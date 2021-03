Okamura žádal, aby sněmovna projednávala vládní nákupy roušek. Nikdo další nechtěl

Sněmovna měla jednat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Pokud by vládě poslanci vyhověli, nouzový stav by nepřetržitě trval už 7 měsíců. Jenže někteří poslanci položili na stůl i další témata. Lidovec Jan Bartošek chtěl otevřít téma dostavby Dukovan. Předseda SPD Tomio Okamura pak u řečnického pultíku hřímal, že jeho strana je jedinou opravdu opoziční stranou ve Sněmovně a jako jediná je to strana protikorupční.

Poslanci v pátek projednávají další žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Lidovec Jan Bartošek však v souvislosti s touto žádost zmínil také téma dostavby nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech a chtěl od vlády slyšet jasné slovo, že ruský Rosatom do tendru rozhodně nepustí. Tohoto ujištění se mu nedostalo.

Předseda SPD Tomio Okamura se vrátil k tématu zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, podle kterého vláda v prvním roce pandemie jednala chaoticky a nehospodárně.

Okamura proto odmítal nouzový stav prodloužit a zdůrazňoval, že jakmile se zlepší počasí, poklesne také výskyt respiračních onemocnění v populaci. Vedle toho by podle Okamury stačilo, aby se zrušily příplatky nemocnicím za covidové pacienty, a počty těchto pacientů by najednou významně poklesly. Okamura je o tom přesvědčen.

Předseda SPD spojil platby nemocnicím za covidová lůžka se zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu, který konstatoval, že vláda jednala v prvním půlroce covidové pandemie chaoticky a nehospodárně.

„A poslanecký klub SPD byl včera odpoledne jediný, kdo to chtěl projednat. Byl pro to prostor po 18. hodině. A všechny ostatní poslanecké kluby kromě SPD hlasovaly pro to, aby tento bod byl vyřazen a aby se na této schůzi ta zpráva, ty závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, tady neprojednávala. To znamená, že i Piráti a další hlasovali pro to, aby se to tady tento týden nemohlo projednat. Takže se ukázalo, že SPD je tady jedinou opoziční a jedinou protikorupční stranou, protože kdy to tady budeme projednávat?“ rozčiloval se Okamura.

„Včera se to tady na tom jednání ukázalo. Ne slova, ale činy (rozhodují). My jsme byli připraveni tady jednat až do noci, ale bohužel jsme zůstali osamoceni a tento bod byl vyřazen z programu schůze, protože vy všichni ostatní jste nás přehlasovali,“ dodal ještě.

