Opozice si zaslouží stejnou palbu jako vláda, píše Ondřej Neff. A hájí ministra Blatného

Kabinet Andreje Babiše (ANO) je v posledních týdnech pod palbou za to, že nedostatečně vysvětluje, proč v koronavirové epidemii jedná právě tak, jak jedná. Jenže podle Neffa by měla stejné palbě čelit také opozice. I ona by měla vysvětlit, proč umožnila prodloužení nouzového stavu jen do 20. listopadu, a nikoli do 3. prosince, jak to vláda žádala, když je každému jasné, že 20. listopadu rozhodně nebudeme mít v boji s koronavirem vyhráno.

„Je tedy zřejmé, že se o chaos starají oba partneři, vláda i opozice. Někdo z toho určitě profituje, ale občané to zcela jistě nejsou,“ rozzlobil se Neff v textu pro server Neviditelný pes.

Přidal pár slov i na konto nového ministra zdravotnictví Jana Blatného. Konstatoval, že Blatný sice v první chvíli chlapsky novinářům na jasný dotaz nepotvrdil, že podepsal petici spolku Milion chvilek za odstoupení premiéra Andreje Babiše.

V pořádku to není, ale podle Neffa bychom na to měli hledět shovívavě. Vždyť i v bibli se dozvíme, že Ježíšův učedník Petr v první chvíli zapřel svého učitele Ježíše Krista. Zapřel ho hned třikrát. Ale nakonec se stal prvním náměstkem Kristovým na Zemi.

To, že se dopustil přešlapu, ještě neznamená, že si možná jednou nevyslouží potlesk vestoje za to, co nakonec jako ministr zdravotnictví v extrémně těžkých časech předvede.

„Epizoda je to sice pikantní, nicméně doba je tak vážná, že by bylo dobře se zabývat tím, co ministr Blatný vykoná. Že chce jednat otevřeně s veřejností, je sympatické a jeho klopýtnutí by mu mělo být připomínkou, že se na něho skutečně upírají oči všech. Zatím se tedy smějí, protože se zmýlil dvakrát při výpočtu reprodukčního čísla, ve sněmovně i na tiskovce. Třeba se to doučí, posteskl si poslanec Miroslav Kalousek. Začal ne moc slavně, ale třeba předvede takový výkon, že si vyslouží potlesk vestoje,“ uzavřel Neff.

