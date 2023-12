Opatrně s těmi obviněními. Manžel Nerudové krotí Výborného, protože obvinil řetězce

reklama

„Ministr Výborný v Hospodářských novinách: ‚Kartelové dohody tu existují. Není náhoda, že smetana stojí všude 19,90 Kč.‘ Dvě poznámky: stejné ceny nejsou důkaz kartelu. Pravděpodobněji jde o cenové následování. Mimochodem, znakem dokonalé konkurence jsou stejné ceny všech dodavatelů; Kartel je nejen správní delikt právnických osob, ale i trestný čin v případě jednotlivce. S podobnými obviněními bych byl tedy fakt opatrný. Asi i o tom budu mluvit zítra v 9.30 na Českém rozhlasu Plus s předsedou ÚOHS,“ napsal na X.

„Chápu vaši výrokovou zdrženlivost, ale jak poznáte kartelovou dohodu od cenového následování? Není pak celá diskuse tak nejednoznačná, že jí nakonec skoro nikdo nerozumí? Osobně si myslím, že formální tlak ministra pomocí veřejných vyjádření je správný (byť nemusí být korektní),“ zeptal se jeden z uživatelů Nerudy.

„Jak ji poznám? Musím prokázat, že se konkurenti dohodli. O tom, co stačí jako důkaz, existuje už 50 let judikatura. Soutěžní úřady mají nástroje kartelu odhalit jako nikdo jiný. Tlak je O.K., ale korektní. Říkat, že stejné ceny jsou důkaz kartelu, je prostě nebezpečný nesmysl,“ uvedl Neruda.

„Chce to dělat vše pro větší konkurenci mezi potravináři i obchodníky. V tom musí zabrat ÚOHS. A pak je to o kultuře obchodu. Prostě se i obchodníci chovají tak jako v Německu či Francii. Poslední dny ukazují, že to jde,“ poukazoval na rozhovor v Hospodářských novinách sám Marek Výborný.

Ministrova slova pak okomentoval také ekonom Filip Pertold. „Ministerstvo zemědělství má osm výzkumných ústavů a ministr nemá v ruce statistickou analýzu cen potravin na velkých datech. ÚOHS také nedělá žádné ekonometrické analýzy, takže všichni můžou v pohodě spekulovat a velcí hráči se smějí,“ uvedl.

