsou dle Volného zvyklí na to, že si jde politik do jejich studia zvyšovat volitelnost. „Politik, když si jde zvyšovat volitelnost, tak ve většině případů lže, protože ty PR agentury radí, aby lhali. Nesmíte přiznat slabost, nesmíte přiznat nedostatky,“ pověděl Volný. On sám ovšem nemá nad sebou žádného šéfa a má tedy naprostou volnost.

Poslanec Lubomír Volný byl hostem rozhovoru na stránkách Svobodného vysílače. Jak jsme již psali, na DVTV se střetli moderátor tohoto kanálu Martin Veselovský a nezařazený poslanec Lubomír Volný. Ze strany poslance zaznělo, že Veselovský je otrok miliardářů George Sorose a Zdeňka Bakaly a u kauzy Flákanec postupně vysvětloval, že z jeho strany se nejednalo o útok na Tomáše Hanzela, ale naopak místopředsedající Hanzel prý konflikt způsobil.

Jak se rozhovor vyvíjel, Veselovský co chvíli Volného v jeho odpovědích přerušoval dalšími otázkami a poslanec přestával reagovat a odpovídal monotónně na předchozí otázku. „Jestli nemáte chuť nebo čas odpovídat na moje otázky, tak možná nemá smysl v tom rozhovoru pokračovat, možná bychom se nemuseli navzájem trápit,“ zaznělo pak od moderátora a zanedlouho Veselovský interview ukončil, když mu na dotaz, zda se může na něco zeptat, Volný odpověděl: „A tak jo, výjimečně. Já jsem takový medvídek, tak to můžete zkusit.“

Celý rozhovor ZDE:

Právě kolem tohoto vystoupení se část rozhovoru Svobodného vysílače točila. Volný pověděl, že jak vystoupení u Veselovského, tak i to u Jaromíra Soukupa, vedl v tom duchu, v jakém ho vedl, protože nad sebou nemá žádného šéfa a může si říkat, co chce. Pokud je poslanec v nějaké straně, tak si prý musí dávat pozor na to, co řekne, aby nepoškodil stranu. „Když jsem šel k panu Soukupovi poprvé jako zástupce SPD, tak jsem prostě věděl, že jsou určité hranice, za které nesmím jít a věci, které nesmím říkat a ke kterým se nemám vyjadřovat a tak dále. Teď jsem to byl prostě já Lubomír Flákanec Medvídek Volný,“ parafrázoval poslanec své přezdívky.

Volný má dle svých slov jednu výhodu, a to tu, že ho všichni považují za jednoduchého, primitivního idiota a přípravu na rozhovor moderátoři většinou odbydou. „Oni to berou tak, že tam prostě přijde idiot a že oni si ho namažou na chleba a nemusí se vůbec připravovat. V současné době sklízím taková vítězství, která jsou ve své podstatě dílem neprofesionality mých oponentů,“ vysvětlil poslanec.

Moderátoři DVTV jsou prý zvyklí na to, že si tam jde politik zvyšovat volitelnost. „Politik, když si jde zvyšovat volitelnost, tak ve většině případů lže, protože ty PR agentury radí, aby lhali. Nesmíte přiznat slabost, nesmíte přiznat nedostatky, nesmíte přiznat prostě vůbec nic, co by vás mohlo nějak ohrozit. Musíte být takový zářný příklad následování a mně tohle nebylo nikdy vlastní,“ přiznal Volný.

„U politiků jsem nesnášel, jak se nás snažili přesvědčit, že prostě nechodí na červenou, třeba. Tak jsem to použil u pana Veselovského, nebo že znají všechny zákony a ve všem se vyznají a všemu rozumí. Ti moderátoři je do toho tlačí, pochopitelně, a vy, když přiznáte slabost, jako že něčemu nerozumíte, tak oni se samozřejmě do vás pustí a vy když nemáte v sobě ten drobet asertivity, zdravé agresivity, tak jste potom vy ta laciná kořist, kterou oni roztrhají a sežerou zaživa,“ vysvětlil.

Dále pověděl, jak to je s tou znalostí jednacího řádu Sněmovny. Prý tak přibližně deset poslanců zná tento jednací řád velmi podrobně. Má se jednat například o předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, Marka Bendu z ODS a další. „Za tohle volební období byla minimálně, bych to tipl, desetkrát i dvacetkrát možná situace, kdy celou Sněmovnu zachraňovali zaměstnanci legislativního odboru Poslanecké sněmovny, to jsou lidé – právníci, kteří tam sedí,“ pověděl Volný. Právě tito zaměstnanci jsou ti praví znalci jednacího řádu a dle Volného již několikrát rozhodli určitou spornou situaci, například i proti vůli předsedajícího schůze.

Dle moderátora měl Veselovský v rozhovoru konstrukci, kterou chtěl dosvědčit, že Volný nezná jednací řád, a přitom je zákonodárce. „Kdybyste řekl: ‚Ano znám‘, tak by odpověděl: ‚Takže vy moc dobře víte, že jste ho porušil‘, a teď vás tím dotlačil k nějaké reakci na to, že jste lotr,“ dodal. Volný na to reagoval slovy, že on ví, že porušil jednací řád a udělal to prý nutně a úmyslně. „Ta situace byla jasně nastavená. Já jsem řekl, že tam půjdu, on si mě pozval, já už jsem musel jít. Hotovo,“ popsal Volný přetahovanou s poslancem Hanzelem.

„Pan Veselovský určitě řídí auto a kdybychom mu položili otázku, na ten či onen paragraf, tak taky bude vedle jak ta jedle, a přitom jezdí autem, jak je to možné?“ pověděl moderátor. Za tento nápad Volný poděkoval a řekl, že si to připraví na příště. „Tenhleten magor v podstatě tímto argumentoval, a přitom, kdybychom se ho zeptali třeba na trestní zákoník nebo na obecné právo, jak může žít v této společnosti, chodit po ulici a neznat tyto věci?“ tázal se dále moderátor Svobodného vysílače. Prý na tento přístup nakonec někteří politici přistoupí.

Dále moderátora zajímalo to, jak vypadalo rozloučení, když Volný odcházel od Veselovského. „S panem Veselovským žádné rozloučení nebylo, pan Veselovský odešel k sobě do prosklené kukaně a my jsme šli domů. My si řekli jen to na shledanou u toho stolu, a tím to skončilo,“ pověděl. Zároveň prý zákonodárce doufá, že si ho do DVTV pozvou znova. „Já si myslím, že v něm bude hlodat taková profesionální chuť minimálně srovnat to skóre a doufám v to, takže kdyby se k němu donesl tenhle náš rozhovor, tak jsem připraven,“ uzavřel.

