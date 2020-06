Omluví se Šarapatka? Ladislav Jakl jej nachytal při prokazatelné lži

reklama

O fake news neboli o falešných zprávách, o zavádějících tvrzeních či o lživých větách šířících se internetem toho bylo napsáno už hodně. Ladislav Jakl přišel s tvrzením, že dezinformace zhusta šíří Zdeněk Šarapatka, Pavel Šafr i Ondřej Neumann.

„Forum 24 a Hlídací pes. Dva dezinformační weby, které si hrají na arbitra pravdy, peskují ty druhé a jiný názor než svůj označují za fake news. Sami ale fake news pilně šíří. Ondřej Neumann a Pavel Šafr, jejich provozovatelé, pravdu nehledají. Domnívají se, že ji vlastní. A jsou tak moc postiženi nenávistí, že jim je v jejich hrdinném boji s nenáviděnými každá lež dobrá. Říkají si patrně: to je takový lump, že nás to opravňuje použít proti němu cokoli. Pomluvu, výmysl, neověřený drb. Nemají argument, nezmůžou se na něj. A tak se snaží člověka s odlišným postojem očernit, pomluvit, zdiskreditovat. A mají i své kladné hrdiny. Takové, kterým projde vše. Takové, jejichž výroky se neověřují, protože jsou to přece spojenci v boji za správnou věc. Mezi jejich hrdiny patří šiřitel konspiračních teorií a dezinformátor Zdeněk Šarapatka,“ napsal Jakl na svém webu.

Jak na to přišel? Přišel na to, když seznal, že se musí bránit Šarapatkovu údajně nepravdivému nařčení, že jako člověk, který se nezdráhá posloužit Andreji Babišovi (ANO), zaklekl na pořad Reportéři ČT. Šarapatkovo tvrzení se, podle Jakla, totálně rozchází s pravdou. Kdyby byla pravda to, co tvrdí Šarapatka, znamenalo by to, že Jakl jako člen RRTV jedná na politickou objednávku a tím porušuje zákon.

„Šarapatkův konspirativní výplod pohotově zveřejnil Šafr na svém Forum24. Jak by ne. Musel vědět, že dělat ze mne Babišova koně je konina, ale v boji za tu správnou věc se nelze ohlížet na pravdu či rozum. A tak si Šafr ani neověřil jednu dost podstatnou věc. Šarapatkův článek vydal loni 29. března. To jsem ale v Radě pro vysílání na nikom klečet nemohl. Nebyl jsem v tu dobu jejím členem. Jmenován jsem byl až 1. dubna, jmenování jsem si převzal o tři dny později a prvního zasedání jsem se nemohl zúčastnit dříve než 9. dubna. Jenže, proč by si něco takového Šafr ověřoval, i když to bylo velmi snadné?“ otázal se Jakl.

Poté popsal, co by se mělo stát. Šarapatka by se za svůj výrok měl písemně omluvit, server Forum24.cz by měl tuto omluvu uveřejnit a sám Šarapatka by ji nakonec měl zviditelnit jako reklamu podpořenou částku 15 tisíc korun, aby tato omluva hned tak nezapadla.

Obdobný postup doporučil Ondřeji Neumannovi, který o něm prý také šířil lži. Neumann citoval věty z Jaklova twitteru, aniž by se trápil myšlenkou, že twitter vůbec nepoužívá.

Ačkoli požaduje omluvu po Zdeňku Šarapatkovi, Pavlu Šafrovi i Ondřeji Neumannovi, podle svých vlastních slov nepočítá, že by se omluvy dočkal. To se prý spíš od zmíněných pánů dočká dalšího útoku a pokusu o pomstu.

