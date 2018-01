Ondřej Neff po Zemanově vítězství cituje z Wericha s Voskovcem: My věříme oslovi, když nás hlučně osloví

Spisovatel a publicista Ondřej Neff dal v textu uveřejněném na serveru Neviditelný pes jasně najevo, že v prezidentských volbách šlo opravdu o hodně. Šlo o to, zda zesílí naše vazby k Západu. Nezesílí. Spíš naopak. Zeslabí, protože Zeman bude s vysokou pravděpodobností dál preferovat Rusko před Německem a Čínu kupříkladu před Spojenými státy.

Takřka třicet let od sametové revoluce sice jsme součástí Západu, ale nikoli tak pevnou součástí, jak by to bylo záhodno. Bohužel na tom svůj díl viny nesou i západní státy jako Německo nebo Francie. „S jakou vážností asi elity v Davosu na neformální a neoficiální půdě přijaly argumenty Andreje Babiše o nebezpečnosti kvót? Pár hodin nato Berlín opět otočil kormidlo a koncept kvót potvrdil v naději, že se slepí velká koalice, v níž bude malý diktovat agendu velkému,“ podotkl Neff.

Celý článek naleznete zde.

Voliči Miloše Zemana došli k názoru, že potřebují před tímhle Západem ochránit. Onou ochranou má být široká hruď Miloše Zemana. Má to ale háček. Nebýt Zemana, ony obavy by nemusely být zdaleka tak velké. Staronový prezident už několik let přikládá pod kotel strachu.

„Skutečnost je taková, že je to demagog, který se na oprávněných obavách přiživil a pro odstranění hrozeb nemůže udělat vůbec nic. Ale tak už to zpívali Voskovec s Werichem ve třicátých letech v písničce o spásonosném oslovi: my věříme oslovi, jen když nás ten osel hlučně osloví,“ uzavřel Neff.

autor: mp