Odřízla ho? Křeček na Šabatovou prozradil, co mu dělala z pozice nadřízené. Bude veselo

Hostem čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl bývalý zástupce ombudsmanky Anny Šabatové Stanislav Křeček, jehož hodlá prezident Miloš Zeman navrhnout na ombudsmana. Ve svých jednaosmdesáti letech má Křeček za sebou už dva neúspěšné pokusy o post ombudsmana. Šabatová dala najevo, že by nebyl dobrým nástupcem, a Křečka to ani nijak nepřekvapilo. V rozhlase prozradil, co by dělal jinak než ona.

V úvodu pořadu Křeček konstatoval, že přijetí prezidentovy nabídky zvažoval, protože její přijetí by znamenalo určité odloučení od rodiny. „Mám tady vnoučky, pravnoučky, takže to je pro mě složité rozhodování kvůli té rodinné situaci," uvedl host rozhlasu.

Letos mu bude 82 let, ale Křeček v tom nevidí problém. Nejde prý dělat pokrývače, nýbrž se bude věnovat intelektuální práci a jasně ví, co by asi tak ombudsman měl dělat. A navíc počítá, že když už ho prezident navrhl, učinil tak s tím, že zvažoval, zda může jeho kandidát získat politickou podporu. „Já předpokládám, že prezident nestřílí od boku a zvažuje, jaké má šance, aby jeho kandidáta jenom neostřelovali.

Nijak ho prý nepřekvapilo, že ho Anna Šabatová kritizovala. „Paní Šabatová mě nebrala jako svého zástupce, já jsem byl odříznut a vykonával jsem si svoji agendu. Cítil jsem stejnou odpovědnost za chod toho úřadu, stejně jako Anna Šabatová a dával jsem to najevo,“ pravil Křeček.

Zdůraznil však, že nikdy nezpochybňoval rozhodnutí úřadu ombudsmana. „Já jsem nikdy nezpochybňoval její rozhodnutí, jenom jsem říkal, že na to mám jiný názor,“ zdůraznil s dovětkem, že nikdy nahlas neřekl, „neřiďte se stanoviskem ombudsmana“.

V rozhlasu zdůraznil, že jako ombudsman by se snažil připomínat, že lidé mají svá práva, ale také povinnosti. A pokud si je neplní, je to problém. Toto měl prý Křeček na mysli, když tvrdil, že majitelé bytů mohou odmítnout pronajmout byt Romům, jestli mají obavu, že nebudou pravidelně dostávat nájem, nebo bude pronajatý byt poničen, jak se to děje v některých vyloučených lokalitách.

Pokud by se stal ombudsmanem, věnoval by se otázkám diskriminace, pokud by dostal takový podnět, ale nezapomínal by na to, že úkoly ombudsmana jsou širší. Má pracovat s podněty občanů a poskytnout jim pomocnou ruku v boji se zvůlí různých úřadů.

V obecné rovině konstatoval, že by jako ombudsman chránil veřejný zájem a věnoval by méně pozornosti aktivitám, které přináleží neziskovému sektoru.

Nakonec se vymezil proti Deníku N, který prý citoval jednu z pracovnic úřadu ombudsmana, když napsal, že Křeček spisy, které mu přistávaly na stole, nečetl, podepisoval je automaticky a domů jezdil už ve středu, nikoli na konci týdne. Křeček se proti tomuto tvrzení důrazně ohradil.

„Citujete pěknou sviňárnu, žádná kolegyně to neřekla. Byla to jen špína, která byla hozena,“ vyčetl Křeček moderátorovi Tomáši Pancířovi, který z článku Deníku N vycházel. Kdyby se stal ombudsmanem, byl by jím 24 hodin denně, což ale neznamená, že by byl neustále ve své kanceláři. Takto prý ombudsman nepracuje.

