Hřibovo řešení Stanjurovy sekery: Tak Babiš vrátí dotace a bude na školství

Schillerová se tvrdě obula do vlády Petra Fialy (ODS), do vlády v demisi. Rozzlobilo ji mimo jiné to, že na jednání nového sněmovního rozpočtového výboru nemohli přijít ředitelé některých odborů ministerstva financí. Schillerová prohlásila, že některým ředitelům to zkrátka zakázali jejich ministerští šéfové.
„Mně se hrubě nelíbí bagatelizování problému ze strany končícího ministra Stanjury. Oni říkají, že si něco nadhodnocujeme. Ale to jsou tvrdá čísla,“ rozčilovala se Schillerová s tím, že v loňském roce se zvedl příspěvek na péči. „My jsme pro to také hlasovali. A dočtete se, že to zvýší náklady o 1,5 miliardy. Ale jak je možné, že v rozpočtovém sešitě zůstala stejná částka?“ kroutila hlavou Schillerová.
Ing. Zbyněk Stanjura
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Pikora ihned oponoval, že pokud někdo hraje divadlo, je to končící vláda, protože i ministerští úředníci říkají, že v rozpočtu zkrátka peníze chybí. Ve více kapitolách.
To, že ve státním rozpočtu chybějí peníze, uznal i Hřib: „Dá se souhlasit s tím, že tam peníze chybějí.“ A jedním dechem tvrdil, že „za to může i Andrej Babiš, který v roce 2021 silně snížil daně a všichni na to teď doplácejí“. Babiš se podle Hřiba snaží „sehnat peníze hlavně pro Agrofert“. A že „Motoristé před volbami slibovali, jak pohlídají Babiše, ale po volbách skutek utek‘. Mně to přijde jako zrada na volicích, ale to si Motoristé musí vyřešit sami,“ pravil Hřib.
Když dostala znovu slovo Schillerová, prozradila, že koalice bude řešit, co s rozpočtem dál. Ale v prvé řadě je třeba udělat jednu věc. „Po čtyřech letech se vrátit k poctivému rozpočtovému řemeslu,“ nechala se slyšet a upozornila, že se v tomto názoru shoduje i s exministrem financí Miroslavem Kalouskem.
Skopeček tady znovu vyrazil do protiútoku. Trval na tom, že „z věcného hlediska teď se ukazuje, jak jste vlastně chaotičtí, jak nic připraveného nemáte a jak se jen vymlouváte na předchozí vládu,“ kroutil hlavou Skopeček. „Rozpočet MPSV je dostatečný, aby pokryl všechny potřebné výdaje. Nestrašte tady lidi,“ žádal před kamerami.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
„No, tak to akorát sedí na Babišovy dotace. Babiš to vrátí a budou peníze na školství,“ ozval se Hřib. „Andrej Babiš vydělává na dotacích od tohoto státu. Bez nich by byl v mínusu,“ tvrdil Hřib.
Schillerová ihned oponovala, že Andrej Babiš podniká podle zákona. „A Andrej Babiš se o vás vůbec nezajímá,“ vmetla Hřibovi. Nešetřila ani Skopečka. „Já jsem mlčela. A věřte, že trpím, když vás poslouchám,“ pravila Schillerová směrem k ekonomickému expertovi ODS.
Moderátorka Tománková poté přehodila diskusní výhybku k sestavování vlády. A Pikora hned zdůraznil jednu věc: „Rozhodně platí to, co říká předseda Petr Macinka, že my nehledáme náhradu za Filipa Turka.“
A tady se znovu ozval Zdeněk Hřib. „S nácky se nikdo nebaví. A nebudou se s ním bavit ani na Blízkém východě. No tak k čemu nám bude takový ministr zahraničí,“ kroutil hlavou Hřib a připomněl i skandál kolem ambasády Saúdské Arábie. Proto by z Hřibova pohledu prezident Filipa Turka jmenovat neměl.
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
Schillerová se přidala. „Mně psala spousta Pražanů, abych vám připomněla, jak vypadá doprava v Praze,“ nešetřila předsedu pirátů, který se po komunálních volbách stal v Praze náměstkem pro dopravu.
Tománková poté přehodila výhybku znovu, tentokrát ke střetu zájmů Andreje Babiše. Schillerová zdůraznila, že Babiš připravuje desítky právních dokumentů. „On vůči firmě udělá nevratný krok a chce mít také jistotu, že bude premiérem. Znovu říkám – nevratný krok,“ zdůraznila Schillerová. „On se na to připravuje, dělá nevratné kroky, Ale chce mít jistotu, že bude premiér,“ zopakovala po chvíli.
A Schillerová se rozjela. „Já, když jsem byla holčička, tak jsem měla takového medvídka, tak on když se natočil na klíček, tak hrál pořád stejnou písničku. A vy mně připomínáte toho medvídka. Vás natočí na klíček a vy pořád jedete: Babiš, střet zájmů, Babiš. A přitom vy, na co jste sáhli, to jste zkazili,“ vmetla Hřibovi.
Ten jí na oplátku připomínal fotografa za miliony korun i rozpočtové schodky za covidu.
Pokud jde o mimořádnou sněmovní schůzi, Babiš na ni prý vstoupí. „On se na to těší! Ale pochybuji, že tam bude prostor pro vysvětlení řešení střetu zájmů,“ prohlásila Schillerová.
„Nedělejme si iluze, že tady už teď není střet zájmů,“ vypálil na to konto Hřib a připomněl, že Babišův Agrofert je největším pronajímatelem zemědělské půdy v Česku a už to je třeba brát v potaz. Proto by podle Hřiba měl Babiš jasně říct už teď, jak bude řešit střet zájmů. A neměl by to nechávat na poslední chvíli.
„Nechte to na Andreji Babišovi jako na vítězi voleb,“ řekla Schillerová.
autor: Miloš Polák