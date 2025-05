„Vláda, to snad nejsou křesťané!“ Jeli jsme s Babišem tam, kde ho volí „celá rodina“

„Fialova vláda je strašná. To snad nejsou křesťané,“ řekla jedna paní druhé, která souhlasně přikývla. Důchodkyně hovořily nářečím s příměsí polštiny, kterému se říká „po naszymu“. Byli jsme na předvolebním mítinku Andreje Babiše v Jablunkově a poté se v jeho karavanu svezli do Frýdku-Místku, kde měl další. Ostatně šéf hnutí ANO ve své jízdě po Moravskoslezském kraji pokračuje.

Klid v Jablunkově

Největší skrumáž lidí v Jablunkově byla před karavanem Andreje Babiše. Velký důraz dává na tři témata: energie, bydlení a zdravotnictví. „Z hlediska koupěschopnosti obyvatelstva máme nejdražší energii v Evropské unii. Proč? Vydělávají na tom nejvíc výrobci elektřiny, hlavně ČEZ. My říkáme ne,“ řekl mimo jiné Babiš s tím, že chce ČEZ dostat celý do majetku státu, aby se to změnilo. Chce změnit i jedno z nejdražších bydlení v rámci Evropy. Chce na to prohlasovat i speciální zákon.

Naslouchalo mu do stovky lidí. Mnoho z nich se pochlubilo, že Babiše volí celá rodina. „Chci, aby se Senát zrušil, bo je k ničemu. Tam jenom berou prachy a je to samý důchodce. Já jsem taky, ale nešla bych tam. Němcová už tam sedí jak dlouho, má dvaasedmdesát roků a co tam dělá, pořád spí,“ řekla seniorka, která kdysi byla členkou sociální demokracie, ale odešla. Sociální demokraté to prý hodně dodrbali.

„Ta vláda, to jsou barabové, lumpové. Jurečka a Výborný jsou nejhorší. Nejvíc lžou a jsou přitom z KDU-ČSL. Nechci je ani poslouchat. U nás je to taky tak. Čím víc chodí do kostela, tím jsou horší,“ řekla další důchodkyně s tím, že Babiše volí pořád, protože říká to, co si myslí, a nelže. To se prý nedá říct o premiéru Fialovi a prezidentu Pavlovi. A dodala: „Do prdele, prezident má obrovský plat a on z toho neuživí manželku? To mají pořád málo? Žádná první dáma u nás nikdy peníze nebrala a říkala to i Dáša Havlová Veškrnová.“

Opodál postávaly tři dámy ve středním věku. „Babiš to myslí se staršími lidmi dobře. Určitě líp než ti, co je nyní máme ve vládě,“ sdělila Jana. „Dělá to dobře. Před volbami se snaží každý zalíbit, to je jasné. Přišli jsme se podívat ze zvědavosti, jaký bude zájem, ale nic moc. Nicméně lidi už asi mají politiky po krk. Ta nás neživí,“ prohlásila Petra.

Fotogalerie: - Jízda s Babišem

Mikrofon si od Babiše vzala jiná důchodkyně, bývalá ředitelka tamní mateřské školy. Všechny výtky měla napsané na papírku a pak je začala číst. Zhruba jako pacient z filmu Vesničko má středisková, když začal doktorovi, kterého hrál úžasný Rudolf Hrušínský, vyjmenovávat své nemoci. Bylo vtipné, když Babiše okřikovala jako svého žáka, ať ji nepřerušuje, protože ještě mluví, a skoro to vypadalo, že dostane černý puntík.

Jízda s Babišem

A pak ParlamentníListy.cz, tedy jejich reportér, nasedly do Babišova karavanu. Vzadu ležely na lehátkách propagační předměty jako jeho knihy, kšiltovky s nápisy Silné Česko či Sorry jako a další věci. Babiš si sedl ke stolečku naproti a bylo vidět, že ho přízeň lidí baví, nicméně novináře bere jako nutné zlo. Jeho hlavním protivníkem totiž prý není vládní koalice, ale média. Nyní mu vyčítají, že je už starý, ale jak řekl: „My starší víme, co je důležité.“

Při zhruba třicetiminutové jízdě vznikl rozhovor, který si v ParlamentníchListech.cz přečtete později. Babiš si dal lok vody a šli jsme na to. Řešili jsme stáří, kondičku, drogy, Evropskou unii a tak dále. Předseda hnutí ANO nám například prozradil, proč je pořád tak „šlank“, jak to bylo s jeho podpisem Green Dealu, že by žádnou strategickou komunikaci na vládě nestrpěl a proč si váží Donalda Trumpa. Ale to už jsme skoro končili.

Přeháňka v Místku

Když jsme přijížděli do Frýdku-Místku, začal být Babiš neklidný. „Ty lidi na mě čekají, zastav,“ skoro vyskočil z karavanu a šel mezi dav. Na náměstí Svobody v Místku na něj čekalo mnohem víc příznivců. Nicméně i zhruba sedm odpůrců, prý většinou študáků z blízkého Frýdlantu nad Ostravicí. Na papundeklových transparentech měli napsáno: „Populista, lhář, agent…“, „Máš Agrofert, ale nemáš svědomí“ anebo něco ve smyslu, že rozkradl naši zemi, tak ať táhne za Ficem.

„Fiala je největší lhář a podvodník v této republice,“ řekl jeden ze skupinky lidí, co se s nimi začali ihned hádat. Dívka s jedním transparentem se otázala: „A vy se máte špatně?“ Paní poblíž kontrovala: „Já se vůbec nemám špatně, ale nelíbí se mi, jak tato vláda vládne.“ Pak začala přestřelka ohledně banderovců s tím, že „Fiala je fašistický zločinec, protože podporuje fašistický režim na Ukrajině“.

Ostatně, byl tam i velký rozvratník různých protivládních demonstrací Mike Oganesjan. „My sem přijeli, protože tady měl vystupovat ten dezinformátor Smetana, ale nedorazil. Jinak, sám nevím, koho budu volit, ale vím, že to nebude Fiala ani Babiš,“ řekl s tím, že k lidem protestujícím tady proti Babišovi jeho tým nepatří. Nicméně jedno ze zvolání proti odpůrcům Andreje Babiše znělo: „Vy mladí víte hovno, co je život!“

Psali jsme: Babiš (ANO): Česká vlajka zmizela z moří. A odpovědnost? „Pionýr Fiala.“ Schillerová se vysmála projevu premiéra Zeman: Lipavský ven. Budu volit Babiše. Takovou chci příští vládu Ministryně Černochová: Pane Babiši, klidně trestní oznámení podejte