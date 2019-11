Odchází. A napíše knihu. Robert Šlachta promluvil, i o kauze Nagyová

„Po určité události u mě došlo k definitivnímu rozhodnutí. Zjistil jsem, jak říkal Svěrák ve filmu Vratné lahve, že už tady nejsem rád,“ řekl ke svému konci jednoduše Šlachta. Podle jeho slov se mu však rozhodně jednoduše neodchází. „Nikdy jsem si nemyslel, že skončím. Nevím, co bude, až se 1. prosince probudím,“ sdělil Šlachta a jediné, co vyloučil, je vstup do politiky. „Mám v hlavě nějaký plán, ale spíše osobního charakteru. Začal jsem psát knížku s Josefem Klímou a pak uvidím, co dál,“ dodal.

Své pak řekl i ke vztahu s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), kdy se mluví o tom, že ona mu ráda naslouchá. „S paní Schillerovou jsem se neviděl hodně dlouho, naposledy před rokem nebo rokem a půl na nějaké poradě. Šlachtovi málokdo naslouchá, protože moje názory jsou tak extrémní, že si myslím, že nejsou do této společnosti,“ podotkl s tím, že rád říká věci na rovinu, což ne každý unese.

A jak Šlachta vnímá vývoj kriminality v Česku? „Nikdo pořádně neví, co se děje na internetu. Před čtrnácti dny jsme dělali drogovou kauzu. Šlo o pachatele ve věku kolem dvaceti let. Bylo tam zajištěno téměř dvacet kilo drog. Ty obchody probíhaly v objemech, které dříve dokázaly vyprodukovat jen balkánské mafie. Ti lidé se nepotkávají, vše se odehrává na internetu a je to velmi složité na odhalování. A nejde pochopitelně jen o drogy,“ uvedl.

Závěrem se pak také vyjádřil ke kauze kolem Jany Nagyové a spol. Šel by do zásahu na Úřadu vlády znovu? „To přece nemůžu v roce 2013 vědět, jak to skončí u soudu. Věci děláte, když máte konkrétní podezření. Pokud máte informace, tak musíte konat,“ uzavřel.

Psali jsme: Jiří Baťa: Milionchvilková rétorika - buď anebo, či ještě lépe, přímo „ultimátum“ Pardubický kraj rozdělí příští rok mezi složky IZS téměř 40 milionů „To je krutý...“ Havel má novou sochu. Štěstí, že ji neviděl? Je to sranda Milion chvilek osloví i starší! Minář řekl víc. Překvapivé novinky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.