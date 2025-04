Parlament ve Walesu projednává novinku: Trestání politiků za lhaní

„Pravdomluvnost nikdy nepatřila k politickým ctnostem,“ napsala Hannah Arendtová v roce 1971 o politické teorii. A dodala, že lež byla vždy považována za ospravedlnitelný nástroj politického jednání. Velšská vláda vedená Labouristickou stranou však chce toto paradigma změnit a zavázala se, že do roku 2026 zavede legislativu „global first“ (první na světě), jejímž cílem je znemožnit lhaní ve velšské politice.

Cardiffská exekutiva požádala výbor pro normy chování velšského parlamentu (Senedd) o pomoc při hledání nejlepšího způsobu, jak toto opatření zavést. Think-tank Compassion in Politics rovněž předkládá údaje, které mají objasnit konečné znění návrhu zákona.

„Návrh předpokládá, že zvolení politici, kteří vědomě lžou, by mohli být nuceni opustit své funkce. Vztahovat se opatření má i na kandidáty ve volbách, kterým hrozí trestní stíhání, pokud uvedou veřejnost v omyl nebo učiní nepravdivé prohlášení s cílem získat hlasy,“ uvádí think-tank.

Odstranění lhářů pro obnovení důvěry

Cílem tohoto průkopnického zákona je postavit Wales do čela globální výzvy k obnovení důvěry v politiku. „Opatření trestního postihu politiků, kteří lžou, by měla být zavedena před příštími volbami do Senátu, které se budou konat 7. května 2026,“ uvedl Mick Antoniw, hlavní poradce velšské vlády. „Velšská vláda do roku 2026 předloží legislativu, která umožní diskvalifikaci poslanců a kandidátů, kteří se dopustí úmyslného podvodu, prostřednictvím nezávislého soudního procesu,“ uvedl Antoniw.

Labouristická poslankyně Hannah Blythynová, která výboru předsedá, mezitím předložila soubor doporučení, v nichž považuje za nezbytné zpřísnit pravidla pro členy a kandidáty Senátu, zejména v době, kdy je důvěra veřejnosti v tyto instituce nízká.

„Lidé by měli mít možnost důvěřovat těm, kteří je zastupují. Naše zpráva obsahuje doporučení, jak radikálně zlepšit pravidla a dát každému, kdo chce zastávat veřejnou funkci, jasně najevo, že úmyslné klamání není přijatelné,“ zdůrazňuje Blythynová.

Podle Sama Fowlese, ředitele Institutu pro ústavní a demokratický výzkum, „tato analýza odmítá katastrofické rady, které říkají, že vyžadovat od politiků poctivost je příliš obtížné“.

„Máme profesní předpisy, které vyžadují, aby ostatní profese jednaly čestně. Musíme od politiků vyžadovat stejné profesionální standardy, jaké očekáváme od ostatních,“ trvá na svém.

Jennifer Nadelová, spoluředitelka think-tanku Compassion in Politics, rovněž zdůrazňuje, že „tato zpráva staví Wales do čela boje proti politickým podvodům. Zpráva však nezachází tak daleko, aby vyzývala k trestnímu postihu úřadujících poslanců, ale spoléhá na posílení stávajících normalizačních mechanismů.“

A Nadelová má v tomto ohledu jasno: „Rádi bychom, aby se v tomto směru šlo dál. Senedd podniká kroky a my nyní žádáme Westminster, aby ho následoval.“

Je čas skoncovat se lhaním

Think-tank Compassion in Politics tvrdí, že lhaní se v britské politice stalo příliš běžným jevem, a proto začal ve spolupráci s právníky pracovat na novém zákoně, který by od politiků vyžadoval, aby byli k veřejnosti upřímní.

Na oficiální stránce organizace se poukazuje na to, že „neexistují žádná pravidla, která by politikovi bránila lhát, když mluví k veřejnosti“, a věří, že to tak být nemusí.

A připomíná: „Zákazník se může domáhat odškodnění, pokud ho firma podvedla, ale nepoctivý politik může beztrestně lhát voličům.“

„V zájmu naší demokracie se to musí změnit,“ apeluje Compassion in Politics.

