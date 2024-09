Pekarová po návratu ze Lvova: Takhle odhodlaní jsou Ukrajinci

Jaké prožívala předsedkyně Pekarová Adamová emoce? „Musím říct, že to jsou těžko popsatelné emoce a okamžiky a že pro nás je asi těžko představitelné, čím si procházejí Ukrajinci. Sledujeme to v médiích a je to pro nás něco vzdáleného, ale pro ně je to každodenní realita,“ sdělila pro Český rozhlas.

A ukázala na ukrajinskou každodennost, kdy se spustí sirény. Lidé pak mají jen několik málo minut na to, aby se dostali do krytu. „A raketa může spadnout kamkoliv na město. Nikdo neví, jak. A tak si lidé někdy můžou říct, že to risknou a že do krytu nepůjdou. Třeba raketa, jako jindy, spadne jinam. A snaží se spát dál,“ řekla Pekarová Adamová. „Tato realita musí být nesmírně vyčerpávající a stresující, a přesně tohle jsem si tam uvědomovala, jak je běžný život lidí nesmírně složitý,“ řekla, a že právě taková realita na ni dopadla právě na místě, kde pár hodin předtím rakety padaly a zabíjely.

Popsala, že při pohledu na kráter po raketě, při pohledu na zničený dům, se cítila strašně. „Tam vidíte kráter v domě, který už kvůli útoku nebude nikdy obyvatelný, v okolních domech jsou tlakovou vlnou zničená okna, všudy jsou střepy a kolem jsou auta, která shořela na padrť,“ řekla a dodala, že jí vše došlo na hřbitově, když kladla věnec na uctění padlých.

A předestřela obraz ze Lvova, kde byla. Prostý hřbitov s náhrobky jako v Česku. Ale vedle hřbitova obrovská louka s čerstvými hroby. U nich lavičky či židle, vdovy nebo matky, které oplakávají své syny. „Vedle každého z těch hrobů je nějaká židlička nebo malá lavička a mnohdy tam sedí vdovy a matky a oplakávají své syny, mladé lidi,“ popsala Pekarová Adamová realitu na Ukrajině.

Návštěvu Lvova popsala i na síti X. „Jsme na místě ruského útoku ve Lvově, kde před chvílí zemřelo několik lidí včetně dětí. Jen den poté, co Rusové zaútočili ve městě Poltava na nemocnici a vzdělávací institut, kde tento neuvěřitelně barbarský čin měl za následek 50 nevinných obětí. Rusko musí být poraženo,“ napsala Pekarová přímo z místa útoku na síti X.

Jsme na místě ruského útoku ve Lvově, kde před chvílí zemřelo několik lidí, včetně dětí.

Jen den poté, co Rusové zaútočili ve městě Poltava na nemocnici a vzdělávací institut, kde tento neuvěřitelně barbarský čin měl za následek 50 nevinných obětí.

Rusko musí být poraženo. pic.twitter.com/v5gxQL4d8r — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 4, 2024

Válka je podle ní hned za humny. A že na Ukrajině je vidět na každém kroku. A to i ve Lvově, který není v centru bojiště. Že i na západní Ukrajině je válka vidět na každém kroku. A to hlavně proto, že je město naplněné vnitřní emigrací. Tedy lidmi, kteří do Lvova utekli z nebezpečnějších částí Ukrajiny. Všimla si i neustálého hluku ve městě. Později jí došlo, že jsou to generátory elektrické energie. „Místní život je nesmírně ovlivněn i v dalších oblastech. Jdete po ulici a uvědomujete si, že tam je nějaký zvláštní a velmi silný hluk a dojde vám, že to jsou generátory, které vyrábějí elektřinu,“ zmínila v rozhovoru pro Český rozhlas. Dodala, že podobnou situaci řeší i čeští zástupci na konzulátu. Podívají se, jak dlouho ten den půjde elektřina. A když nejde, musí používat generátory.

