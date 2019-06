Pavel Novotný: Klaus ml. je nácíček. Babiš je větší šmejd než Trump. Hamáčka si vážím

Jako starosta prý Pavel Novotný už nedělává některé věci, které dělával dřív. „Ty jsi slíbil, že jako starosta už nebudeš ukazovat zadek, a to jsi dodržel,“ prohlásila Šulcová. Obratem však připomněla, že i jako starosta ukázal Novotný na kameru břicho. „Já jsem tančil jive. Není to důstojné starosty, ale já jsem tančil jive,“ jal se vysvětlovat Novotný s tím, že do pořadu České televize Star Dance ho asi stejně nevezmou. „Oni mě neosloví, protože nejsem do takového pořadu asi dost nóbl pro Českou televizi,“ uvedl k tomu ještě pan starosta.

V rozhovoru došlo i na politiku. Novotný diváky ujistil, že bude-li vyzván, aby odešel z ODS, v tichosti prý stranu opustí.

Pokud jde o vyloučení Václava Klause mladšího ze zmíněné strany, podle Novotného je Klaus silnou osobností, který si pod sebou podřezal větev, když ve volbách do senátu podpořil kandidáta SPD Ladislava Jakla proti kandidátovi za ODS.

Novotný má ke Klausovi ještě jednu výhradu. „Mně tak jakoby vadí, že on je nacista, já se s ním neshodnu. Ale v tom osobním styku, navzdory tomu, co proklamuje veřejně, je (Klaus) nesmírně vtipným společníkem. Je nesmírně sečtělej a vtipnej chlap. Ale on je takovej náckoidní typ, takovej nácíček,“ šil do Klause Novotný. Osobně si není jist, jestli bylo vyloučení Klause z řad ODS tím nejšťastnějším krokem, ale respektuje rozhodnutí svých kolegů.

Jedním dechem však dodal, že podobně by se měla chovat i ODS. „Ale pozor, to, co on dělá, to by měla dělat ta ODSka. Ještě víc by se měla přiklonit doprava. To je její jediná šance v podstatě,“ prohlásil starosta Řeporyjí.

Pokud jde o Klausovo nové hnutí Trikolóra, Novotný má poměrně jasno. „Já všechno vím dopředu. Jsem poslední mezi spravedlivými. Nebude to úplně úspěšný hnutí. Získá 3,8 procenta hlasů, nedostane se do Parlamentu, ale dosáhne na tu státní podporu. Přesvědčí část voličů ODS, část voličů ANO a jako projekt to není úplně marný. Do Sněmovny se nedostane, ale dostane se na ty miliony,“ věštil Novotný.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani osud současné vlády. Předseda ČSSD Jan Hamáček, kterého si prý Novotný lidsky velmi váží, je podle jeho názoru ve velmi obtížné situaci. Všechno prý skončí předčasnými volbami. „Ale čeká nás ještě taková mezihra a Okamura bude ministr školství,“ varoval Novotý.

„Já už jsem rezignoval a doufám, že se to vyřeší biologicky. Já jsem si prostě řekl, je to tvůj prezident. Jsem ve fázi naprosté rezignaci. Já Milošem Zemanem pohrdám. Kdyby byl naživu Václav Havel, tak by řekl: ‚To je anexe cizího území, co se děje na tom Krymu, to je okupace. Vyzývám mezinárodní společenství, aby zasáhlo.‘ A pan Zeman jede do Ruska za (prezidentem Vladimirem) Putinem na módní přehlídku,“ pravil Novotný a sám se hned pousmál nad svým přeřeknutím. „Na vojenskou přehlídku a dá si cigáro s (ministrem zahraničí Ruské federace Sergejem) Lavrovem,“ nešetřil Zemana Novotný.

Slovní salvu vypálil i proti premiérovi Andreji Babišovi. Myslím si, že jeho voliči si nezaslouží takový výsměch a pohrdání jako voliči Tomia Okamury, byť půjdou do pekla všichni,“ zaznělo z úst starosty Řeporyjí. Babiš se ale podle Novotného obklopil nesmírně profesionálním týmem poradců, který si nedokázala vytvořit žádná jiná strana. Babiš potvrdil, že je chytrý chlap. „Myslím si, že jeho voliči jsou obětí mimořádně sofistikované kampaně,“ prohlásil Novotný. „Ale doufám, že přijde do poslední stoky nejbrutálnějšího pekla a tam budou všichni, co ho volili. Ale my to přežijeme, i když toho půlku ukradne, my to přežijeme,“ konstatoval host Heleny Šulcové.

Podobně jako Babiš na tom prý je i 45. prezident USA Donald Trump. Myslím asi, že jsem ho podcenil, ale na rovinu si myslím, že to je kretén. Ale dneska jsem ho jmenoval jako jednoho z politků, kteří opravdu dobře marketingové pracují. Babiš to dělá ještě lépe než Trump a Babiš je větší šmejd než Trump,“ vyjádřil člen ODS svůj názor.

Německou kancléřku Angelu Merkelovou má za statečnou ženu a velmi inteligentní dámu a pohrdá každým, kdo si Merkelové neváží.

Starosta Řeporyjí na sebe také práskl, že chtěl dělat seriózního novináře, investigativního reportéra. Váží si práce, kterou v Českém rozhlase odvádí Janek Kroupa a jeho tým, nebo v České televizi tým Marka Wollnera z pořadu Reportéři ČT. „Mě vždycky ti debilové na Parlamentních listech urážejí: ‚ty si takový hovno,‘ a Česká televize ukazuje moji práci v Řeporyjích v úplně jiným světle, ale ti pitomci to neuviděj,“ prohlásil Novotný.

Váží si prý také práce publicistů měsíčníku Reportér nebo Deníku N.

autor: mp