Orbán: My jsme se EU vyplatili. Proto nás tam vzali. Ukrajina se nevyplatí

Americký prezident Donald Trump se nadále snaží dosáhnout ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Agentura Reuters informovala o tom, jaký návrh představil zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff v Paříži 17. dubna.

Návrh již dle New York Times Ukrajinci odmítli a poskytli protinávrh, v němž požadují například kontingent evropských vojáků podporovaný Spojenými státy.

Podle historika pod přezdívkou Big Serge je ukrajinský návrh až směšný v tom, jak je pro Rusy nepřijatelný. „Rusům nedává vůbec nic, zatímco Ukrajině poskytuje bezpečnostní záruky a členství v EU. Požaduje, aby Rusko vrátilo Ukrajině Záporožskou JE, přehradu Kachovka a ústí delty Dněpru. Financuje obnovu Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv a neklade žádná omezení na poválečné AFU.

Na oplátku by Rusko získalo pouze nejasnou možnost budoucích územních jednání a případné uvolnění sankcí v budoucnu. Na to Kreml samozřejmě nikdy nepřistoupí. Není to seriózní mírový návrh, ale potvrzuje odhodlání Ukrajiny bojovat dál, dokud nebude zničena. V tomto smyslu je plně přijatelný,“ komentoval.

The "peace proposal" from the Europeans and the Ukrainians is a complete non-starter, almost laughably so.



It gives the Russians absolutely nothing, while giving security guarantees and EU membership to Ukraine. It requires Russia to return the Zaporizhia NPP, the Kakhovka Dam,… — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) April 25, 2025

Ruský prezident Vladimir Putin se v roce 2022 vyjádřil, že proti členství Ukrajiny v EU nic nemá. Tento postoj podle Evropské pravdy nadále trvá, Kremlu vadí, že by se Ukrajina přidala do vojenské aliance NATO, ale zakazovat jí vstup do EU nehodlá.

Proti členství Ukrajiny v EU však vystupuje maďarský premiér Viktor Orbán. Ten v pořadu Dobré ráno, Maďarsko, rozjímal nad tím, proč jsou do EU přijímány nové státy. A došel k tomu, že je to proto, aby z toho benefitovaly země již přijaté. „Západ přijal Maďarsko, Polsko, Českou republiku a Slovensko, protože z toho těžil, ne protože nám chtěl udělat laskavost,“ řekl a dodal, že to EU mohla říkat, ale „čas pohádek už uplynul“. „Vzali nás, protože to bylo v jejich zájmu,“ prohlásil.

Načež se dostal k Ukrajině. „Kdyby nám její přijetí prospělo, s radostí bych byl pro. Jsem si jist, že pokud přijmeme Ukrajinu, budeme na tom hůř. A proč bychom se měli mít hůř, když se můžeme mít lépe nebo alespoň chránit to, co máme?

EU enlargement was never an act of charity. We were admitted, along with others, because it served the interests of the existing member states. Let’s not kid ourselves. Today, the accession of Ukraine would weaken Europe, not strengthen it. We must protect what we have built, not… pic.twitter.com/QhmNYUUIRE — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 28, 2025

Orbánovy obavy nejsou neopodstatněné. Podle posledního odhadu Světové banky a ukrajinských institucí budou celkové náklady obnovy Ukrajiny 506 miliard eur za deset let (12,6 bilionu korun), což je 2,8krát nominální HDP Ukrajiny za rok 2024. Vzhledem k tomu, jak nízké bylo ukrajinské HDP na hlavu již před válkou, by vstup země do EU velice zamával s přidělováním kohezních fondů, které se přidělují zemím, jejichž hrubý národní důchod (HNP) na hlavu je pod 90 % průměru EU.

