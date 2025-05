Neznámí ozbrojenci ve středu na předměstí Madridu zastřelili bývalého ukrajinského politika Andrije Portnova.

Policie dorazila na místo činu poté, co v 9.15 hodin obdržela telefonát o muži se střelným zraněním na ulici před Americkou školou v Madridu na předměstí Pozuelo de Alarcon západně od hlavního města, uvedli policejní představitelé pro agenturu Reuters.

„Několik osob ho střelilo do zad a hlavy a poté uteklo směrem k zalesněné oblasti,“ uvedl zdroj z ministerstva vnitra.

Když přijela záchranná služba, našla Portnova mrtvého s nejméně třemi střelnými ranami, uvedl mluvčí záchranné služby.

Portnov následně odešel do Ruska a na Ukrajině čelil vyšetřování kvůli obvinění z velezrady a zpronevěry. Byly na něj uvaleny sankce Evropské unie, vyšetřování i sankce ale byly později zrušeny a Portnov se v roce 2019 vrátil na Ukrajinu, kde podporoval kandidaturu Volodymyra Zelenského. Po začátku války v roce 2022 se odstěhoval do Španělska.

O incidentu referují komentátoři známí jako Russians With Attitude. „V Madridu byl zavražděn ukrajinský právník a bývalý politik Andrej Portnov. Polovina ukrajinské politické třídy otevřeně slaví,“ všímají si. Ukrajinská politika je podle nich často mylně považována za ideologický boj, ale ve skutečnosti je to spíše bezohledná a krvavá válka gangů.

„Portnov dohlížel na soudy za prezidenta Janukovyče a hledal legální prostředky proti puči na Majdanu v roce 2014. V tom roce uprchl, když se jeho protivníci chopili moci, ale v roce 2019 se vrátil, aby podpořil Zelenského.

Zahájil právní ofenzivu proti bývalému prezidentovi Petru Porošenkovi, avšak s omezeným úspěchem. Portnov byl blízký spojenec oligarchy Igora Kolomojského – Zelenského raného mecenáše. Kolomojskij dnes sedí za mřížemi.

Po zahájení války v roce 2022 Portnov opět odjel, aby si užíval bohatého života ve Španělsku. Věděl toho příliš mnoho a nedožil se toho, aby o tom mohl vyprávět,“ dodávají komentátoři.

Andrey Portnov, Ukrainian lawyer and ex-politician, was assassinated in Madrid. Half of Ukraine's political class is openly celebrating.



Ukrainian politics is often mistaken for an ideological battle. In truth, it resembles gang warfare — ruthless, bloody, and devoid of… pic.twitter.com/chvbyIr2SS — Russians With Attitude (@RWApodcast) May 21, 2025

Podobně to vidí i historička Marta Havryshko. „Andrij Portnov, který byl dnes zavražděn ve Španělsku, podporoval Zelenského během jeho prezidentské kampaně. Za Zelenského prezidentství žil na Ukrajině volně od roku 2019 do začátku roku 2022. Do Španělska odjel bez jakýchkoli komplikací, a to navzdory válečnému stavu. O korupčních schématech Zelenského týmu toho hodně věděl a byl jejich součástí,“ tvrdí Havryshko, která doufá, že Portnov své znalosti o Zelenského korupci někomu předal.

Andriy Portnov, who was assassinated today in Spain, supported Zelensky during his presidential campaign. He lived freely in Ukraine from 2019 until early 2022 under Zelensky’s presidency. He left for Spain without any complications, despite martial law. He knew a great deal… pic.twitter.com/cUeIIVzquz — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) May 21, 2025

Spojení Zelenského s vraždou Andrije Portnova vidí i Zelenského bývalý nejbližší poradce Oleksij Arestovyč, který se nyní po vzájemných sporech stal jeho vyzyvatelem v boji o post prezidenta.

„Vražda Andrije Portnova je s 99% pravděpodobností přípravou Zelenského na volby,“ má jasno Arestovyč a připomíná incidenty z poslední doby.

„Výhrůžky vraždou z telegramových kanálů spojených na Ukrajině s prezidentskou kanceláří, které byly bezprostředně namířeny proti mně a Anatoliji Šarijovi a Oleksiji Hončarenkovi prozrazují záměr připravit voliče o potenciální vůdce.

Politický teror rozpoutaný Zelenského režimem se změnil ve zjevný mezinárodní terorismus; na území země NATO a EU byl zabit ukrajinský občan. Bude zajímavé sledovat, jak na to zareagují Zelenského ‚drazí‘ evropští partneři,“ píše Arestovyč, že je zvědavý na reakci západních politiků.

- The murder of Andr?y Portnov is 99% likely Zelensky preparing for elections.



Threats of murder from Telegram channels associated in Ukraine with the Office of the President, immediately directed at me and Anatoliy Shariy, and a possible threat to Oleksiy Honcharenko, reveal… — Arestovych (@arestovych) May 21, 2025

