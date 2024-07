Omluva neomluva. „Devianti“ na olympiádě se ještě víc zamotali

29.07.2024 8:12 | Monitoring

Omluvili se pořadatelé olympijských her křesťanům za zahajovací ceremoniál, který lidem připomíná slavnou Poslední večeři? Novinář Filip Rožánek to zpochybňuje. Naopak poukazuje na to, že režisér prohlásil, že se jednalo o dionýsovské slavnosti. „Strčte si tu omluvu za klobouk, když už jste to udělali, tak si za tím aspoň stůjte,“ vzkazuje pak autorům marketér Jakub Horák. Ale ozvali se další.