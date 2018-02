Pánek varuje před podbízením se Rusku: Možná to pomůže jednorázově k menším kontraktům, když si plácnou nad vodkou

Pánek v rozhovoru také uvedl, že podbízení se Rusku a Číně není kvůli dobrému byznysu potřeba. „Naopak může poškodit reputaci země,“ zmínil. „Možná to může jednorázově pomoci k nějakým menším kontraktům, když si politici plácnou nad vodkou. Pokud mají být ale české firmy dlouhodobě konkurenceschopné i na trzích v těchto autoritativních zemích, není nutné takto podlézat,“ zmínil dále Pánek.

Rozhovor se pak stočil rovněž k podpoře politických vězňů ve světě, k níž Pánek vyzývá. „Dobře si ještě pamatuji na situaci politických vězňů v Československu, ostatně můj otec byl vězněn v 50. letech, takže to je takové moje téma. Stoupá můj obdiv k lidem, kterým je 50 let, žijí v takových zemích jako je Rusko, Venezuela nebo Ázerbájdžán a jsou ochotní kvůli principům říkat a psát věci na rovinu, přestože je to může stát mnoho let svobody,“ sdělil Pánek.