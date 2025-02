Okamura: 232 miliard Ukrajině a výsledek 0. Fiala dělá Západu užitečného idiota

Policie zahájila trestní stíhání nejen vaší osoby, ale i hnutí SPD kvůli plakátům o imigraci a nepřizpůsobivých z loňské volební kampaně. Překvapilo vás to?

Potvrdilo se to, na co jsem již upozorňoval, tedy že vládní koalice plus Piráti chtějí kriminalizovat za odpor k masové imigraci a islamizaci nejen mě, ale i celé hnutí SPD. Chtějí nás vyřadit z politické soutěže a zabránit nám v účasti v parlamentních volbách. Současně chtějí pod hrozbou kriminalizace zavřít ústa všem lidem, kteří se postaví proti imigraci a kriminalitě imigrantů. Takže nepřizpůsobiví imigranti v západní Evropě vesele vraždí a jejich kriminalita je na denním pořádku, ale když tohle nechci u nás, tak mi hrozí tři roky kriminálu.

To je opravdu nástup nové totality. Tady nejde o Okamuru, ale o boj za svobodu slova a demokracii pro všechny občany. A já budu dál bojovat za to, aby všichni lidé v České republice mohli svobodně říkat svoje názory a nemuseli se bát postihu.

V sousedním Německu se s podobnými tlaky potýká již nějakou dobu AfD. O tomto víkendu se může stát druhou nejsilnější stranou v zemi. S Alternativou v poslední době vaše hnutí docela spolupracuje, myslíte, že to přispěje k dalšímu posílení témat, která prosazujete?

Na pozvání předsedů AfD Alice Weidel a Tino Chrupally budu společně s nimi sledovat výsledky voleb přímo v ústředním volebním štábu AfD v Berlíně. AfD chce ukončit Green Deal, zavést nulovou toleranci nelegální migrace, ukončit válku na Ukrajině a také návrat k evropské spolupráci svobodných a suverénních států bez diktátu Bruselu. To je také program naší SPD. Přeji proto naší partnerské Alternativě pro Německo, která má podporu Donalda Trumpa, aby ve volbách v Německu co nejvíce uspěla. Německo je klíčovou zemí v EU a pokud tam budou nadále vládnout progresivisté, klimatičtí šílenci a neomarxisté, tak jako je u nás Fialova vláda, bude to negativně ovlivňovat celou Evropu i nás.

Zajímavé věci se ale tento týden děly spíše mimo Evropu. Asi nejdůležitější věcí, která může ovlivnit i dění v naší zemi, je, že se tento týden v Saúdské Arábii sešly ruská a americká delegace a jednaly o míru na Ukrajině. Po něm jste jako SPD volali dlouhodobě, máte pocit, že se řešení ukrajinského konfliktu tímto jednáním přiblížilo?

Vidíme, že politika bývalé Bidenovy administrativy, Evropské unie i Fialovy vlády naprosto zkrachovala. Jakékoli jednání o příměří a míru vítám a je to věc, kterou, byť osamoceně, u nás prosazuji od počátku konfliktu. Prezident Trump i nový americký ministr obrany Hegseth rovněž prohlásili, že si neumí představit členství Ukrajiny v NATO a že nepovažují návrat Ukrajiny do hranic před rokem 2014 za reálný.

Je evidentní, že prezident USA Donald Trump plní své předvolební sliby, hodlá stávající situaci vyřešit, chce mír a zabíjení na Ukrajině ukončit. Naopak podněcování a neustálá eskalace konfliktu v podobě dodávek peněz a zbraní na Ukrajinu ze strany předchozího prezidenta USA Joe Bidena, EU a Fialovy vlády se ukázaly jako zcela nesmyslné a kontraproduktivní. EU a evropské státy se ani žádným významným způsobem nebudou podílet na mírových jednáních, protože jednak nejsou schopny situaci řešit a také nejsou pro USA a Ruskou federaci relevantní partner. Je to krach zahraniční politiky EU, Ukrajiny a české vlády. Trump odkázal Zelenského do patřičných mezí, protože ten evropské a americké politiky neustále vydíral se stále novými požadavky na peníze a zbraně, místo aby usiloval o mírová jednání s Ruskem.

V Paříži se sešli evropští zástupci, aby formulovali evropský postoj. Za stolem seděli Emmanuel Macron, předsedkyně Evropské komise von der Leyenová nebo generální tajemník NATO Mark Rutte, Česká republika na první schůzku nebyla pozvána. Premiér Fiala se zúčastnil až druhé schůzky prostřednictvím videopřenosu. Neukazuje se, že pozice světového lídra ukrajinské agendy, jak česká média prezentovala Petra Fialu, byla hodně přehnanou fantazií?

Česká republika podle dat Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu dosud Ukrajině poskytla v přepočtu astronomických 232 miliard korun a Macron Fialu ani nepozval do Paříže? Česká pomoc je dokonce absolutně vyšší než pomoc Francie, jejíž ekonomika je ovšem zhruba devětkrát větší než ta česká. Fiala a jeho vláda dělají západoevropským politikům užitečné idioty a pak je ani nikdo nebere vážně. Zelenskyj a Evropská unie se rozčilují, že nebyli pozváni na jednání USA s Ruskem a Fiala se rozčiluje, že nebyl pozván ani na Macronův summit. Takže naši občané solí stamiliardy na to, aby ze sebe premiér Fiala dělal pitomce.

