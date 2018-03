Pehe: Zeman je vetchý stařec. Vše, co o něm řekli na Českém lvu, je pravda

Nejdřív prezident Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu nešetřil útoky proti veřejnoprávní České televizi, které vyčetl příklon k TOP 09 a neobjektivnost, teď mu to pro změnu osolili nejenom kritici, ale i někteří umělci ve svém projevu při slavnostním předávání českých lvů na České televizi. Jejich kritiku jim kvitoval například i český politolog, spisovatel a politický komentátor Jiří Pehe. „Vše co tam o Zemanovi řekli, je pravda,“ napsal na svém twitteru.

Výroční české filmové ceny měly i značně nevšední politický nádech. Mnoho přítomných umělců se postavilo za Českou televizi, na kterou v posledních měsících útočil prezident Miloš Zeman, naposledy ve čtvrtek při svém inauguračním projevu. Ke kritikům projevu prezidenta Zemana se připojili například režisér Jan Svěrák, nebo jeho kolegyně Olga Sommerová. „Tento slavnostní večer vysílá Česká televize, která nepatří žádnému oligarchovi, ale nám občanům,“ řekla režisérka během své děkovné řeči.

Režisér Jan Svěrák zase označil kritiku České televize v inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. „Nezávislá média jsou pilířem demokracie,“ řekl také v projevu Svěrák. „Nevolte Miloše Zemana,“ nabádal zase přítomné režišér Marek Najbrt.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na sociálních sítích v sobotu uveřejnil sérii tweetů mířených proti režisérovi Janu Svěrákovi a Markovi Najbrtovi. Reagoval tak na výzvy na obranu České televize, které zazněly na předávání Český lev. Prezidentův mluvčí zareagoval i na výrok režiséra Jana Svěráka, kdy jeho výrok „Ruce pryč od České televize“ připodobnil k severokorejské propagandě.

A ve svých komentářích hodnotící průběh Českého lva směle pokračoval a pěkně tím vytočil politologa Jiřího Peheho. „Udělování Českých lvů se záběry kamer na růžolícího ústředního ředitele České televize P. Dvořáka, plně potvrdilo inaugurační projev pana prezidenta,“ rýpnul si v komentáři na Twitteru, a to už Pehe nerozdýchal. „Lze to otočit: Prezidentská inaugurace se záběry kamer na vetchého, poblédlého strace, vyřizujícího si nenávistně účty, plně potvrdila platnost všeho, co zaznělo na adresu MZ při udělování Českých lvů v přímém přenosu České televize,“ reagoval na Ovčáčkova slova politolog.

Ten má totiž na Zemanův inaugurační projev jasný a nekompromisní názor. „Reakce na Zemanův projev ukazují, že dokonce i pod úrovní Babiše, který projev mírně zkritizoval, a komunistů, kteří zůstali k projevu odměření, existuje jakési hlubší politické bahno: pánům Hamáčkovi, Zimolovi a Okamurovi se totiž projev líbil,“ uvedl na svém twitteru.

