„Vy jste hrozný.“ Trump se naštval přímo před zahraniční návštěvou

Donald Trump jako prezident ukázal, že se nezdráhá překvapit své zahraniční hosty. Své o tom ví např. ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kterému Trump sdělil, že svým chováním může vyvolat třetí světovou válku. Zelenskyj tehdy z Bílého domu raději odjel.

Trump po zdvořilém přivítání „nařídil ztlumit světla a odstartoval něco, co se rovnalo pasti na jeho návštěvníka,“ popsala situaci americká zpravodajská stanice CNN. Přímo v Oválné pracovně Bílého domu Trump nechal pustit předem připravené sestříhané video, které mělo zachycovat pronásledování farmářů bílé pleti v Jihoafrické republice. Americké úřady oficiálně tvrdí, že farmáři bílé pleti ve své domovské zemi čelí „nespravedlivé rasové diskriminaci“.

Mezitím, co video běželo, Trump naznačoval, že některé bílé farmáře potkala „strašlivá smrt“.

Z Bílého domu také zaznělo, že Trump využil středeční události k osvětlení problému, o kterém se administrativa domnívá, že „média před ním přimhouřila oči“.

Ramaphosa se bránil, že podobné video vidí poprvé a ujišťoval Trumpa, že útokům bohužel čelí jak farmáři bílé pleti, tak farmáři černé pleti a všechny ujišťoval, že vláda bere ochranu bílé menšiny vážně.

„To, co jste viděli v projevech, které zazněly – to není vládní politika. V Jihoafrické republice máme pluralitní demokracii, která lidem umožňuje vyjádřit se,“ řekl Ramaphosa po skončení videa.

Server televize Fox News upozornil, že Trumpovu pozici ve vyvíjení tlaku na jihoafrického prezidenta oslabil jeden z reportérů, pravděpodobně reportér televize NBC News. Ten se totiž ptal Trumpa na letadlo z Kataru, které má Trump dostat darem jako nový letoun Air Force One.

V tu chvíli se Trump pořádně dopálil.

„Co to má společného s katarským letadlem?“ rozčílil se na reportéra. „Dávají americkému letectvu tryskáč. Jasné? A je to skvělá věc. Mluvíme o spoustě dalších věcí. Je to NBC, která se snaží odklonit od tématu toho, co jste právě viděli,“ zuřil Trump s odkazem na videa o údajném pronásledování farmářů bílé pleti.

„Víte, jste hrozný reportér. Za prvé, nemáte na to být reportérem. Nejste dost chytrý. Ale i tak jste se pustil do tématu o tryskáči, který byl darován americkému letectvu, což je velmi hezká věc,“ uhodil Trump na reportéra. „Kromě letadla také investovali 5,1 bilionu dolarů. … A vy jste ostuda. Vy už nepokládejte další otázky,“ zuřil prezident.

Stanice Fox News se prý obrátila na NBC News s žádostí o komentář k záležitosti, ale odpověď zatím neobdržela.

Ramaphosa situaci využil a se smíchem Trumpovi sdělil, že by si moc přál, aby Jihoafrická republika a Spojené státy posílily vzájemný obchod, ale na rozdíl od Kataru jednu věc udělat nemůže.

„Je mi líto, že vám nemůžeme dát letadlo,“ řekl Ramaphosa s úsměvem.

O této slovní výměně informoval server USA Today.

Dá se říci, že Ramaphosa nakonec situaci zvládl lépe, než Volodymyr Zelenskyj, protože z Bílého domu neodkráčel předčasně, přečkal jednání před novináři, počkal si na jednání za zavřenými dveřmi a po těchto jednáních popsal rozhovor jako konstruktivní.

Agentura Associated Press s odvoláním na policejní statistiky uvedla, že loni došlo na farmách k 12 vraždám. Jednou z obětí byl farmář a zbytek byli zemědělští dělníci, přičemž žádný z nich nebyl identifikován podle rasy, uvádí agentura AP. Podle vládních údajů vlastní bílí farmáři zhruba tři čtvrtiny soukromé půdy v Jižní Africe.

Od agentury AP informace převzala i již zmíněná NBC News.

