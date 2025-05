Ukrajinci úkolují Brusel, jak obejít Orbána s Ficem

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 16821 lidí Agentura Reuters přinesla exkluzivní informaci, že Ukrajinci předloží partnerům plán na přijetí dalších sankcí proti Rusku. Dosud nezveřejněná tzv. Bílá kniha Ukrajiny zahrnuje podle agentury 40 stran doporučení, jak vůči Rusku ekonomicky přitvrdit. Včetně zabavování ruských aktiv. Ti, kteří by se proti tomu ohradili, by následně mohli dostat doporučení, ať jim ekonomické ztráty kompenzuje Ruská federace, což si z pohledu Ukrajiny Rusko může dovolit kompenzovat, pokud si stále může dovolit útočit na Ukrajinu. Ruská agrese proti Ukrajině trvá již 1184 dní. Zabavený majetek sankcionovaných osob by měl podle představ vlády v Kyjevě co nejrychleji zamířit na Ukrajinu.

Ukrajinci mají za to, že by EU měla zvážit řadu kroků k tomu, aby se její sankce uplatňovaly důrazněji i mimo její vlastní území, včetně zaměření na zahraniční společnosti, které využívají své technologie k pomoci Rusku, a „zavedení sekundárních sankcí na odběratele ruské ropy“. Agentura Reuters připomněla, že takové sekundární sankce, které by mohly zasáhnout velké odběratele, jako je Indie a Čína, představují potenciálně velmi významný krok, který se EU dosud zdráhala udělat. Americký prezident Donald Trump o zavedení sekundárních sankcí sice mluvil, ale prozatím zůstal jen u mluvení.

Vláda v Kyjevě ve své Bílé knize také doporučuje Bruselu, jak nové sankce prosadit i přes případný odpor některých premiérů, např. Viktora Orbána v Maďarsku nebo Roberta Fica na Slovensku. Kyjev Bruselu doporučuje, aby k přijetí nového balíčku sankcí využil princip většinového, nikoli jednomyslného hlasování.

Evropská komise na žádost agentury Reuters o komentář k ukrajinskému dokumentu bezprostředně nereagovala.

Bílá kniha se prý důsledně vyhýbá jakékoli kritice Washingtonu a místo toho obsahuje doporučení, aby EU převzala vedoucí roli ve vyvíjení sankčního tlaku na Rusko. Ukrajinci současně neskrývají obavy, co Trumpovo váhání nad uvalením dalších sankcí na Rusko nakonec udělá s EU.

„Odstoupení Američanů od sankčního režimu by bylo obrovským úderem na jednotu EU. Obrovským,“ řekl agentuře Reuters vysoce postavený ukrajinský vládní úředník.

Zvlášť když EU nemůže plně nahradit vliv Spojených států při vyvíjení ekonomického tlaku na Rusko. Velká část dopadu amerických sankcí pramení z dominance dolaru v globálním obchodu, které euro nemůže konkurovat, byť vůči Rusku disponuje nemalou ekonomickou silou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obrátil i na generálního tajemníka NATO Marka Rutteho a vyzval ho, aby jako nejvyšší politický představitel aliance vyvinul větší tlak na Rusko, protože jen velký a koordinovaný tlak může přinést ovoce.

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5382 lidí

I held a conversation with @SecGenNATO Mark Rutte.



We discussed the current situation, our joint next steps, and the necessity of applying pressure on Russia. I shared details of recent engagements with partners and outlined the formats and platforms we are considering for… pic.twitter.com/EFEEN1Q4dY