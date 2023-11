Odhalení! Co píšou lidem Pekarová a Válek. A jak to bylo ve skutečnosti...

reklama

„Opozici nezáleží na občanech České republiky a řešení výpadků léků. To dnes sdělilo hnutí ANO a SPD, když vetovaly projednání zákona o léčivech, protože se jim v pátek odpoledne nechtělo pracovat. Novela byla široce konzultovaná, ke schválení ji drtivou většinou doporučil i zdravotnický výbor včetně opozičních poslanců. I navzdory opozici udělám vše pro to, aby byla novela projednána co nejdříve a začala platit, jak je plánováno. Takže, pane Babiši, pane Okamuro a další. Jděte ven vysvětlit lidem, proč vám na nich vůbec nezáleží a sledujete jen vlastní politické cíle," napsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na sociální síti X.

„Kritizují, vlastní řešení nemají a druhému jej blokují. A tak je to s hnutím ANO se vším," sdílela Válkův status lídryně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Na jejich slova však reagoval reportér serveru iDnes.cz Josef Kopecký. „Všichni, kdo byli ve Sněmovně, vědí, že to bylo trochu jinak... Vypadalo to, že se nestihne do 14:00 projednat liniový zákon a Marek Benda navrhl jednat i po 14:00 do ,DOPROJEDNÁNÍ BODU'. Opozice to nevetovala a podpořila. Důkaz je ve stenoprotokolu PSP," napsal Kopecký.

„Minule jsem navrhoval, aby zákon o lécích byl zařazený na jednání Sněmovny. Nevyšlo to, protože to zablokovali vládní poslanci. Dnes si připravili schůzi tak, že zase na tento zákon nedošlo. Dokazuje to dvě věci. Vládě na tom zákoně nezáleží a Vlastimil Válek je slabý ministr," poznamenal také poslanec za hnutí ANO Kamil Farhan.

