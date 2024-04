Opustit NATO, vyzval Skála. „Ze země udělali živý štít. Šílená mánie“

V těchto dnech uplynulo 75 let od vzniku Severoatlantické aliance a v Bruselu se vše slavilo slovy, že NATO nikdy nebylo silnější. Někdejší místopředseda KSČM Josef Skála ale zastává názor, že bychom Alianci měli co nejrychleji opustit. Na mírovém shromáždění v Klatovech, jehož se účastnil, vznikla v tomto duchu přímá výzva. Zazněl také apel na Fialovu vládu, aby skončila s dodávkami zbraní a aby neposílala lidi do války.

reklama

Na shromáždění v Klatovech se objevily transparenty s nápisy: Náš cíl je nebýt cílem USA. V čím zájmu odevzdáváme suverenitu naší země? Státní moc jsme my, lidé. Nechceme tu cizí vojska! A také Na co potřebujeme nosiče jaderných zbraní? či Základny USA do USA, a bude mír. Znělo volání po konci Fialovy vlády a konci zabíjení.

Josef Skála úvodem řekl, že se nezlobí na ty, která na shromáždění nedorazili. „Někteří se bojí a mají své důvody,“ sdělil.

Položil zásadní otázku: „Troufla by si dnešní moc uspořádat referendum o to, zda nás vyhnat do války? Jak by takové referendum dopadlo?“ volal. A nabídl i odpověď: „Kdyby si to troufala udělat, už by to dávno udělala,“ poznamenal. A že poměr sil je v české společnosti zcela jiný, než to může vypadat podle účasti na náměstí v Klatovech.

Informoval, že se rodí inciativa českých žen, které odmítají dát své děti, své muže, své bratry, své otce na pospas do války. „Vše je jednou poprvé a poprvé je i tato ženská iniciativa. Není tykadlem žádného politického subjektu. My všichni se zasloužíme o to, aby tak nikdy nemohla ani opticky vypadat, aby každá žena, které není jedno, jestli budeme hnáni do masakru, měla ničím neomezenou příležitost se připojit,“ podotkl historik Skála. A že je to pozoruhodná iniciativa, ta nejpřirozenější ze všech možných.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl, jak před 25 let rozhodlo NATO o bombardování Jugoslávie. „Víte, tato agrese před 25 lety proti bratrské slovanské Jugoslávii byla vůbec první válkou, v níž se naše země zúčastnila na straně agresora. To je hanba neskutečná. A nyní, poprvé v našich dějinách, se nás někdo snaží nahnat do války s jadernou mocností, to tu ještě nikdy nebylo, a pokud chce někdo tvrdit opak, je sprostý lhář,“ konstatoval Skála.

„Ani za válek nepoměrně větších, krvavějších, léta trvajících, nikdo z Prahy netvrdil, že chceme porazit jadernou velmoc a že chceme proti ní jít do války. To je absolutní hazard!“ pokračoval komunista.

Psali jsme: „Budeme se stydět, stejně jako za Srbsko.“ Ostré výročí „humanitárního bombardování“ „Ochránit před voliči i před Trumpem.“ Podpora Ukrajiny má být nezrušitelná „Rusové prorazí. Kdekoliv.“ Už to píší i tady. Ukrajina v háji? Šup, z NATO rovnou řídit Aspen. „Už se těším.“ Střídání odhaleno veřejně

Na shromáždění přednesl prohlášení a výzvu za vystoupení ČR z NATO.

NATO je tu rovných 75 let. Garantem míru nebylo už na startu. Vzešlo ze štábů “studené války“. Neštítily se žádných darebáctví. Sedm desítek jaderných hlavic mířilo jen na pražskou aglomeraci už na prahu 50. let. To k nám se přes západní hranici pašoval teror. Vraždil i bezbranné civilisty.

Severoatlantická aliance se promenuje jako posel demokracie. Nám, občanům, však upřeli i právo hlasovat, zda opravdu stojíme o „atlantický“ chomout. Hned nato nás nahnali mezi komplice náletů na Jugoslávii. První evropské války od roku 1945 – a první agrese za české účasti. Z cizáckých masakrů, které následovaly, vracely zinkové rakve i naše vojáky.

