Pekarová a Schillerová v jednom studiu. „Odkopala jste se!“ zaznělo. A také, kdo lidem lže…

„Vy jste se úplně odkopala!“ uhodila Alena Schillerová (ANO) na Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) před kamerami. Ve studiu CNN Prima News bylo chvílemi pořádné horko. Napětí postupně narůstající mezi oběma dámami by se dalo krájet. Šéfka Sněmovny Pekarová Adamová si to nenechala líbit, upozornila na slova Andreje Babiše o „fašistech a nacistech“ a vyrazila ke slovnímu útoku. Přesvědčte se sami.

Na politických mítincích Andreje Babiše (ANO) se projevuje vyhrocená atmosféra a obě dámy se shodly na tom, že tato situace není v pořádku a že je třeba zakopávat příkopy ve společnosti.

„Zároveň bych chtěla vyzvat politiky, aby nepřilévali oleje do ohně. Není řece možné, aby politici nazývali novináře zkorumpovanou žumpou a tak podobně,“ poznamenala šéfka Sněmovny.

Schillerová uznala, že je třeba zakopat příkopy, ale jedním dechem připomněla billboard koalice SPOLU, který vedle sebe staví válečného agresora a ruského prezidenta Vladimira Putina po boku předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. „Toto tam visí a toto prostě není dobře, to není v pořádku, pak ať se nedivme, že je vyhrocená atmosféra,“ ozvala se stávající šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO.

„My jen konstatujeme fakta,“ ozvala se Pekarová Adamová s prohlášením, že Babišova vláda učinila Česko téměř ze sta procent závislé na ruském plynu, což je problém. A je to Andrej Babiš, kdo o voličích SPOLU mluví jako o „fašistech a nacistech“, což je slovník, který používá Putin k ospravedlnění své agrese proti Ukrajině, dodala.

Schillerová uznala, že Babiš tato slova použít neměl, prý to s ním ještě probere.

Ale do Pekarové Adamové se pořádně obula.

„Vy jste se úplně odkopala, paní předsedkyně. Vy něco jiného říkáte, a něco jiného říkáte. Vaše kampaň Antibabiš lidem složenky nezaplatí. Vy už nejste v opozici, ale pořád jedete Antibabiše. Já doufám, že se k těm ekonomickým otázkám dostaneme. Vy nám vyčítáte prodej plynových zásobníků okolo roku 2002. To byly vaše vlády. Nám už tam nepatří nic, možná jeden šroubek. To nebyly naše vlády, kdo to udělal,“ zlobila se Schillerová.

Poté znovu zopakovala, že je třeba zklidňovat situaci, ale koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09 situaci spíš vyhrocuje, což není v pořádku.

Pekarová Adamová oponovala, že právo vyjádřit nesouhlas s konkrétním politikem patří k demokracii. „Ale i nesouhlas lze vyjádřit slušně," upozornila Pekarová Adamová. A konstatovalas, že Andrej Babiš se dosud za slova o fašistech a nacistech neomluvil a nevzal je zpět, což není v pořádku.

Vyjádřila naději, že policie bude napříště na politických mítincích vystupovat jinak.

„Věřím, že si z toho policie vzala ponaučení a že už se to dít nebude. Já jsem, jen laik, ale zdá se mi, že uniformovaní policisté by mohli přispět ke zklidnění situace, protože kdyby ti lidé viděli, že tam ti policisté jsou, tak by se možná chovali jinak,“ upozornila předsedkyně Sněmovny.

A Schillerová vyrazila k dalšímu útoku.

„Vy si tady připravíte totálně lživou antikampaň a odvádíte pozornost od kroků vaší vlády. Vy konstatujete lži, bohužel,“ nešetřila Schillerová Pekarovou Adamovou. „Říkejte pravdu,“ vyzvala ještě Pekarovou Adamovou.

My konstatujeme fakta,“ prohlásila Pekarová Adamová.

„Konstatujete lži,“ trvala si na svém Schillerová.

A hned se do vlády obula kvůli kauze nového šéfa ÚZSI Petra Mlejnka, který udržoval kontakty s obviněným lobbistou Michalem Redlem. „Toto přece už premiér Petr Fiala nemůže tolerovat. My k tomu připravujeme otevřený dopis,“ prozradila Schillerová s tím, že část klubu hnutí ANO volá po tom, aby došlo na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. I v době, kdy Česko předsedá EU.

Pekarová Adamová připomněla, že Mlejnek není vyšetřován, není stíhán a není obviněn. A pokud se poslanci ANO tolik zlobí, měli by si dát pozor např. na Jaroslava Faltýnka, poslance hnutí ANO, jehož záznamy z deníku pronikly na veřejnost a ukázalo se, s kým vším se Faltýnek setkával. A nezůstalo jen u Faltýnka.

„Je to zodpovědnost ministra vnitra Víta Rakušana, který se za pana Mlejnka postavil, ale my to s ním ještě probereme,“ ozvala se Pekarová Adamová. „Já jsem se jako poslankyně setkávala se svým obžalovaným kolegou ze Sněmovny, panem Babišem, a také jsem kvůli tomu nerezignovala. Já myslím, že to je takový dvojí metr u hnutí ANO. Pokud se kauzy týkají jejich členů, tak jsou mnohem méně přísnější,“ pokračovala Pekarová Adamová.

„Na to já musím zareagovat. Myslíte toto vážně, paní předsedkyně? My se bavíme o šéfovi zahraniční rozvědky, který by měl mít důvěru svých zahraničních kolegů,“ rozčilovala se Schillerová. „To je taková hrůza, co se děje kolem pana Mlejnka a kolem pana Rakušana. Vždyť Petr Gazdík (STAN) ze stejného důvodu odstoupil, odešel ředitel České pošty Roman Knap, ale teď je všechno v pořádku? My zvažujeme to vyslovení nedůvěry vládě, kdy všechny tyto věci zopakujeme a vy pak budete muset povstat a říct ‚ano‘ pro důvěru vládě,“ tepala Schillerová Pekarovou Adamovou.

