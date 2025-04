Odsuďte, že mi Medveděv vyhrožuje. Hašek s Wollnerem žádají politiky

„895 – výsledek skvělého ruského hokejisty!“ napsal ruský exprezident Dmitrij Medveděv na síti Telegram. A připojil PS: „Čekáme na sebevraždu bláznivého Čecha Haška.“

Rusové denně házejí bomby

Česká hokejová legenda se totiž dlouhodobě netají s názorem, jaký má na ruskou válku vedenou na Ukrajině. Nekompromisní je Hašek také v postoji k vystupování ruských sportovců na mezinárodních soutěžích. V nejnovějším příspěvku na síti X uvedl: „Nikdo si nedokážeme představit, jak traumatizující musí být pro ukrajinské sportovce nastupovat proti lidem (sportovcům Ruska), jejichž spoluobčané denně házejí bomby na jejich zemi a zabíjí při tom denně mnoho ukrajinských lidí. Vyžadovat po nich podání ruky či focení je absolutně přes čáru. Sláva Ukrajině.“

Nikdo si nedokážeme představit, jak traumatizující musí být pro ukrajinské sportovce nastupovat proti lidem (sportovcům Ruska), jejichž spoluobčané denně házejí bomby na jejich zemi a zabíjí při tom denně mnoho ukrajinských lidí. Vyžadovat po nich podání ruky či focení je… https://t.co/RXCeCtj26F — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 10, 2025

Ruská politická kultura nejvyšších míst

Postoji ruského exprezidenta se podivuje např. novinář Marek Wollner. „Dmitrij Medveděv si přeje smrt Dominika Haška. Není to tak dávno, kdy si přál smrt senátorky Miroslavy Němcové. Tohle je ruská politická kultura nejvyšších míst, kterou u nás mnozí obhajují. Nemělo by se k tomu mlčet. Je to odporné a domácí politici by to měli odsoudit,“ napsal na síti X.

Dmitrij Medvěděv si přeje smrt @hasek_dominik. Není to tak dávno, kdy si přál smrt senátorky @Nemcova_Mirka. Tohle je ruská politická kultura nejvyšších míst, kterou u nás mnozí obhajují. Nemělo by se k tomu mlčet. Je to odporné a domácí politici by to měli odsoudit. — marek wollner (@MarekWollner) April 10, 2025

Stát by měl reagovat zasláním diplomatické nóty

„Ano Marku. Toto je realita současného ruského světa. Vyhrožování vraždou! K tomuto vyhrožování smrtí našim občanům z úst nejpřednějších ruských politiků musí zaznít jasné odsouzení z úst odpovědných lidí, které si naši občané zvolili. Jsme silní a není třeba se těchto zločinců bát. Teď to je třeba dát najevo,“ odpověděl Dominik Hašek.

Ano Marku. Toto je realita současného ruského světa. Vyhrožování vraždou! K tomuto vyhrožování smrtí našim občanům z úst nejpřednějších ruských politiků musí zaznít jasné odsouzení z úst odpovědných lidí, které si naši občané zvolili. Jsme silní a není třeba se těchto zločinců… https://t.co/5P24XUiG6i — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 10, 2025

Fanoušci Dominátora podporují. „Naprosto s Vámi souhlasím, minimálně by měl náš stát reagovat zasláním diplomatické nóty. Dle mého názoru by byla žádoucí i razantnější forma vyjádření,“ objevil se komentář na síti X.

Naprosto s Vámi souhlasím, minimálně by měl náš stát reagovat zasláním diplomatické nóty. Dle mého názoru by byla žádoucí i razantnější forma vyjádření. — Jana-Adéla K. (@AdelaJana) April 10, 2025

Dmitriji, iďi na chuj!

Další přispěvatelka se vyjádřila ještě expresivněji: „Medveděva ať sežere medvěd, stojím za Domináterem a když bude třeba, tak i před ním. Dmitriji, my už se tě dávno nebojíme. Iďi na chuj!“

Medvěděva ať sežere medvěd, stojím za Domináterem a když bude třeba, tak i před ním ??

Dmitriji, my už se tě dávno nebojíme. Iďi na chuj! — Patricie Krmelova (@PatricieKrmelov) April 10, 2025

Objevil se i názor, že Medveděv je „psychicky narušený neléčitelný alkoholik“.

Ano aj ked je to od psychicky naruseneho neliecitelneho alkoholika — RadosaMilos (@RadosaMilos) April 11, 2025

Vyskytly se však také hlasy kritizující Haškovu společenskou angažovanost. Jedna z přispěvatelek soudí: „Přečetla jsem si ten příspěvek a žádné výhrůžky smrtí se nekonaly. Jedině vyjádření, že Haškova sebevražda by ho nepřekvapila. Upřímně, z Haškových přehnaných reakcí na Ovečkinův úspěch se ani nedivím. Hašek skutečně nevypadá být mentálně v pořádku.“

Hmm. Prečítala som si ten príspevok a žiadne vyhrážky smrťou sa nekonali. Jedine vyjadrenie, že Haškova samovražda by ho neprekvapila. Úprimne, z Haškových prehnaných reakcií na Ovečkinov úspech sa ani nedivím. Hašek naozaj nevyzerá byť mentálne v poriadku. — XXX ?????????????? (@BloodyRain111) April 11, 2025

Psali jsme: „Sebevražda Dominika Haška.“ Ovečkinův rekord provází ostrá salva Hašek navrhl odškodnění Ukrajiny. Desítky miliard, platit má i Česko „Ovečkin je hodný kluk." NHL začala chránit svou hvězdu. Ta čelí nevídané agresi Američanů „Dělal ze sebe blbce!“ Hašek si to znovu rozdal s Ovečkinem. Mimo led