Která z těch invazí nestála na hanebné lži? Která z nich dosáhla spravedlivého míru? Která z napadených zemí je na tom lépe dnes? Zmařeny byly statisíce životů. Kaskády humanitárních pohrom plení celé regiony. Migrační vlny otřásají i bezpečností Evropy. Teror, s nímž NATO slíbilo skoncovat, zažívá hvězdnou hodinu. Často ho dirigují sami liberální svatoušci.

U Kábulu se nebojovalo za Prahu. Jen samé ztráty nám vynesly všechny „atlantické“ masakry. Pro velmoci, které jim velí, jsme dobytým územím i my sami. A právě to jistí mocensky NATO. Rekordně „omezená suverenita“ lahodí jen dvěma novotvarům. Kazisvětům u koryt, co své zemi umí jen škodit. A privatizační galerce, které se nechce „vracet nakradené“.

Armádní šarže se netají, že ubrání leda okres či kraj, a za měsíc už ani ten. Z civilní ochrany zbyly trosky. Většině z nás by neměla čím pomoci. Státní rezervy potravin nás neuživí ani dva dny. Cizí zbrojovky přikrmovaly i dřívější vlády. Ta dnešní vláda kvůli nim okrádá na penzích generace, jimž vděčíme za většinu národního bohatství. Vláda tím zrychluje pád do dluhové oprátky. Cílem je zcizit nám i to málo, co republice ještě zbylo.

Pomstou nám hrozila už účast v zámořských agresích. Dnešní vláda chce porazit jadernou velmoc. V živý štít tím mění celou zemi. Tak šílená mánie nemá obdoby. Hlavně tu musíme zkrotit dřív, než dovrší dílo zkázy.

NATO je zbraní velmocí, zmítaných kolosální krizí. Desítky zemí, z nichž se hojily dřív, na to už nepřistoupí. Žije v nich většina světové populace. Západ už trumfují i ekonomicky. Právě v nich leží většina zdrojů i trhů, bez nichž nám bude už jen hůř a ještě hůř. Politika, která čte ze rtů Washingtonu, Bruselu a Berlína, nás oškube na kost – a brzy změní i v kůl v plotě.

NATO nám bezpečí jen planě slibuje. Členství v něm je sílícím rizikem. Zvlášť pro země jako ta naše, s nimiž se počítá jako s válčištěm – kdežto ti, kdo té špíně velí, číhají v zátiší na tučnou kořist. NATO tu není na věčné časy. Rozpad už s koncem ukrajinského konfliktu mu prorokují i střízlivější západní zdroje. V českém zájmu je odejít z NATO co nejdřív. Dovolí nám to mocnosti, jimž ten pakt říká pane? Mají snad pravdu varovné hlasy, že suverénní volbě hrozí krvavá lekce? Co to vypovídá o paktu, líčeném jako ráj míru a demokracie?

Tak daleko ještě nejsme. Tím rozhodněji třeba žádat po vládě i parlamentu už teď, že:

- Nepošlou do válek, hrozících zkázou i nám, už jediného vojáka ani zbraň;

- Umlčí všechny válečné bubny i tlampače šovinistické vztekliny;

- Zbaví vztah k okolnímu světu všeho, co odporuje Chartě OSN;

- Zasadí se o záruky rovné bezpečnosti pro každou zemi bez výjimky;

- Zajistí spolehlivou obranu proti všemu, co naší zemi ohrožuje doopravdy;

- Přestanou utrácet za zbraně, jež ke své obraně nepotřebujeme;

- Skoncují se vším, co by do války hnalo muže i ženy, jež na ni nikdo nepřipravil;

- Obnoví civilní ochranu pro každou krizovou situaci;

- Zruší vše, co nás okrádá o skutečné zdroje a trhy svébytného rozvoje.

„To je dnes v zájmu drtivé většiny. Navzdory všemu, co nás jinak dělí,“ dodal Josef Skála.

Psali jsme: Troufli by se zeptat lidí, jestli chtějí válku? Josef Skála burcoval v Klatovech Jde i o Zwyrtek Hamplovou. Dusné detaily vylučování z ČSSD Rebel Vondrák chce ANO posunout doprava. Fotka Babiše se Skálou ho vyděsila V roce 2020 to řekl. O dva roky později žaloba. Zrovna když chtěl kandidovat. Už bijí na poplach

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE