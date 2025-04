Panika v Německu: AfD míří do pozice nejsilnější strany

Další z řady průzkumů, které publikuje nejčtenější německý deník Bild, ukazuje, že opoziční Alternativa pro Německo (AfD) si nemusí zoufat. Když se ukázalo, že šéf CDU Friedrich Merz myslí vážně svůj předvolební slib, že o koalici nebude jednat s AfD a oslovil sociální demokraty, AfD začala posilovat. V únorových volbách získala asi 21 procent hlasů a v březnu a v dubnu její obliba mezi voliči ještě vzrostla.

„Po ukončení koaličních jednání se mnozí domnívali, že se trend v průzkumech obrátil. Nejnovější vývoj veřejného mínění agentury INSA však ukazuje pravý opak!“ napsal k tomu deník Bild.

CDU/CSU podle posledního průzkumu oslabila o půl procenta. O stejné půl procento AfD posílila. Obě strany mají podporu asi 25 procent voličů. Obě strany by získaly každá po 173 zákonodárcích ze 630, takže kdyby teoreticky vznikla koalice CDU/CSU a AfD mohla by mít pohodlnou většinu 346 poslanců.

Sociální demokraté po uzavření koalice oslabili o 1 procento a momentálně se těší podpoře 15 procent voličů. Zelení se mohou spolehnout na sílu 11 procent voličů. Die Linke má podporu 10 procent voličů a Aliance Sahry Wagenknechtové by momentálně volilo 5 procent lidí, takže by těsně pronikla do Bundestagu. Liberálové z FDP mají 3,5 procenta a nadále by zůstali mimo Bundestag.

Šéf agentury Insa Hermann Binkert deníku Bild sdělil, že „strany budoucí koaliční vlády ztratily od federálních voleb každého devátého voliče, tedy pět procentních bodů“.

Die Welt konstatoval, že trendy naznačují, že AfD se může stát silnější stranou, než je dnes CDU. „AfD dosahuje v průzkumech rekordních hodnot. Občané zřejmě stále více předpokládají, že dlouhodobě předstihne CDU,“ napsal k tomu server deníku Welt.

Hesenský ministr vnitra Roman Poseck nešetřil kritikou i do vlastních řad. „Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom AfD opět srazili.“

Průzkum agentury Forsa také ukazuje, že oproti předchozímu měření narostl počet voličů, kteří buď nechtějí jít k volbám vůbec, nebo váhají, komu by dali svůj hlas. Podíl těchto voličů vzrostl ze 17,9 procenta na 20 procent.