Podobné podmínky se podle Pekarové dají zvládnout, ale ne když trvají příliš dlouho. „Ostatně ta porodnice, kterou jsme otevírali, je v krytu. To je asi nejlepší popis té situace – celé oddělení nemocnice je v krytu, aby mohl být například komplikovaný porod rovnou veden tam a nemuselo dojít k tomu, aby personál v případě bombardování rodičku přesouval,“ podotkla Pekarová Adamová.

V porodnici v krytu jsou inkubátory pro předčasně narozené děti. Je tam obětavý personál. „Jsem ráda, že Česká republika přispívá právě na takové projekty,“ pronesla Pekarová.

Navštívila i nemocnici pro veterány. Popsala, že jsou tam muži bez končetin, o které přišli ve válce. Potkala tam i jednoho, který se chystal zpátky na frontu. „Je mi 55, ale až mě dají dohromady, tak se zase vrátím na frontu,“ řekl Pekarové česky, protože v ČR dříve pracoval. „Takhle odhodlaní jsou,“ řekla dojatě Pekarová.

Rusko musí být podle Pekarové poraženo. A použila jednoduchý příměr k požáru ve vesnici, přičemž tou vesnicí je Evropa. „Je v našem zájmu, aby Rusko bylo poraženo. Přirovnávám to k požáru domu. Zkusme si představit Evropu jakožto vesnici, ve které jeden soused zapálil druhému dům. Myslím si, že ostatní sousedé si moc dobře musí uvědomovat, že pokud požár nezastaví, tak se rozšíří i na jejich domy,“ vykreslila Pekarová příklad.

Jenže jak má k porážce Ruska dojít? To, jakou podobu má mír mít, záleží podle Pekarové na Ukrajincích. A k míru se chce Pekarová dostat nejen vojenskou cestou, ale i diplomacií. „Dostat Rusko k nějakému jednacímu stolu, a těch pokusů už tady je hodně, na diplomatické úrovni se také pracuje, není jen vojenská otázka,“ řekl a dodala, že kdo jiný by chtěl nejvíc mír, než právě Ukrajinci. Jak ho ale dosáhnout? „Je dosažitelný nejjednodušeji tak, že se Rusko okamžitě stáhne. To může Vladimir Putin zařídit hned zítra, ale víme, že to neudělá.“

Jak dlouho válka na Ukrajině ještě potrvá? Podle Pekarové další roky. „V tuto chvíli je těžké říct, jak se bude válka dál vyvíjet, jestli se bude jednat o konflikt, který bude trvat měsíce nebo spíše další roky. Já si spíš myslím, že další roky,“ spočítala si z reality mezinárodní situace.

Vyjádřila i svůj názor k rezervovanému přístupu ke konfliktu od některých západních zemí, které nemají přímou historickou zkušenost s Ruskem. „Podceňují snahy Ruska si do budoucna podmanit třeba nikoliv jen Ukrajinu. To je potřeba vnímat,“ varovala Pekarová a připomněla, že válka nezačala v roce 2022, ale v roce 2014 anexí Krymu. „Karel Schwarzenberg tehdy řekl velmi přesně, že Krym je pro Rusko předkrm a že Ukrajina bude dalším chodem,“ připomněla Pekarová slova zakladatele TOP 09. A varovně dodala, že Ukrajině pomáháme, aby se obětí Ruska nestaly i další země. „Aby nebyly tím hlavním chodem ještě jiné země v Evropě, tak je v našem společném zájmu Rusko na území Ukrajiny zastavit, porazit,“ řekla tvrdě Pekarová Adamová.

Psali jsme: Věřte v Azov. „Slavná“ brigáda se snaží probudit ustupující jednotky Farský (STAN): Na použití zbraní dodávaných Ukrajině by neměla platit žádná omezení David (SPD): Cílem zůstává vítězství nad Ruskem. Ne, není apríla… Ani o metr nepostoupili na Pokrovsk, řekl velitel Ukrajiny. A přišel protiúder