Tahle protinárodní politika české vlády musí skončit. My prosazujeme okamžité ukončení finanční pomoci Ukrajině a Ukrajincům a prosazujeme návrat ukrajinských takzvaných uprchlíků na Ukrajinu. S případným vysláním českých vojáků na Ukrajinu nesouhlasíme. To není naše válka. Naopak je potřeba vyjednat, aby za naši doposud poskytnutou pomoc Ukrajině české firmy dostaly zakázky na obnově Ukrajiny, případně podíl na ukrajinském nerostném bohatství. Měli bychom požadovat naše peníze aspoň v nějaké formě zpět. Tak jako to dělá Trump.

Mimochodem už i polským zemědělcům leze Ukrajina krkem. Polští zemědělci odmítají unijní systém „solidárních tras“, který Ukrajině umožnil vyvážet obilí a další zemědělské produkty po zemi poté, co Rusko zablokovalo Černé moře. Ukrajinské potraviny dle nich neodpovídají normám EU a jejich produkce podkopává domácí trh. Podpora farmářských protestů v Polsku loni dosahovala až 81 procent obyvatel, jak ukázal průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. I kandidát konzervativní polské strany Právo a spravedlnost Karol Nawrocki řekl, že by Ukrajina v dohledné době neměla vstupovat do NATO a EU. A to Polsko patří k největším spojencům Ukrajiny.

Když se vrátíme ke zmíněnému summitu evropských politiků, tak premiér Fiala řekl, že je potřeba, aby Evropa byla ekonomicky i vojensky silnější. S tím se dá souhlasit, ne?

Záleží na tom, co se tím míní. Já bych řekl, že je potřeba, aby ekonomicky i vojensky silnější byly jednotlivé evropské národní státy. Ale odmítám, aby se vytvářela unijní armáda či se dále zvyšoval rozpočet Evropské unie, který je zadlužený až po uši. Evropská unie vede evropské státy k ekonomickému i civilizačnímu krachu, čili odmítám, aby se jakkoli posilovaly pravomoci EU. Mělo by to být naopak. Pravomoci by se měly vrátit národním státům. My prosazujeme Evropu spolupracujících evropských národů. Evropská unie není řešením, ona je příčinou problémů.

Zavádění společného zdanění i zadlužení a posilování unijního rozpočtu, které navrhují Evropská komise a některé státy, jsou jen dalšími kroky k vytvoření jednoho centralizovaného evropského státu pod diktátem Bruselu. Problémem je totiž to, že Itálii, Španělsku a dalším západním státům už nechce nikdo za výhodných podmínek půjčit, protože jsou předlužené. Takže, aby se EU a eurozóna brzy nerozpadla, snaží se do dluhů zatáhnout ostatní státy, které ještě jakžtakž ekonomicky fungují. Odmítám, aby čeští občané platili dluhy Evropské unie a jiných států! A souhlasím i s pohledem amerického viceprezidenta J. D. Vance, který přednesl na konferenci v Mnichově, který označil za hlavní problémy v EU migraci a omezování svobody slova. Vím, že se už opakuji, ale musíme zastavit Green Deal, protože další a další zprávy dokazují, jaký je to průšvih.

A z jakých zpráv tedy své obavy čerpáte?

Zmíním jen ty aktuální. Průmyslová výroba v Česku podle ČSÚ loni meziročně klesla o 1,4 procenta. Snížila se druhý rok po sobě, v roce 2023 zaznamenala pokles o 0,8 procenta. V prosinci 2024 se průmyslová produkce meziročně snížila o tři procenta, meziměsíčně byla vyšší o 1,6 procenta. Průmyslová výroba loni klesla druhý rok v řadě. Výroba strojů a zařízení v minulém roce meziročně klesla o 10,2 procenta, motorových vozidel, přívěsů a návěsů se snížila o 2,3 procenta. Produkce základních kovů, hutnictví a slévárenství zaznamenala pokles o 8,3 procenta, o 12 procent se ve srovnání s předchozím rokem snížila těžba uhlí.

V Česku se také vyrobilo nejméně elektřiny od spuštění Temelína v roce 2000. Výroba elektřiny v tuzemsku vloni klesla o čtyři procenta, oproti roku 2018 o 16 procent. A i český Svaz chemického průmyslu varuje před hromadným propouštěním v chemičkách. Náklady na dekarbonizaci jen v chemickém průmyslu mají být půl bilionu korun. Některé chemičky v Evropě i v Česku tak zavírají části provozů kvůli ztrátě konkurenceschopnosti. U nás jde o neratovickou Spolanu nebo pražský Mitas. Už v roce 2023 část výroby syntetických kaučuků uzavřel také kralupský Synthos. V tuzemské chemické výrobě, která představuje druhé největší odvětví průmyslu v zemi, pracuje podle údajů svazu přímo zhruba 130 tisíc lidí, spolu se subdodavateli a službami je to pak dvoj- až trojnásobek. V ohrožení může být aktuálně v samotných chemičkách podle Součka zhruba třetina míst.

A jako třešničku na dortu připomenu nový bruselský návrh směrnice týkající se kamen. Kamna a krby na dřevo vyrobené podle připravovaného návrhu Evropské komise a zapojované do elektřiny by totiž sice přinesly nižší emise, zato vyšší riziko domácích požárů. Zdá se, že autoři směrnice zapomněli na fyzikální zákony. Jakmile se teplota spalin dostane pod rosný bod, v komíně se začne usazovat dehet, který může snadno vzplanout, upozornil prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön. Jak je vůbec možné, že má někdo takovou drzost takovou naprostou nehoráznost předkládat? Dokládá to podle mě, že Evropskou unii opravdu řídí šílenci.