Osm sošek jsme dostali od Rekonstrukce státu, chválil se v ČT Michálek. Havlíček se mu vysmál

Ve studiu ČT to pořádně jiskřilo. „Vy byste nechali důchodce vyhladovět!“ vmetl u Moravce ministr Havlíček lidoveckému poslanci Janu Bartoškovi. Ten okamžitě kontroval, že vláda poškozuje mladé rodiny. Nešetřil ani prezidenta Zemana. Ten by podle lidovce mohl ohrozit zájmy Česka. Pod kotel vroucí debaty přikládali i pirát Jakub Michálek a Radim Fiala z SPD. Michálek popsal, kdo je ve skutečnosti zeleným fanatikem. Podle piráta je to vlastně Andrej Babiš (ANO).

V první hodině nedělních Otázek řídil Václav Moravec debatu předsedů poslaneckých klubů Jakuba Michálka z Pirátů, Radima Fialy z SPD a Jana Bartoška z KDU-ČSL a vicepremiéra za hnutí ANO Karla Havlíčka.

Jakub Michálek před kamerami smetl útoky Andreje Babiše na Piráty. Babiš Piráty již mnohokrát označil za „zelené fanatiky“. Michálek na faktech ukázal, kdo se chová jako zelený fanatik.

„Prosím vás, pan Babiš hlasoval pro Green Deal. Pan Babiš nevyjednal žádnou výjimku. Pan Babiš chtěl zvýšit poměr přimíchávání biopaliv, což by zdražilo benzín o dvě koruny. A pan Babiš zastavil jako vládní politik tendr na dostavbu Temelína,“ položil na stůl fakta Michálek, když připomínal, že Babiš ještě jako ministr financí odmítl poskytovat státní garance za ceny elektřiny, čímž fakticky oddálil výstavbu nových jaderných bloků v Česku.

Bartošek obrátil pozornost diváků k inflaci. K výraznému zdražování potravin a dalšího zboží, jaké teď každý vidí v obchodech. „V současné době jsou požírány úspory rodin, jsou požírány úspory seniorů, a je to z důvodů nečinnosti vlády,“ udeřil lidovec na koalici ANO a ČSSD.

Ale Havlíček okamžitě přešel do protiútoku a konstatoval, že senioři jsou s kroky vlády spokojeni. „Jestli něco vnímají pozitivně, tak je to to, že jsme jim zvýšili důchody na 16 200. Vy byste je nechali vyhladovět!“ vmetl Bartoškovi.

Jenže Bartošek hned vrátil úder.

„Ono to není jen o seniorech. Víte, pane ministře, já se potkávám s těmi maminkami, které si stěžují na to, kolik stojí mléko, kolik stojí lipánek. Ono nejde jen o to, kolik mají peněz, ale kolik si toho za ně koupí. A ten spotřebitelský koš je menší,“ zdůrazňoval lidovec fakt, že si toho lidé dnes v obchodech koupí za stejné peníze méně.

Havlíček se okamžitě ohradil a zdůraznil, že vláda se snaží snižovat daně a podporovat podnikatele i mladé rodiny, ale pokud se stane, že nezávislá Česká národní banka zvedne úrokové sazby, pak ztíží přístup mladých rodin i podnikatelů k úvěrům.

Bartošek: Prezident Zeman může poškodit zájmy České republiky

Za velký problém označil to, že EU chce rozšířit systém emisních povolenek i na automobilový průmysl. „A to je katastrofa. Proti tomu my bojujeme,“ řekl Havlíček.

Pokud jde o dostavbu nových jaderných bloků, Havlíček upozorňoval, že tehdy mohlo být hnutí ANO ve vládě přehlasováno sociálními demokraty a lidovci. Jenže se tak nestalo.

Bartošek upozorňoval, že odpovědnost tehdy nesla celá vláda, tedy i hnutí ANO.

Poté poukazoval na to, že před prezidentem dnes leží k podpisu zákon, který má z projektů na dostavbu Dukovan a Temelína vyřadit Rusko a Čínu. „Postavit nové bloky jak v Dukovanech, tak v Temelíně potřebujeme, ale současně potřebujeme zajistit i bezpečnost Česka, kterou mohou Rusko a Čína ohrozit. Ta dostavba musí proběhnout s někým, komu věříte a kdo neposílá do Vrbětic své agenty,“ zaznělo od Bartoška.

Prezident Zeman však několikrát zopakoval, že zúžení tendru zvýší cenu celého projektu, a proto je podle prezidenta toto snižování jednoznačně špatné. Šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala dal tady prezidentovi zcela za pravdu.

