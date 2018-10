Pane Takáči, já jsem už zvyklý, že Hašek je belzebub... Rozhovor bývalého hejtmana na ČT měl drsný průběh

Po sobotním ústředním výkonném výboru ČSSD stále podle Haška potřebuje nějakým způsobem zachraňovat. „ČSSD je v hluboké krizi. Nyní je to na všech sociálních demokratech, jestli se dohodneme a z té krize jí pomůžeme,“ řekl na úvod Hašek.

Na ústředním výkonném výboru v Hradci Králové dostal předseda Jan Hamáček jasnou podporu, což by podle některých názorů mohlo konečně značit konec sporů uvnitř sociální demokracie a jasný směr, jak dál pokračovat bez platformy Zachraňme ČSSD, která byla ostře kritizována. Podle Haška je však tato platforma pouze jedním z mnoha uskupení, které funguje, ať uvnitř ČSSD, nebo kolem.

Nepovažuje prý zrovna za fér, že je tak kritizována a spojována s údajným vlivem na volební neúspěch. Připomněl, že tato platforma není zinstitucionalizovaná a čtyřikrát se v tomto roce sjelo sto až dvě stě sociálních řadových demokratů a několik hodin svobodně diskutovali. „A diskutovali nikoliv o funkcích, moci, ale o programu a východiscích, co má ČSSD dělat dále. Jak oslovit své tradiční voliče,“ vysvětloval divákům a dodal, že takové diskuse se nikdo nemusí skutečně bát, počínaje Janem Hamáčkem.

Poznamenal, že patří k těm, kteří Hamáčka podpořili, stejně jako většina lidí, kteří na podobné platformy jezdí. „Platforma je zkrátka jen nástroj diskuse a setkání,“ zdůraznil znovu s tím, že platforma o ničem nehlasuje ani netlačí na stranické orgány.

Poukázal na to, že je potřeba mít sjezd, že je třeba zvolit nové vedení, jelikož například v lednu 2018 ještě nikdo nepřevzal odpovědnost za výsledky ve sněmovních volbách. „My jsme navíc pak podporovali nově zvolené členy vedení,“ doplnil.

Sobota tak podle něj byla o tom, že sociální demokracie odehrála nějakou hru dovnitř a rád by už hovořil o tom, co má nyní ČSSD dělat v budoucnu, aby se stala silnou levicovou stranou, jelikož ty vnitřní hrátky už nikoho moc nezajímají. Hašek by se nerad dočkal toho, že by už ani nikoho z voličů pak nezajímala samotná sociální demokracie.

Přesto se moderátor Daniel Takáč opět dožadoval jasné reakce na to, zda paltforma může za špatný výsledek ve volbách ČSSD. Berete část odpovědnosti za ten špatný výsledek? Zopakoval svůj dotaz moderátor. „Pane Takáči, jsem zvyklý od roku 2013, že Michal Hašek je belzebubem ze strany sociálnědemokratické. Když se něco nepovede, může za to na prvním místě Hašek a pak až dávají další,“ kroutil už Hašek napruženě hlavou.

Nelíbí se mu prý, že se najdou tací, kteří primárně platformu Zachraňme ČSSD neustále spojují s jeho jménem. „Takhle to prostě není,“ zdůraznil, Takáč, načež nechápavě upozornil na fakt, že je přece jejím spoluzakladatelem. „Platforma je spoluzaložena patnácti lidmi, hejtmany, starosty a podobně,“ řekl jasně a zopakoval, že není potřeba se bát nějaké diskuse, o které jen a pouze tato platforma je.

Moderátor ale bez jasné odpovědi na svou otázku nechtěl od tématu upustit. Znovu se tak zajímal, zda Hašek jako spoluzakladatel kritizované platformy bere část odpovědnosti za neúspěšné výsledky ČSSD na sebe. „Za to, že jsme diskutovali, že jsme navrhli programová témata? Za to, že jsme mobilizovali voliče a vyzývali je, aby přišli k volbám?“ spráskl ruce Hašek s tím, že v platformě jsou lidé, kteří kandidovali v komunálních volbách a významně uspěli.

„Takže rozumím správně, že říkáte: Ne, platforma za to nemůže,“ konstatoval moderátor. „Pane Takáči, řeknu to tak. Každý v sociální demokracii ať si sáhne do svědomí. Rozdávání černých Petrů není to, co bychom měli aktuálně dělat,“ reagoval Hašek s tím, že sám za sebe může říci, že se historicky hlásil ke spoluzodpovědnosti za dění v ČSSD a tehdy také rezignoval a odešel z vedení.

„Já vím, kdy je potřeba sebereflexe, a z aktivních veřejných funkcí jsem odešel,“ uzavřel s tím, že ať si v jeho vyjádření každý najde sám odpověď týkající se jeho spoluodpovědnosti za nynějším volebním neúspěchem. „Do lodi teče, tak se pojďme už všichni sociální demokraté dohodnout, že půjdeme k pumpám a tu loď zachráníme,“ vybídl na závěr.

