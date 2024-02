Paní Nerudová není nějaká hej, počkej. Je to vzdělaná dáma, rektorka, poučila Kovářová

reklama

Exministryně financí Alena Schillerová se pozastavila nad přesným významem slov „ambasador Evropské unie“. „Skutečně nevím, co to je, být ‚ambasadorem Evropské unie‘. Ale paní Nerudová nám spoustu takových vzletných prázdných frází dávkuje už delší dobu a tohle je zase jedna z nich,“ nebrala si s Danuši Nerudovou servítky.

Kovářovou tím zvedla ze židle, do Schillerové se zostra opřela slovy: „Já si vyprošuji, abyste uráželi paní Nerudovou. U vás je dobrým zvykem, že dehonestujete určité zkušené osoby. Paní Nerudová není nějaká hej, počkej,“ řekla poslankyně hnutí STAN. Nerudovou vidí jako „vzdělanou dámu“, což „ukázala nejen při prezidentské kampani, ale také když byla rektorkou na vysoké škole“.

Nerudová svůj zámysl – stát se „ambasadorem Evropské unie“ – vyložila tak, že chce bez emocí vysvětlovat, co by pro Čechy znamenalo přijetí eura. „Chystáme se bořit stereotypy a mýty, které vznikly za dobu, kdy se tu žádná řádná diskuse o euru nevedla,“ pronesla Nerudová v rozhovoru pro CNN Prima News.

Paní poslankyně, @alenaschillerov, pokud se nebojíte mých „prázdných frází”, tak můžete po šesti letech zvaní konečně přijmout pozváni do televizní debaty se mnou a říct mi vaše výtky do očí. Klidně to můžeme probrat i v angličtině. Dejte vědět. pic.twitter.com/9xZJ97Cohv — Danuše Nerudová (@danusenerudova) February 15, 2024

Alena Schillerová k přijetí eura zopakovala: „Nikdo nám nedrží nůž u krku, že musíme to euro přijmout do nějakého data. Skutečně to pro nás není ekonomicky výhodné, ani pro firmy,“ připomněla. Na slova Kovářové, že by k přijetí eura mohlo dojít za šest let, pak s úsměvem podotkla: „Že za šest let, to slyším poprvé. Já to trošku odlehčím a řeknu slovy klasika: Doufám, že to už vy tady, maminko, nebudete.“