Pánové se poté přeli o to, kdo má stát za projektem dostavby Dukovan, potažmo Temelína. Zda to má být především polostátní ČEZ, nebo stát.

Havlíček trval na tom, že hlavní odpovědnost má nést ČEZ. Michálek oponoval, že je třeba, aby český stát mohl celý projekt kontrolovat. Podle Havlíčka by to ale znamenalo, že by se stavba mohla výrazně prodražit, protože zhotovitel by si řekl, že když to garantuje stát, může si dovolit platit víc.

Piráti dál oslabují. Jejich voliči přecházejí i k ODS

Moravec poté položil na stůl nový volební model společnosti Kantar pro ČT.

Průzkum ukázal, že by volby vyhrálo hnutí ANO s 24,5 procenta hlasů. Druhou koalici SPOLU, tedy koalici ODS, lidovců a TOP 09, by volilo 23 procent lidí a koalici Pirátů a STAN 20,5 procenta lidí.

Analytik Pavel Ranocha k tomu dodal, že Piráti dále slábnou, ale sílí hnutí STAN, takže koalice si uchovává stabilní podporu.

„Část voličů Pirátů teď získává ODS. A daří se jí to i ve skupině, která je pro Piráty klíčová, v generaci dvacátníků a třicátníků,“ upozornil analytik Ranocha.

Čtvrté místo by obsadilo hnutí SPD Tomia Okamury s 11,5 procenta voličů a jako poslední by do Sněmovny pronikli komunisté s pěti procenty hlasů.

ČSSD by se ziskem 4,5 procenta zůstala mimo Sněmovnu, stejně jako se čtyřmi procenty Přísaha Roberta Šlachty a se 2,5 procenta uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci.

Po přepočtu hlasů na mandáty by to znamenalo, že ANO by získalo 66 mandátů, koalice SPOLU – tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09 – 54 mandátů, koalice Pirátů a STAN by obdržela 48 mandátů, komunisté osm mandátů a SPD 24 mandátů. Pětice stran ODS, TOP 09, lidovců, Starostů a Pirátů by měla těsnou většinu 102 mandátů.

Pirát Michálek si oslabování Pirátů vyložil po svém.

„My samozřejmě nejsme součástí těch starých struktur, takže je logické, že na nás ostatní útočí. Ale já si myslím, že ta situace se teď uklidňuje a strach opadá,“ začal Michálek.

„U nás ne,“ ozval se Havlíček.

Ale Michálek pokračoval, jako kdyby nic neslyšel.

„My máme nejlepší program a opravdu bojujeme proti korupci. Dostali jsme osm sošek od Rekonstrukce státu,“ pravil Michálek.

„To voliči určitě ocení,“ smál se Havlíček Michálkovi.

Ale Michálek obratem Havlíčkovi připomněl „Stoku ANO v Brně“, což je korupční kauza, kterou rozplétá policie a v níž hrál klíčovou roli jeden z bývalých politiků hnutí ANO na jihu Moravy.

Bartošek připomínal, že šéf hnutí ANO a premiér podle Evropské komise stále zůstává ve střetu zájmů, čímž ohrožuje celé Česko, protože se může stát, že právě kvůli Babišovi nedorazí do Česka ani jedno euro z evropských dotací. Nejen do Agrofertu, který vlastní Andrej Babiš, ale vůbec nikam.

Havlíček se vrátil před vstup Andreje Babiše do politiky.

„Nezapomeňte na to, jak se tady hospodařilo, a ti kmotři byli z polovičky všichni odsouzeni!“ zahřměl vicepremiér Babišovy vlády.

Michálek poukázal na to, že Andrej Babiš, respektive jeho Agrofert dočasně odložený ve svěřeneckých fondech, je jedním z největších příjemců dotací v Česku.

„Čerpat dotace není trestná činnost,“ ozval se Havlíček.

„Pokud si sám nastavujete podmínky na to, abyste ty dotace dostal, tak to není trestná činnost, ale je to únos státu,“ vypálil Michálek.

Třicet tisíc lidí zde kvůli chybným a zmatečným krokům vlády zemřelo

Moravec poté přehodil výhybku ke koronaviru a upozornil na to, že čísla nově nakažených z týdne na týden rostou.

Bartošek hned uhodil na vládu. „Třicet tisíc lidí zde kvůli chybným a zmatečným krokům vlády zemřelo,“ vypálil.

Expertní Anticovid tým podle lidoveckého poslance doporučuje sledovat lokální koronavirová ohniska a především udržet otevřené školy, kulturní zařízení i podniky.

Havlíček se rozčiloval, že opozice napřed volala po zrušení nošení roušek, aby později vládu kritizovala, že je málo přísná.