Šéfka Sněmovny připomněla, že expremiér Andrej Babiš byl obviněn v době, kdy byl předsedou vlády, což nijak neposilovalo důvěru zahraničních politiků v něj. A teď je tu ještě prověřování Andreje Babiše ze strany francouzské policie. To všechno podle Pekarové ukazuje na to, že hnutí ANO jen svými útoky na vládu odvádí pozornost od problémů Andreje Babiše.

„Teď je ohrožena bezpečnost této země,“ ozvala se Schillerová v narážce na kauzu Petra Mlejnka a Michala Redla. Ke kontaktům mezi oběma pány došlo v době, kdy Mlejnek nezastával žádnou veřejnou funkci a byl toliko soukromou osobou.

„Ale když je to premiér, tak to bylo v pořádku?“ uhodila Pekarová Adamová na Schillerovou.

Celou debatu naleznete zde

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k ekonomické situaci v Česku a k tomu, že vláda uvažuje o zavedení tzv. „válečné daně“ na některé firmy, které vlivem vnějších okolností dosáhly na mimořádné zisky, které nebyly zapříčiněny jejich pílí.

„Tato vláda nevyužívá zdroje, které má. Zaprvé má nadstandardní inflační příjmy,“ ozvala se Schillerová s tím, že kupříkladu německá vláda chce tyto mimořádné příjmy předat lidem. „Jiný kraj, jiný mrav,“ obrátila se Schillerová k Pekarové Adamové.

Pekarová Adamová k celé věci přistoupila z jiného konce a upozornila, že vláda se snažila sehnat dostatek zemního plynu na zimu. „A ještě jednou chci všechny uklidnit, že to zvládneme. My také chystáme další informační kampaň, aby lidé opravdu věděli, na co všechno mají nárok a že není ostudou si požádat o pomoc státu. Že se do problémů nedostali sami. Že za to může Vladimir Putin, který nedaleko od nás rozpoutal válku. Ta kampaň, kterou chystáme, bude přehledná. Ten energetický tarif bude tak jednoduchý, že se o něj nebude muset nijak žádat,“ oznámila Pekarová Adamová.

Schillerová na to konto připomněla, že tzv. deštník proti drahotě, se kterým vláda pracuje, je terčem vtipů občanů Česka.

„Konečně schvalte tu vyhlášku k vykostěnému energetickému zákonu a řekněte, kolik kdo dostane,“ nechala se slyšet Schillerová s tím, že české občany sužuje nejistota, co je čeká v nadcházející topné sezoně.

Vládě také vyčetla, že dosud nijak zvlášť nepomohla podnikatelům.

„To je právě to strašení, které já odsuzuji,“ ohradila se Pekarová Adamová. Zdůraznila, že lidé na úsporném tarifu ušetří až 16 tisíc korun, podle situace. Zda na plynu jen vaří, nebo jen vytápějí. Ty informace jsou a dají se najít, ale budeme to ještě rozšiřovat,“ řekla Pekarová Adamová.

„Ale tady by přece žádné strašení nemohlo zabrat, kdyby ti lidé měli pocit, že jim vláda pomáhá. Pak by si řekli, ať si opozice vykládá, co chce, ale nám je pomáháno. Tady napřed padla částka 16 tisíc korun, pak napsaly Hospodářské noviny, že to budou jen 2 tisíce. To byly Hospodářské noviny, to nebyla opozice. Tak běžte před lid a řekněte, že čtyřčlenná rodina dostane tolik, v rodinném domě dostane tolik, a podobně. Toto není známo,“ ozvala se Schillerová.

Pekarová Adamová diváky ujistila, že před začátkem topné sezony bude jasné, kdo o kolik smí žádat. „A víte, my bychom rádi pomáhali ještě víc, ale to bychom nesměli být zadluženi tak, jak nás zadlužily předchozí vlády. Protože my na jedné straně nenecháme nikoho padnout, ale současně na druhé straně musíme hlídat zadlužování země, protože jen na správě dluhu a na úrocích zaplatíme miliardy,“ upozornila předsedkyně Sněmovny.

Schillerová Pekarovou Adamovou obvinila, že vláda má navíc 122 miliard z inflace, což Babišova vláda neměla, ale i tak dokázala udržet Česko na 6. místě v míře zadlužení v EU.

Pekarová Adamová ale trvala na tom, že minulá vláda Andrej Babiše zhoršila zadlužení Česka „o stovky miliard“.

A upozornila, že Česko musí v této energetické krizi hledat úspory. V tuto chvíli se prý podařilo najít úspory plynu až na úrovni 20 %, ale v případě aktivace nouzového plánu se bude muset řešit ještě víc. Lidé by podle Pekarové Adamové měli v létě méně využívat klimatizaci a v létě topit na méně stupňů, což vláda nařídí ve veřejných prostorách. „Je to pro nás určitý diskomfort, ale snažím se to vnímat tak, že je to příspěvek k tomu energetickému celku, že nebude potřeba tolik topit a bude lepší vzít si svetr,“ pravila Pekatová Adamová.

Schillerová upozornila, že nemocní klienti v sociálních službách mnohdy potřebují vyšší teplotu, ale pokud jim bude nastavena teplota nižší, mohou např. vážně onemocnět.

Pekarová Adamová na to konto prohlásila, že tu opět dochází na strašení. Vláda prý myslí i na případy, které zmínila Schillerová. Bude na ministerstvu zdravotnictví, aby sáhlo k nějaké úpravě.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

