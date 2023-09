Past na Petra Pavla. Začínají problémy, přijde zklamání. U Klause jsou si jisti

Ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl hodnotil výkon nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. „Funkcí prezidenta by měla politická kariéra člověka vrcholit, končit, nikoli začínat,“ uvádí Weigl v Rádiu Prostor s tím, že to vnímá jako jisté riziko. „Zklamání musí nevyhnutelně přijít.“

Petr Pavel má za sebou půlrok ve funkci prezidenta, jeho dosavadní působení na Hradě posoudil Weigl následovně: „S prezidentstvím Petra Pavla zažíváme novou etapu v historii tradice českých prezidentů, protože až doposud byl prezidentem vždy vrcholný politik, člověk, který se pro svou funkci kvalifikoval svou dlouhou politickou aktivitou a v době, kdy byl volen, zastával prominentní místo na špici celého toho politického pelotonu, všechno to byly známé těžké váhy politiky,“ uvedl Weigl v Rádiu Prostor.

Podle Weigla to svým způsobem imituje poměry na Slovensku. „Slováci si něco podobného zkoušeli dvakrát a prezident Kiska a prezidentka Čaputová, to byly ve veřejném prostoru zcela neznámé osoby, které byly vytaženy a zvoleny slovenskou veřejností, což ukazuje mimo jiné na její značnou dezorientaci a bezradnost. A nedopadlo to na Slovensku dobře,“ pokračuje Weigl.

„Prezident Pavel je jako politik nováček a je to jisté riziko. Petr Pavel má otevřené dveře na všech stranách, všichni se k němu mile chovají, média ho hýčkají, to je ta příjemná stránka té věci, ale jako vše na světě i tahle příjemná stránka má svou odvrácenou tvář a tou jsou ta obrovská očekávání, která ten člověk – i kdyby to byl největší politický talent a génius – naplnit nikdy nemůže. Okamžik očekávání je následován okamžikem zklamání, které musí nevyhnutelně přijít,“ říká Weigl, který působil jako poradce prezidenta Václava Klause.

„Pokud ten člověk nemá politické zkušenosti a není obklopen zkušeným týmem, aby mu umožnil se těch rizik vyvarovat, tak na něj čekají různé pasti a úskalí, část můžeme sledovat už v současné době. Začínají se objevovat větší či menší problémy, které po té euforii a po tom všeobecném nadšení prezident zažívá. Že není s tou situací spokojen, o tom svědčí personální změny, které v posledních dnech udělal,“ přemítá Weigl nad prezidentováním Petra Pavla.

Věci podle Weigla nepřidává ani přímá volba. „Přímá volba znamená, že dominantní disciplínou, kterou se ten prezident a jeho tým zabývá, je marketing. Přímá volba je velká reality show, kde mediální stránka věci hraje zásadní úlohu. Všední úřadovaní hlavy státu vyžaduje jiné vlastnosti, kompetence a jiné priority než marketingová stránka věci. Myslím, že pan prezident Pavel se teď nachází ve fázi přechodu od té marketingové práce s prezidentskou kanceláří k té věcné vybudovat si nějaký profesionální aparát.

Když prezident oznamoval svůj tým, jmenoval spoustu osobností, mediálních celebrit, velmi známých jmen z minulosti, to velmi dobře působí, ale obávám se, že co postrádá, jsou lidé na práci. Prezident Pavel končí s marketingovým výkonem funkce, být obklopen celebritami nestačí. Celebrity přijdou jednou za čas jej navštívit, ale on potřebuje profesionální podklady a profesionálně připravené aktivity, mít kolem sebe lidi, kteří znají dobře politickou scénu a vyznají se v parlamentní politice,“ dodává Jiří Weigl. Zmínil například postoj prezidenta k důchodové reformě, což je především politická otázka, kde musí mít dobře promyšleno, jak se zachová.

