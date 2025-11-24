Žádný mír, bojuje se dál. Evropani zase házejí vidle

Agentura Reuters sdílela text evropského protinávrhu k americkému 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu, který připravily Velká Británie, Francie a Německo. Návrh začíná potvrzením suverenity Ukrajiny a stanovuje uzavření komplexní dohody o neútočení mezi Ruskem, Ukrajinou a Severoatlantickou aliancí, po níž má následovat zahájení širšího bezpečnostního dialogu.
Ukrajina podle návrhu získá silné bezpečnostní záruky ze strany Západu, včetně americké záruky podobné článku 5, ovšem za stanovených podmínek. V době míru by ukrajinská armáda měla být omezena na 800 000 vojáků.
Součástí protinávrhu je také rozsáhlý ekonomický balíček pro obnovu Ukrajiny. „Ukrajina je způsobilá pro členství v EU a během posuzování této otázky získá krátkodobý preferenční přístup na evropský trh,“ stojí v bodě č. 11. Následující bod pak rozpracovává slibovanou podobu ekonomického balíčku. Počítá se v něm zejména se vznikem Ukrajinského rozvojového fondu zaměřeného na investice do rychle rostoucích odvětví včetně technologií a umělé inteligence.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
V oblasti bezpečnosti a jaderné politiky protinávrh počítá s prodloužením mezinárodních smluv o nešíření jaderných zbraní, přičemž Ukrajina zůstane nejaderním státem. Návrh také stanovuje, že Ukrajina přijme pravidla Evropské unie týkající se náboženské tolerance a ochrany jazykových menšin.
Kontroverzní částí dokumentu jsou územní otázky. Ukrajina se má zavázat, že nebude získávat zpět okupovaná území vojenskou silou, a jednání o jejich budoucím statusu mají začít od aktuální kontaktní linie. Jak Ukrajina, tak Rusko by nesměly pozdější územní dohody měnit silou, jinak by přestaly platit všechny bezpečnostní záruky. Rusko by zároveň nesmělo bránit Ukrajině v komerčním využívání řeky Dněpr a měly by být uzavřeny dohody o volném přepravování obilí přes Černé moře.
Evropský protinávrh vůči americkému mírovému plánu na sociální síti X komentoval analytik vystupující pod přezdívkou Big Serge. „Bez nadsázky lze říci, že ‚mírový plán‘ EU neobsahuje ani jediný ústupek vůči Rusku. To se stane, když máte mozek vysmažený Marvelem a Harry Potterem,“ uvedl na adresu představitelů Evropské unie.
Without exaggeration, the EU “peace plan” does not contain a single concession to Russia. This is what happens when your brain is fried by Marvel and Harry Potter. https://t.co/C5xxttpCd5— Big Serge ?????????? (@witte_sergei) November 23, 2025
Vojenští analytici z podcastu Russians With Attitude se také vyjádřili k americkému mírovému procesu. O ukončení války podle nich nejde. „Jeho cílem je umožnit Kyjevu zachovat si tvář, zastavit ruské průlomy, dát ukrajinské armádě čas na přezbrojení a přeskupení a v ideálním případě během „příměří“ obsadit několik předmostí, než zahájí další „protiútok“,“ předpovídají ruští analytici.
The American "peace process" isn’t about ending the war. It's about letting Kiev save face, stopping Russian breakthroughs, giving the Ukrainian army time to rearm and regroup and ideally seizing a few bridgeheads during the "ceasefire" before launching another "counteroffensive"— Russians With Attitude (@RWApodcast) November 23, 2025
Americký vojenský analytik Tyler Weaver, který na síti X vystupuje jako Armchair Warlord, napsal, že nebylo těžké předpovídat, že americký mírový plán selže. „Podívejte, mohl bych se pustit do podrobností toho dramatu a politiky, ale v podstatě Evropané zaujali nekompromisní postoj a Trump ustoupil,“ uvedl analytik. Americký prezident Donald Trump dle jeho názoru „zbaběle vycouval“.
„Pokud nedokážeme Ukrajince přimět, aby souhlasili s něčím, co není euro-maximalistickým postojem, nevedeme vážné mírové jednání, ale kroužíme kolem záchodové mísy zahraniční politiky Joea Bidena,“ dodal analytik.
Apologies for the lack of poasting over the weekend.— Armchair Warlord (@ArmchairW) November 24, 2025
So, uh, the peace plan collapsed. Like I said it would. Not a difficult prediction.
Look, I could go into the weeds of the back and forth drama and politics but basically the Europeans dug in their heels and Trump folded.
Německý kancléř Friedrich Merz pro server DW uvedl, že čtvrteční termín stanovený pro Ukrajinu Donaldem Trumpem není realistický. Suverenita Ukrajiny podle jeho názoru nesmí být obětována v rámci žádné dohody.
Český veterán a bezpečnostní analytik Dominik Ticháček je i kvůli tomuto výroku německého kancléře toho názoru, že „vše se rozhodne na bojišti“.
Že Ukrajina nepřijme Trumpův mírový plán podle něj bylo jasné ještě před začátkem jednání v Ženevě. „Jak jsem psal předevčírem, dokud má Ukrajina pocit, že může kličkovat, bude se bojovat,“ uvedl Ticháček.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Alena Kratochvílová