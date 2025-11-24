Žádný mír, bojuje se dál. Evropani zase házejí vidle

24.11.2025 8:10 | Monitoring

Evropský protinávrh k americkému mírovému plánu potvrzuje suverenitu Ukrajiny, navrhuje dohodu o neútočení s Ruskem a rozsáhlé bezpečnostní i ekonomické záruky. Podle vojenských analytiků nicméně nesměřuje k ukončení války.

Žádný mír, bojuje se dál. Evropani zase házejí vidle
Foto: Repro: X
Popisek: Jednání evropských lídrů a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Agentura Reuters sdílela text evropského protinávrhu k americkému 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu, který připravily Velká Británie, Francie a Německo. Návrh začíná potvrzením suverenity Ukrajiny a stanovuje uzavření komplexní dohody o neútočení mezi Ruskem, Ukrajinou a Severoatlantickou aliancí, po níž má následovat zahájení širšího bezpečnostního dialogu.

Ukrajina podle návrhu získá silné bezpečnostní záruky ze strany Západu, včetně americké záruky podobné článku 5, ovšem za stanovených podmínek. V době míru by ukrajinská armáda měla být omezena na 800 000 vojáků.

Součástí protinávrhu je také rozsáhlý ekonomický balíček pro obnovu Ukrajiny. „Ukrajina je způsobilá pro členství v EU a během posuzování této otázky získá krátkodobý preferenční přístup na evropský trh,“ stojí v bodě č. 11. Následující bod pak rozpracovává slibovanou podobu ekonomického balíčku. Počítá se v něm zejména se vznikem Ukrajinského rozvojového fondu zaměřeného na investice do rychle rostoucích odvětví včetně technologií a umělé inteligence.

Návrh rovněž počítá s postupnou reintegrací Ruska do světové ekonomiky. Rusko by se také mohlo vrátit do formátu G8. Zároveň by ovšem ve své legislativě mělo zakotvit politiku neútočení vůči Evropě a Ukrajině.

V oblasti bezpečnosti a jaderné politiky protinávrh počítá s prodloužením mezinárodních smluv o nešíření jaderných zbraní, přičemž Ukrajina zůstane nejaderním státem. Návrh také stanovuje, že Ukrajina přijme pravidla Evropské unie týkající se náboženské tolerance a ochrany jazykových menšin.

Kontroverzní částí dokumentu jsou územní otázky. Ukrajina se má zavázat, že nebude získávat zpět okupovaná území vojenskou silou, a jednání o jejich budoucím statusu mají začít od aktuální kontaktní linie. Jak Ukrajina, tak Rusko by nesměly pozdější územní dohody měnit silou, jinak by přestaly platit všechny bezpečnostní záruky. Rusko by zároveň nesmělo bránit Ukrajině v komerčním využívání řeky Dněpr a měly by být uzavřeny dohody o volném přepravování obilí přes Černé moře.

Evropský protinávrh vůči americkému mírovému plánu na sociální síti X komentoval analytik vystupující pod přezdívkou Big Serge. „Bez nadsázky lze říci, že ‚mírový plán‘ EU neobsahuje ani jediný ústupek vůči Rusku. To se stane, když máte mozek vysmažený Marvelem a Harry Potterem,“ uvedl na adresu představitelů Evropské unie.

Vojenští analytici z podcastu Russians With Attitude se také vyjádřili k americkému mírovému procesu. O ukončení války podle nich nejde. „Jeho cílem je umožnit Kyjevu zachovat si tvář, zastavit ruské průlomy, dát ukrajinské armádě čas na přezbrojení a přeskupení a v ideálním případě během „příměří“ obsadit několik předmostí, než zahájí další „protiútok“,“ předpovídají ruští analytici.

Americký vojenský analytik Tyler Weaver, který na síti X vystupuje jako Armchair Warlord, napsal, že nebylo těžké předpovídat, že americký mírový plán selže. „Podívejte, mohl bych se pustit do podrobností toho dramatu a politiky, ale v podstatě Evropané zaujali nekompromisní postoj a Trump ustoupil,“ uvedl analytik. Americký prezident Donald Trump dle jeho názoru „zbaběle vycouval“.

„Pokud nedokážeme Ukrajince přimět, aby souhlasili s něčím, co není euro-maximalistickým postojem, nevedeme vážné mírové jednání, ale kroužíme kolem záchodové mísy zahraniční politiky Joea Bidena,“ dodal analytik.

Německý kancléř Friedrich Merz pro server DW uvedl, že čtvrteční termín stanovený pro Ukrajinu Donaldem Trumpem není realistický. Suverenita Ukrajiny podle jeho názoru nesmí být obětována v rámci žádné dohody.

Český veterán a bezpečnostní analytik Dominik Ticháček je i kvůli tomuto výroku německého kancléře toho názoru, že „vše se rozhodne na bojišti“.

Že Ukrajina nepřijme Trumpův mírový plán podle něj bylo jasné ještě před začátkem jednání v Ženevě. „Jak jsem psal předevčírem, dokud má Ukrajina pocit, že může kličkovat, bude se bojovat,“ uvedl Ticháček.

autor: Alena Kratochvílová

