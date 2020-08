Pan poslanec Babiš? Šlachta v neděli večer zapnul kameru a odvysílal málo vídanou smršť

reklama

Anketa Jsme zadlužení a příspěvek 5 tisíc Kč pro důchodce si nemůžeme dovolit, řekla předsedkyně TOP 09 Pekarová. Má pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 2564 lidí

Šlachta se jako prvnímu tématu věnoval svému údajnému prověřování ze strany policie. Tuto skutečnost před několika dny oznámil ministr vnitra Jan Hamáček, čímž Šlachtu víceméně pobavil. „Podle vyjádření tiskového mluvčího Ministerstva vnitra policisté čtou knihu, tak jestli ji čtou v pracovní době, asi v ní něco hledají," konstatoval v rámci cyklu Napřímo, jehož první díl na svém facebooku odvysílal v neděli.

Dalším palčivým tématem byly dotazy týkající se korupce. Ta pro Šlachtu znamená mor.

„Já si myslím, že není to jen o korupci, ale i o klientelismu, o vazbách, které nikdo nedokázal narušit. Za sebe mohu říct, že jsme se snažili do těch struktur dostat. Kolikrát to vysvětluju, že policista na začátku (kauzy) nemůže ani vědět, jak ta kauza nakonec u soudu dopadne," zmínil bývalý ředitel ÚOOZ. V další části se opřel taky do současné podoby policie, která je podle jeho slov „jiná, než u které jsme sloužili my".

S tím de facto souvisel i další dotaz: Co by Robert Šlachta udělal v případě, kdyby vstoupil do vysoké politiky a stal by se ministrem vnitra.

„Tak to jsem nečekal, že na mne půjdete takto od podlahy v neděli večer," glosoval zprvu nevážně. Pak ale tuto humornou masku odhodil. „Odpolitizovat Ministerstvo vnitra od policie, to je jedna z nejdůležitějších věcí, je totiž cítit, že policejní prezident je po vůli ministra. Druhá věc? Usměrnění priorit. Chtěl bych slyšet, že prioritou současnosti je fakt, že policie se bude zabývat hlídáním veřejných financí: jde třeba o dotace. A třetí věc? Ti, kteří odešli, by byli požádání, jestli se nechtějí vrátit," zmínil také.

Psali jsme: A toho dne přišlo Janouškovi na účet 2.500.000.000 korun… Robert Šlachta znovu promluvil. Poprvé o Babišovi. A kšeftech, které se děly předevčírem, včera i dneska…

Doplňme, že s podobným návrhem dosud nikdo nepřišel.

Dotazy však nebyly jenom takříkajíc po vůli. Někteří z diváků Šlachtovi napsali, že jím připravený zátah na Úřadu vlády proti Petrovi Nečasovi mohl být na politickou objednávku. Chtěli vědět, „kde je to zlato, kde jsou ty důkazy". Šlachta za dotaz poděkoval. Zlato podle něho, jak ostatně média několikrát uveřejnila, je uloženo na Krajském soudu v Olomouci. Expolicista následně vyjmenoval celou řadu důkazů, s nimiž podle něj pracovaly jak soudy, tak státní zástupci. „To vám připadá málo?" povzdechl si.

Popsané video dosud vidělo přes 11 tisíc diváků a vysloužilo se zhruba 600 zdvižených palců.

Z otevřených zdrojů

Anketa Petr Nečas nebo Robert Šlachta. Kdo je pro vás důvěryhodnější? Petr Nečas 11% Robert Šlachta 89% hlasovalo: 14479 lidí

V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu k 30. červnu 2016. Útvar po Šlachtovi dočasně vedl Milan Komárek, pak ÚOOZ jako samostatný orgán zanikl. V srpnu 2016 přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy. Od 22. srpna byl zařazen na místo zástupce celního úřadu pro Pardubický kraj a od 1. září byl pověřen funkcí náměstka pro pátrání. V září 2019 však oznámil, že si ke konci listopadu téhož roku podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Důvody slíbil sdělit, až nebude ve služebním poměru. Zatím jen naznačil, že se nejednalo o nic společného s jeho působením u Celní správy ČR. Byla to prý směs toho, co se mu „pracovně i osobně dělo“. Na konci listopadu 2019 skutečně odešel do civilu. V následném rozhovoru uvedl, že k rozhodnutí ho vedla situace kolem zrušení ÚOOZ i následné dění kolem NCOZ.

V roce 2020 vydal knihu Třicet let pod přísahou.

Psali jsme: Kšefty na obraně v nových souvislostech? Šlachta zmínil dosud neznámý web o Omnipolu Nečas si neoddechl. Soudy? Pojede se dál. Jindřich Šídlo ať raději nečte Topolánkův sepisovatel Schmarcz: Ištvanova akce byl puč, nazývejme to pravým jménem. A konečně vyvoďme důsledky „Pan Kalousek dobře ví, co se dělo na Úřadu vlády.“ Šlachta laškoval. Vytáhla se stará kauza, až kabelky létaly

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.