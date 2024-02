Odchod STANu z vlády. Výhrůžka je tu

Protesty proti ministru Bekovi, který není schopen sehnat peníze na uklízečky a školníky a přehazuje tento úkol na obce a kraje, zaznívají stále intenzivněji. Naposledy od předsedy Asociace krajů Martina Kuby, který to brněnskému docentu muzikologie sečetl s problémovým systémem registrací přihlášek na střední školy.

Hnutí STAN, které svého senátora Mikuláše Beka na školství nominovalo, reaguje na kritiku poukazováním, že nedostatek peněz daný rozpočtovými škrty je problémem celé vlády, nejen resortního ministra.

Konkrétní podobu dostal tento postoj tweetem poslance Ondřeje Lochmana, který z problémů obvinil ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS. Jeho spolustraník Kuba by proto podle bývalého starosty Mnichova Hradiště a ředitele nadace Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu měl mlčet.

„Ministr financí seškrtal v září školství o 30 miliard. Od té doby ministr Bek jen dohání škrty, se kterými Zbyněk Stanjura přišel. A teď člen ODS Martin Kuba kritizuje ministra školství, že nedokáže zajistit finance, které ministr z jeho partaje zablokoval. Za mě je otázkou, jak dlouho má STAN být ve vládě s koaličním partnerem, který má školství v prioritách až za nakupováním benzínek,“ rozjel se poslanec na síti X.

Nakupováním benzínek narážel na nákup sítě čerpacích stanic Robin Oil, kterou provedl státní podnik Čepro. Ten podléhá Ministerstvu financí, ale ministr Stanjura uvedl, že rozhodnutí učinilo vedení podniku a je za něj odpovědné. Jeho úřad prý transakci pouze konzultoval.

Nákup už v minulosti z koalice kritizovali politici STAN a také někteří lidovci.

Nyní tedy transakce posloužila hnutí STAN jako klacek na koaličního partnera. Otázka na přítomnost hnutí STAN ve vládě ale přivedla pod Lochmanův tweet množství současných i emeritních politiků pětikoalice.

„Jestli by něco mělo být na zváženou vaší účasti ve vládě, tak to určitě nebude práce ministrů za ODS, ale vaše absolutně neloajální chování v této vládě,“ napsal mu bývalý ministr za ODS Pavel Drobil. A dodal, že pokud chce STAN hrát stejnou partii, jako lidovci v devadesátých letech, kdy byli ve vládě a současně ji permanentně kritizovali, tak pohoří. Z toho prostého důvodu, že Vít Rakušan opravdu nemá politický talent Josefa Luxe.

Jestli by něco mělo být na zváženou vaší účasti ve vládě, tak to určitě nebude práce ministrů za ODS, ale vaše absolutně neloajální chování v této vládě. Pokud jste se zhlédli v lidovcích model 90. léta, tak jste si nevybrali dobrý příklad??. V. R. není a nikdy nebude J. L.??!

Lochman mu vzkázal, že důvěra, kterou vládě vyslovil, neznamená, že bude podporovat všechno. „V našem systému demokracie je závislá vláda od vůle Sněmovny, ne naopak,“ vysvětlil Drobilovi, že on je suverénem, kterého si ministři mají předcházet.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek pak Lochamana poučil, že rozpočet neschvaluje ministr financí, ale vláda jako celek a posléze Poslanecká sněmovna. Ta první souhlasila s návrhem jednomyslně, v parlamentním tělese přidal svůj hlas pro i poslanec Lochman, který teď vykládá o Stanjurových škrtech.

Ale i na to našel Lochman vysvětlení. „Pro rozpočet jsem hlasoval s tím, že dojde k navýšení kapitoly školství v lednu tak, aby nemuselo docházet k výpovědím,“ odepsal Kalouskovi.

Ministr financí nic neseškrtal, pane @ondrejlochman, na to (bohužel) nemá dost pravomocí. Pokud došlo ke snížení výdajů kapitoly MŠMT, musela o tom rozhodnout vláda a potvrdit to Sněmovna. Pokud vím, bylo to jednomyslně, takže jste byl také pro. Seškrtali jste to spolu.