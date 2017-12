Padlo v debatě Hilšera s Kulhánkem: Lidé ať rozhodují o tom, kde povede silnice. Ale je-li potřeba rozhodnout fundovaně, tam žádné referendum

Úvodem se oba kandidáti vyjádřili k referendům. „Občané by chtěli věci vzít díky referendům do vlastních rukou,“ poznamenal úvodem Hilšer, jenž podle svých slov však není příliš příznivcem referend. „Mínění lidí může být třeba krátce před referendem ovlivněno,“ varoval Hilšer.

„Referenda o tom, jestli tady povede silnice nebo nepovede silnice, tak nic proti tomu. Je-li jasná otázka, jasný problém. Ale je-li potřeba rozhodnout fundovaně, tam bych s referendy nesouhlasil,“ poznamenal Kulhánek. „Čím víc referend, tím víc demokracie, to snad ani nemusí být pravda,“ dodal.

Oba muži se pak vyjádřili i ke zvýšení bojeschopnosti české armády. „Stávající bojeschopnost je dostačující. Další věc je, do jaké míry může armáda skutečně sehrát nějakou významnější roli v případě obrany republiky. Samozřejmě je třeba doinvestovat, ale početně je dostačující,“ míní Kulhánek. Hilšer pak dodal, že je třeba udržovat kvalitní armádu. Pro obnovení povinné vojenské služby Hilšer není, ale je pro aktivní zálohy.

Kulhánek se naopak domnívá, že mezi 3 a 6 měsíci povinné vojenské služby by vůbec nezaškodilo. „Mladí lidé by si alespoň uvědomili, co je to disciplína. Nedostatek disciplíny nám dělá dost často problém,“ poznamenal.

Hilšer následně zmínil i to, že by se rád účastnil jednání vlády, Kulhánek by tuto možnost využíval jen zhruba jednou měsíčně. Ani jeden z mužů by nevylučoval z jednání žádnou stranu. „Vůli lidí musím respektovat,“ řekl jasně Kulhánek se slovy, že je ale pravdou, že ne se všemi stranami by jednal nadšeně.

Co se týče zahraničněpolitických otázek, Hilšer se kromě důležitosti Evropské unie zmínil také o možné orientaci na Latinskou Ameriku. „Základní orientace je dána naší příslušností k Evropské unii. Mimo Evropu by mě velmi zajímaly Indonésie, Vietnam, Indie, Írán,“ dodal Kulhánek.

Hilšer i Kulhánek se pak vyjádřili k uzavřeným obchodům ve svátky. Kulhánek toto požaduje za správné, Hilšer by nechal rozhodnout každého. Závěrem pak Kulhánek sdělil, že jeho politickým vzorem je Winston Churchill, Marek Hilšer vyjádřil obdiv k mladým začínajícím politikům, například k Janu Čižinskému.

