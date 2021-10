Orgán Petra Fialy. Hyeny kolem Zemana, to si k Havlovi nedovolili. A nová Kubiceho zpráva, bilancuje Žantovský týden

TÝDEN V MÉDIÍCH Nový Kubice. Takové přirovnání se podle Petra Žantovského hodí na kauzu rozpoutanou médii proti Andreji Babišovi jen pár dní před parlamentními volbami. A také nyní jde o to poškodit v nich největšího soupeře ODS. Rovněž načasování považuje za stejné svinstvo a vysvětlení typu „prostě to tak vyšlo“ jsou jen k pláči. V pravidelném přehledu mediálních zajímavostí dojde i na srdnatého Tchajwance, který stojí v čele těch, co soutěží o nejhnusnější slova na adresu prezidenta, a také na „nestranné a nezávislé médium“, které je ve skutečnosti orgánem Petra Fialy.

Zakladatelka serveru Investigace.cz Pavla Holcová oznámila, že do víkendových sněmovních voleb nezveřejní web žádné další jméno ze seznamů zhruba tří stovek Čechů a lidí s trvalým pobytem v ČR figurujících v dokumentech projektu Pandora Papers. Těsně před volbami tak server zveřejnil jen jediné jméno, a to stávajícího premiéra. Aby se případně investigativci vyvinili z toho, že ho poškodili, vydali toto alibistické prohlášení: „Pouhý výskyt v tomto seznamu neznamená, že se dotyčný dopustil něčeho nezákonného či jinak problematického. Ani to neznamená, že si založil offshore společnost nebo že si snad vytvořil komplikované offshorové schéma“. „Dvěma slovy ‚Nový Kubice‘. Tak by se zjednodušeně dala nazvat tato kauza rozpoutaná médii proti Andreji Babišovi jen pár dní před parlamentními volbami,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Shodných rysů s patnáct let starou kauzou se několik najde. „Proč tedy Kubice? Jistě si mnozí vzpomenete na někdejšího policistu, pak krátce dokonce ministra vnitra Jana Kubiceho, který se stal truchlivou hlavní figurou jiné kauzy, tzv. Kubiceho zprávy. Těsně před volbami 2006 uspořádala ODS tiskovku, na níž pan Kubice předložil veřejnosti zprávu (tedy on ji prý omylem zapomněl na stole, jak zněl dobový narativ), která tvrdila, že tehdejší premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek byl zapletený do pedofilní aféry. Smyslem akce bylo poškodit Paroubka a jeho stranu, a to se také povedlo. Volby vyhrála ODS. Už tak nepříliš populární Paroubek tady navíc dostal i nálepku úchyla. Je zajímavé, že nikdy nikdo už pak nepátral, zda ta Kubiceho zpráva byla pravdivá, či zda na ní s jistým pobavením nepracoval nějaký PR tým v ODS. Mouřenín vykonal svou práci a zmizel po čase v propadlišti dějin,“ podotýká mediální analytik.

Kubice 2 nebyla časována k volbám. Zkrátka to tak vyšlo

A teď má tedy ODS a s ní slepené koalici pomoci Pandora Papers. „Dnešní kauza Babišova ‚zámečku‘ u Cannes je Kubiceho zprávě podobná v několika ohledech. Předně základ události spadá do roku 2009, kdy Babiš ještě zdaleka nebyl v politice, natož té nejvyšší. A druhá povědomá okolnost je v tom načasování. Kauza se objevila jakoby náhle pár desítek hodin před vstupem voličů do volebních místností. Už to samo se dá těžko omluvit snahou o šíření pravdy a posílení demokratických principů. Je to prostě svinstvo, obdobné tomu s Kubicem. Nevím, zda to Babiše ve volbách významně poškodí, či ne, ale to není podstatné. Důležité je, že se k něčemu tak nízkému někdo uchýlil – novináři a jejich političtí našeptávači. A titíž lidé nás dnes a denně poučují o morálce, čistotě a poctivosti. Chucpe!“ žasne Petr Žantovský nad jejich pokrytectvím.

Z těch, co se pokusili ovlivnit české volby pár dní před jejich konáním, padají opravdu neuvěřitelná a sebe zesměšňující vysvětlení. „Tragikomickou loutkou toho příběhu je novinářka Hana Čápová ze serveru Investigace.cz, která pro Seznam Zprávy v pondělí prohlásila, že to načasování opravdu nemá nic společného s termínem voleb. Prý o domu ve Francii věděla už devět měsíců. Jen tak na okraj: když jsou kupní smlouvy staré dvanáct let, tak to asi nebude nejlepší investigativkyně pod sluncem. V každém případě ale byla zjištění mezinárodního novinářského projektu Pandora Papers uveřejněna až v neděli 3. října. Na otázku Seznamu, proč došlo ke zveřejnění tak pozdě, odpověděla Čápová věru nehledanými slovy: ‚Zkrátka to takto časově vyšlo‘. K smíchu? Ne. K pláči,“ komentuje mediální odborník prostoduchost novinářky.

