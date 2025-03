Panika na bojišti i v hlavách. Rusové mocně přitvrdili

Analytik soudí, že se Ukrajincům fronta v Kursku rozpadá, s vysokými ztrátami, což dokládají i videa se zajatci. Byl zničen například konvoj, který uvízl, protože odbočil na most, který už Rusové zničili. Simplicus se věnuje zejména „útoku rourou“, tedy plynovodem, kterým dříve proudil plyn do Evropy. Ruští vojáci dle analytika museli v předklonu překonat 12 kilometrů v rouře s průměrem 1,4 metru. Není přitom bez zajímavosti, že tato „roura“ si zahrála ve filmu, ve filmu The Living Daylights ji James Bond použije pro propašování zběha na Západ.

Rusové dle analytika poslali plynovodem celou rotu, což odstartovalo ukrajinský útěk. Proukrajinské účty nad manévrem vykazují určité znepokojení. „Posledních 24 hodin ukázalo, proč bychom měli vyhodit do povětří všechny ruské plynovody do EU. Rusko využívá plynovody k tomu, aby posílalo vojáky a zbraně na Západ. Ne obrazně, ale doslova. Vojenský převrat, to musíte uznat. Nemyslím to samozřejmě doslova. Stejně dobře by fungovalo zapečetění, rozřezání nebo demontáž,“ prohlásil německý novinář Julian Röpcke.

Das meine ich natürlich nicht wörtlich. Versiegeln, durchtrennen oder zurückbauen ginge genauso.????‍>??? — Julian Röpcke???? (@JulianRoepcke) March 9, 2025

Videa ze samotného plynovodu ukazují vojáky, kteří si stěžují, že jsou v trubce a musejí ujít 12 kilometrů.

In the video are real soldiers from the 30th MRR, reconnaissance company. The weapons were at the base fit of the pipe.



3/ pic.twitter.com/bkTtUpDiDF — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 9, 2025

The breakthrough to the rear of the Ukrainian Armed Forces via an underground gas pipeline was achieved by these guys.



They achieved a breakthrough in the underground pipes of the Urengoy-Pomary-Uzhgorod gas pipeline, through which Russia supplied gas to Europe through Ukraine… pic.twitter.com/915li86jtI — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 9, 2025

Dle analytika se situace momentálně rychle mění, a vypadá přibližně takto. Vesnici Kubatkin prý „krtci“ Rusové dobyli poté, co se nedaleko od ní vynořili z roury. A objevily se i zprávy, že Rusům se podařilo propojit, a tedy obklíčit všechny ukrajinské síly na sever od Sudže. Rusové jsou údajně také ve vesnici Mirnyj a postupují do východní části Sudži. Dohromady tedy Ukrajina ztratila 33 % svého zatím drženého území v Kursku za jeden den. K operaci byly dle analytika použity helikoptéry Ka-52 a také velké drony, protože se jedná o jedinou oblast, kde se není nutné obávat protivzdušné obrany.

Mapa situace u Sudži

Zdroj: Simplicius/Substack

Také se věnuje usmiřování Ukrajiny s USA. V úterý se mají dle Reuters setkat představitelé Ukrajiny a USA v Saúdské Arábii. Setkání má sloužit k tomu, aby USA zjistily, zda je Ukrajina ochotná ke skutečným ústupkům, aby válka skončila. A také, zda ukrajinští představitelé myslí vážně zlepšení vztahů s Trumpovou vládou po debaklu v Bílém domě. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má setkat s Andrijem Jermakem.

„Nemůžete říct: ‚Chci mír‘ a zároveň ‚Odmítám přistoupit na jakýkoli kompromis‘,“ uvedl jeden ze zdrojů Reuters. „Chceme zjistit, zda Ukrajinci mají zájem nejen o mír, ale o realistický mír,“ řekl druhý z představitelů. „Pokud mají zájem pouze o hranice v roce 2014 nebo 2022, tak to o něčem to vypovídá,“ dodal. Donald Trump také v neděli řekl, že pozastavení sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou je skoro u konce.

Analytik míní, že cílem je zjistit, zda Zelenskyj zpívá jinou písničku, když dostal přes prsty. „Z toho vyplývá důležitá věc: Jak může Rusko svěřit své nejzávažnější a existenční bezpečnostní záruky takové kličkující administrativě, která může slíbit jedno a za chvíli splnit druhé? To jen dokazuje, že Rusko by mělo ignorovat všechny předehry a výkvěty ze strany Trumpa a jeho týmu a pokračovat v kampani až do konce,“ říká. Jsou zde známky toho, že právě to Rusko dělá. Například že ruští vojáci trénují překračování řek v bojových podmínkách.

„Nyní budeme čekat, co se stane po pádu Kurska – což může ještě nějakou dobu trvat, pokud se Ukrajina zakope v Sudži jako poslední pevnosti a Zelenskij se rozhodne to podpořit, aby oddálil nevyhnutelné ponížení. Nejzajímavější bude sledovat, zda Rusko přesune obrovské množství sil, které tam má, do jiných horkých oblastí na frontě, nebo se rozhodne pokračovat v postupu do Sumy, kde ruské síly v posledních několika týdnech skutečně již získaly trochu nárazníkového území. To by mohlo být zajímavé, protože početné a zkušené síly by se mohly začít tlačit na samotné Sumy a vytvořit tak nový masivní tlak na Ukrajinu,“ odhaduje.

Psali jsme: Bolestivé, ale je třeba to říct. Jozef Banáš o kořenech války na Ukrajině a Trumpovi Zdechovský: Nevěřím, že Putin za čtvrt, za půl roku znovu nezaútočí na Ukrajinu Rusko, USA, Čína. Profesor Krejčí radí sledovat „velká čísla“, pak porozumíte „Buďte zticha, mužíčku.“ Musk „šlápl“ na polského ministra. Přidal se Rubio