Ovčáček se omlouvá. Neziskovkářce děkovali za pískání na Babiše, ale ona prý vůbec nebyla v ČR

Prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček si sype popel na hlavu a omlouvá se, že převzal zprávu o domnělé účasti právničky a ředitelky neziskové organizace In Iustitia Kláry Kalibové na nedělní protestní akci na Národní třídě, kde se několik aktivistů sešlo, aby zabránilo uctít památku 17. listopadu ministerskému předsedovi Andreji Babišovi. Slova o účasti Kalibové šířil prostřednictvím svého Facebooku aktivista Jarek Jesenský. „Ačkoliv jsem pouze převzal zprávu, považuji za slušné se paní Kláře Kalibové omluvit za vzniklou újmu. Mrzí mne to,“ píše nyní Ovčáček.

Kontaktovala mne paní Klára Kalibová a upozornila, že v neděli dne 17. listopadu 2019 vůbec nebyla přítomna v ČR a neblahé akce na Národní třídě se nezúčastnila.



Ačkoliv jsem pouze převzal zprávu, považuju za slušné se paní Kláře Kalibové omluvit za vzniklou újmu. Mrzí mne to. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 19, 2019

Tento tweet měl předehru spojenou s referováním aktivisty Jarka Jesenského o průběhu situace na Národní třídě 17. listopadu během uctění památky tohoto svátku položením květin premiérem Andrejem Babišem, čemuž chtěl spolu s dalšími lidmi tento rok aktivista zabránit. Aktivisté tak svolali akci, jež se jmenovala „17. listopadu StB na Národní třídě nechceme (klidný protest)“.

To se jim však nepodařilo. „Desítky policistů násilím vytlačily (ve videu v 17. minutě) občany stojící na oficiálně nahlášeném a povoleném shromáždění u pomníku 17. listopadu jen proto, aby si mohl estébák Bureš udělat fotky na své sociální sítě,“ publikoval pak na svém facebookovém profilu Jesenský.

„Tato naše protestní akce byla od počátku prezentována jako nenásilná, přímo v názvu Facebook Události je klidný protest, což jsme dodrželi. Na místě bylo cca 40 uniformovaných policistů (státních i městských) a tak 15 až 20 v civilu, to vše jen proto, aby mohl premiér po bleskovém zásahu položit kytici na místo, kam by žádný udavač StB vůbec nikdy neměl vkročit,“ pokračoval.

A na závěr pak aktivista uvedl: „Děkuji všem přátelům za pomoc a obávám se, že pokud Bureš do konce tohoto roku neodstoupí (jak jej včera vyzval spolek Milion chvilek pro demokracii), tak tohle bohužel nebyl poslední násilný útok státní moci na občanské aktivisty. Děkuji za korektní jednání velitelů státní i městské policie, vše, co jsme si dohodli, platilo. Jen škoda té nevýzvy k opuštění prostoru, ale chápu, že měli svou strategii, jak ochránit vládu, stejně jako my jsme měli svou strategii nenásilného protestu.“

Na to začal Jesenský děkovat i dalším domnělým účastníkům akce. Jednalo se např. o velkou příznivkyni Miroslava Kalouska, senzibilku Jenny Nowak, dále hlavní editorku Fora24 Johanu Hovorkovou a pak zmínil právě i Kláru Kalibovou z organizace In IUSTITIA, která zastupovala rappera Radka Bangu a Vladěnku Klikarovou, která se podle videa serveru Aha také zúčastnila loňského vyhazování květin. Ta však, jak sama upozorňuje, se nedělní akce nezúčastnila. Právě to si Ovčáček neověřil a odkázal na Jesenského zprávu o účasti Kalibové na protestu, za což se nyní omluvil.