Srdnatý Tchajwanec místo slov solidarity dští síru a zášť

Je přesvědčen o tom, že tématem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana vkročili novináři a mnozí politici do nejhlubší stoky. „Pisálkové a žvanílkové se trumfují, kdo vysloví na Zemanovu adresu hnusnější slova. V čele tohoto zástupu stojí samozřejmě Miloš Tchajwanec Vystrčil, který už už sahá ze své druhé nejvyšší ústavní funkce po té první. Kudy chodí, tudy říká, že je nutné zrentgenovat Zemanovo zdraví, protože – představte si tu hrůzu – co kdyby vedl povolební vyjednávání, jak mu velí Ústava – a byl u toho churav. Ale ptejme se, kde byl náš srdnatý Tchajwanec, když Václav Havel ve svých čtyřech prezidentských mandátech promarodil opravdu hodně vysoké procento pracovní doby a nejméně dvakrát už ho sbírali zubaté z lopaty,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Opravdu si nepamatuje, že by se na téma Havlova zdravotního stavu vedly takové mediální řeže. „Právě naopak. Když jej tajně natáčel nechutný paparazzi ze střechy nemocnice krátce po absolvování operace rakoviny plic, shodli se snad všichni mediální komentátoři, že to je příliš a v normální společnosti se to nedělá. A to bez ohledu na to, kdo z nich tehdy byl prohavlovský nebo protihavlovský. Obyčejná lidská empatie zvítězila. Tehdy mohl mít jeden pocit, že přece jen nejsme taková zvěř a neradujeme se z neštěstí druhého. A ejhle, uplynulo necelé čtvrtstoletí a jsme někde úplně jinde. Místo toho, aby se vrcholní představitelé státu báli o prezidentovo zdraví, vyslovovali slova solidarity už proto, že ani oni nejsou, pokud vím, nesmrtelní, i když možná na Tchajwanu je to jinak, tak dští síru a zášť,“ upozorňuje mediální analytik.

Komentátor, který by se z fleku uplatnil v Rudém právu

Vystrčil a spol. se tak moc těší na své domnělé triumfy, až jim dnešní prezident nebude tak překážet. „Protože moc dobře vědí, že Miloš Zeman jim to jejich korytonosné snažení určitě sám dobrovolně neumožní. Není mi hezky při pohledu do všech médií, která se k tomuto propůjčují. Kazí totiž renomé celé žurnalistické profesi, která objektivně je společensky potřebná, ale jen tehdy, když se dělá poctivě, nestranně a nezaujatě. Jenže tato média vedou sprostý třídní a osobní boj, a ještě se diví a rozčilují, jak rapidně klesá jejich důvěryhodnost v očích veřejnosti. Od roku 1995 podle průzkumů CVVM spadlo to procento důvěry z tehdejších 75 procent na dnešní zhruba polovinu. Méně než médiím důvěřuje naše veřejnost už jen církvím, neziskovkám a politickým stranám. A média si za to mohou sama,“ nepochybuje Petr Žantovský.

Do tématu média a volby zapadá také komentář s titulkem „Česko našlo vhodného premiéra. Největší volební mýtus padl v přímém televizním přenosu“, který Peteru Vavrovi zveřejnilo v úterý Forum24. „Jde v něm o reflexi televizní volební diskuze, kde se předvedli lídři čtyř stran – Ivan Bartoš, Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Fiala. Autor komentáře by se dobře uplatnil v Rudém právu, ten měl v podtitulu nápis ‚Orgán Komunistické strany Československa‘. Svá hodnocení jednotlivých řečníků opentlil až poetickým slovníkem. Třeba Babiš je pro něj hysterický lhář, křikloun a zbabělec. Okamura je podle Vavra ‚samozvaný alfa samec‘, Ivan Bartoš je jednak ‚slábnoucí‘, ale zase ‚dokáže splynout s hospodou‘,“ baví se mediální odborník slovníkem zmíněného komentátora.

Nestranné a nezávislé médium? Kdepak. Orgán Petra Fialy

Nevěřícně pak kroutí hlavou nad tím, jak se Peter Vavro rozplývá nad politikem, o němž ve veřejnosti převládá mínění, že rozhodně není typem lídra. „Podle něj ale Petr Fiala ‚mluví k věci, klidně a jasně argumentuje, je zásadový v důležitých tématech a dokáže si udržet intelektuální nadhled a kultivovaný odstup‘. Vavro jde ve své apologetice Petra Fialy ještě dál: ‚Je nejvhodnějším lídrem na vedení potenciální povolební koalice pěti různorodých demokratických stran, včetně Pirátů a hnutí STAN‘. Nuže, zde nám ‚nestranné a nezávislé‘ médium Forum24 zcela jasně předepisuje nejlepší trajektorii k té naší krásné demokracii, liberální, střediskové. Takže nejpozději ode dneška je to jasné: Forum24 je orgán ODS. Nebo orgán Petra Fialy. Prostě orgán. Nikoli svobodně myslící a svobodu usilující portál,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ke třem obvyklým a standardním tématům dnes výjimečně přibude postskriptum, neboli hezky česky douška. „Minulou sobotu jsem v Týdnu v médiích citoval amerického novináře Johna Swintona a jeho slova na adresu žurnalistického cechu. Uvedl jsem však chybný letopočet 1953. Ta slova ale ve skutečnosti zazněla už roku 1883. Je smutné, že už tak dlouho o novinářích víme, řečeno slovy Johna Swintona, že jsou to skákající tajtrlíci a intelektuální prostituti, a přitom oni sami nedělají nic pro to, aby toto hodnocení změnili. Inu, tajtrlíci. Případně prostituti,“ dodává mediální analytik.

