Pane Nováku, je vám blbě? Tak se ptát místo trasování. Šmucler jasně

Prezident České stomatologické komory v rozhovoru pro Frekvenci 1 konstatoval, že neví, jaká opatření v boji s covidem může chystat nová vláda.

„Vůbec to netuším a popravdě řečeno, je mi to dost jedno. Dneska vyšel ve Wall Street Journal krásný článek, který se jmenoval Pavěda lockdownu a byl o tom, co my jsme tady říkali asi před dvěma lety třeba s kolegou Pirkem, že Světová zdravotnická organizace (WHO) po zkušenostech se španělskou chřipkou z let 1919 a 1920 varovala před zavíráním velkých měst, před ochromováním zdravotnictví a podobně. Důležité je, že tomu viru se v podstatě nelze vyhnout. Kdo se proti němu chtěl nechat očkovat, tak mohl a může. Kdo je nemocný, tak bychom ho pořádně měli léčit doma a nečekat na to, až mu bude blbě. Bylo by fajn, kdyby lidi, kteří pořád trasujou, tak by mohli volat lidem a říkat: pane Nováku, kolik jste měl teplotu, není vám blbě, kolik máte na tom pulzním oximetru a tak,“ vyložil svůj recept Šmucler s tím, že jakákoli jiná opatření nemají moc smysl.

Místo toho se vydávají miliardy za PCR testování a to podle Šmuclera není v pořádku, protože za tyhle peníze bylo možné nakoupit nemocnicím nové přístroje.

„Jestli tady někdo pořád říká, že v Čechách je teď nejvíc mrtvých, tak já si tím nejsem jistej, já myslím, že ta čísla nejsou přesná. Ale i kdyby byla přesná, tak bychom si měli říct, jestli to naše zdravotnictví je opravdu tak špičkový, jak pořád říkáme, ... nebo jestli v těch nemocnicích není něco špatně, jestli i ta primární péče neselhává. Ne, že by praktici neměli co dělat, oni jsou zavalený tím, že píšou pořád nějaký testy, poukázky, neschopenky. Ale v tuhle chvíli by se měli starat o tisíce lidí, aby neskončily v nemocnici,“ nabídl témata k diskusi Šmucler.

Aby ukázal, že lockdowny opravdu nemají význam, ukázal, že na Slovensku, kde lockdown mají, se nedaří bojovat s covidem výrazně lépe než v Česku, kde lockdown není. „A to vidí každej, kdo absolvoval základní školu,“ upozornil Šmucler.

Zásadní věcí je, aby se každý choval zodpovědně a pokud je mu špatně, aby zůstal doma. To je něco, co nás podle Šmuclera učily již naše maminky a babičky a dnes to říká i ministr Válek, za což ho Šmucler pochválil. Válek nabádá své spoluobčany, aby se chovali zodpovědně, což je podle Šmuclera správně, a současně odmítá bleskově vyhlašovat či rušit lockdowny, což je z hlediska Šmuclera taktéž velmi dobře.

„Stát nedokáže zabránit hloupým rodičům v tom, že když se zavřou školy, tak aby své nemocné dítě dali k babičce, která třeba není očkovaná. Tomu prostě stát nedokáže zabránit. Buď lidi mají rozum, nebo nemají, ale nemůže stát policajt za 10 miliony lidmi. Proto vítězí kapitalismus nad socialismem, protože lidi buď něco chtějí, nebo nechtějí, ale nelze je k tomu donutit,“ upozornil Šmucler s tím, že je třeba především lidem říkat pravdu, říci jim, že ani třetí dávka očkování neznamená stoprocentní ochranu před covidem.

O tom všem je podle něj třeba vést diskusi a neosočovat různé lidi z šíření dezinformací.

Celý rozhovor naleznete zde

„Velký průšvih České republiky je, že se tady trochu potlačovala debata. My místo toho, abychom hledali ta nejlepší řešení, což je typický pro demokracii, tak jsme se stáhli do totáče, začali jsme si hrát na socialismus a vrátili se nám termíny jako dezinformátor. To byl termín komunistické Státní bezpečnosti, dezinformátor byl Václav Havel a dezinformační centrum bylo v Mnichově. To jen pro ty mladší, co to nezažili. Tyhle věci se nám teď vrátily a to je špatně. Já když jsem v Německu nebo v Americe, tak tam se vedou neuvěřitelně tvrdé diskuse o koronaviru a jejich výsledkem je, že se nejdou správná řešení,“ zdůraznil Šmucler.

