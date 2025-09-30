Oholit a konec „woke“ kultury. Trump a Hegseth před špičkami armády

Několik stovek nejvýše postavených amerických generálů a admirálů se v úterý sešlo na mimořádném jednání, které svolal ministr války Pete Hegseth. Ve svém projevu ostře zaútočil na iniciativy diverzity, vyzval k přísnějším vojenským standardům a prohlásil, že důstojníci, kteří s jeho vizí nesouhlasí, by měli rezignovat.

Oholit a konec „woke“ kultury. Trump a Hegseth před špičkami armády
Foto: Screen X Shawna Ryana
Popisek: Pete Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth ostře kritizoval „tlusté generály“. Všechny testy fyzické zdatnosti budou nastaveny pouze podle mužských měřítek a zdůraznil důležitost standardů péče o zevnějšek. Některé výhody, jako povolení vousů, budou zrušeny. Upozornil, že v minulosti se v armádě povyšovalo podle etnicity, pohlaví nebo kvótových přístupů, což podle něj vedlo ke škodám, uvedl web Military.

Vyzval také vojáky, aby rezignovali, pokud se jim nelíbí jeho poselství o zrušení „woke“ opatření na podporu diverzity a odstranění omezení použití smrtící síly na bojišti, informovala agentura Reuters. „Hloupí a lehkomyslní političtí vůdci nastavili špatný směr kompasu a my jsme ztratili cestu. Ale už ne,“ dodal.

V projevu před stovkami velitelů na základně námořní pěchoty v Quantiku ve Virginii Hegseth prohlásil, že ministerstvo obrany je „mrtvé“ a místo něj znovu platí ministerstvo války. Vojákům řekl, že jediným posláním armády je „příprava na válku a příprava na vítězství“.

Obhajoval rozhodnutí odvolat některé vojenské špičky, mezi nimi i nejvyššího amerického generála Charlese Q. Browna a nejvyšší admirálku námořnictva Lisu Franchettiovou. Uvedl, že důstojníci, které propustil, byli součástí rozvrácené „woke“ kultury, která armádu oslabila a odvedla ji od hlavního poslání.

V reakci na jeho projev byla odezva vojenského velení poměrně rezervovaná – mnoho generálů a admirálů zůstalo mlčenlivých. 

Americký prezident Donald Trump zahájil svůj projev na základně v Quantiku ve Virginii slovy: „Musíme být tak silní, aby se nás žádný národ neodvážil vyzvat, tak mocní, aby se nás žádný nepřítel neodvážil ohrozit, a tak schopní, aby žádný protivník ani nepomyslel na to, že by nás porazil,“ uvedl šéf Bílého domu.

Hovořil o svých „mírotvorných schopnostech“. Připustil, že konflikty v pásmu Gazy a na Ukrajině pokračují i přes zprostředkování jeho administrativy. Zmínil, že palestinské hnutí Hamás musí přijmout americký mírový plán pro Gazu. „Hamás musí souhlasit. Pokud na to nepřistoupí, bude to pro ně těžké,“ uvedl Trump. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí oznámil, že Trumpův plán přijímá.

Trump se vyjádřil také k rusko-ukrajinskému konfliktu. V projevu vojákům uvedl, že prezident Ruska Vladimir Putin a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se musejí setkat, aby válku vyřešili.

V USA a desítkách dalších zemí napříč různými časovými pásmy působí přibližně 800 generálů a admirálů. Podle médií se Hegsethův rozkaz k účasti na akci vztahoval na všechny zástupce armády v hodnosti brigádního generála a vyšší, případně jejich ekvivalenty v námořnictvu, kteří zastávají velitelské pozice.

Trumpova administrativa oznámila, že do Chicaga zamíří jednotky Národní gardy. Podle prezidenta jde o poslední z velkých amerických měst, kde chce nasadit armádu navzdory odporu místních úřadů. O víkendu už avizoval vyslání gardistů do Portlandu v Oregonu a letos na jaře nechal do Los Angeles povolat příslušníky gardy i námořní pěchoty v aktivní službě – i tehdy přes nesouhlas místních úřadů.

autor: Natálie Brožovská

