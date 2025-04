Ruská vláda se v roce 2016 měla vměšovat do amerických prezidentských voleb s cílem poškodit kampaň Hillary Clintonové a podpořit Donalda Trumpa. Podle amerických zpravodajských služeb měl tuto operaci nařídit přímo ruský prezident Vladimir Putin. FBI zahájila vyšetřování této aktivity pod kódovým názvem Crossfire Hurricane, které se zaměřilo na možné vazby mezi Trumpovou kampaní a ruskými představiteli.

Ačkoli zpráva bývalého ředitele FBI, Roberta Muellera, z roku 2019 měla potvrdit rozsáhlé a systematické ruské vměšování, nedospěla k závěru, že by došlo k přímé koordinaci s Trumpovou kampaní. Přesto zpráva konstatuje, že nalezené důkazy nebyly dostatečné k obvinění z trestného činu a nebylo prokázáno, že by členové Trumpovy kampaně konspirovali nebo koordinovali své činnosti v oblasti ovlivňování voleb s ruskou vládou.

„Vyšetřování neprokázalo, že by členové Trumpovy kampaně konspirovali nebo koordinovali své aktivity v oblasti ovlivňování voleb s ruskou vládou,“ stojí ve zprávě. Výsledkem tak bylo, že ačkoli ruská vláda údajně vedla kampaň na podporu Trumpa, důkazy o spolupráci mezi Trumpovou kampaní a Rusy nebyly dostatečné.

Než však Muellerova zpráva vyšla, sloužila aféra Russiagate jako základ pro masivní politickou a mediální kampaň proti Trumpovi. Novináři z deníků The Washington Post a The New York Times dokonce v roce 2018 získali Pulitzerovu cenu za údajné odhalení ruského vlivu na Donalda Trumpa v kauze ruského ovlivňování voleb. Později byl The Washington Post nucen přiznat, že nové informace některé jejich dřívější zprávy zpochybňují a celý příběh, o kterém původně informovali, může být komplikovanější a méně jasný, než se původně zdálo.

Základem pro kampaň proti Trumpovi byl tzv. Steeleho spis, zpráva o výzkumu týkajícím se prezidentské kampaně Donalda Trumpa v roce 2016, kterou sestavil Christopher Steele, bývalý šéf ruského oddělení britské rozvědky (MI6) a financovala kampaň Hillary Clintonové a Demokratický národní výbor. Spis byl bez povolení zveřejněn v roce 2017 a obsahoval neověřené informace, které pak sloužily jako základ pro další vyšetřování.

Při vytvoření Steelova spisu hrál významnou roli ruský analytik Igor Dančenko. Dančenko byl však v listopadu 2021 zatčen kvůli svým údajným rolím v šíření dezinformací a neověřených drbů, které měly Trumpa spojit s Kremlem.

„Russiagate – zaplatili jsme za to,“ řekl Stone. „Tleskám tomu, (co Trump dělá), a nenávidím to, co udělali s Russiagate, opravdu. Myslím si, že je to – opět, lhaní, lhaní a servírování lží americkému lidu,“ uvedl Stone pro stanici FoxNews a dále mluvil o zbrojení federální vlády proti konzervativcům.

Psali jsme: Pět let dělali z Trumpa agenta Kremlu. Teď bublina praskla. Stopa vede do štábu Clintonové

Stone také pozitivně hodnotí kroky prezidenta Trumpa, který se snaží zjistit skutečná fakta týkající se vyšetřování Russiagate. Trump nedávno podepsal exekutivní příkaz, který nařizuje FBI odtajnit spisy týkající se operace Crossfire Hurricane. Prezident rovněž přijal opatření proti právním kancelářím, které byly do skandálu zapojeny včetně pozastavení jejich bezpečnostních prověrek a zákazu vstupu do federálních budov.

Stone je sám režisérem několika dokumentárních filmů o Ukrajině – mezi nimi filmy jako Odhalení Ukrajiny z roku 2019 nebo Ukrajina v plamenech z roku 2016. Přesto je režisér toho názoru, že základní premisa Russiagate, že Rusko je zlovolný aktér, je špatná a „neamerická“.

„Jsou to potenciálně naši nejlepší partneři, stejně jako Číňané. Chci říct, že máme mentalitu, že jsou nepřítelem,“ řekl Stone. „To všechno nám vštípila propaganda. Když vyjedete do Číny a do Ruska, neslyšíte takovýto skeptický dialog,“ dodal.

