Pekarová se vrátila z Hradu: Konat, odstrašit Rusko. To je teď úkolem vlády

Jednání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě se zaměřilo na zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky v kontextu současného mezinárodního napětí. Diskutovalo se o transatlantických vztazích, podpoře Ukrajiny a zajištění bezpečnosti českých občanů.

Markéta Pekarová Adamová k tomu uvedla: „Je velmi cenné, že jsme schopni vidět to za zavřenými dveřmi. Rozhodně tu nikdo nelakuje situaci narůžovo. Nikdo nepřemýšlí jinak, než jak může aktivně pomoci k tomu, aby Česká republika byla i nadále bezpečnou zemí. Protože to je potřeba zdůraznit – základní úloha státu je bezpečnost jeho občanů. Je nesmírně důležité, abychom to zajistili,“ uvedla v pořadu Interview ČT24.

„Určitě si nechceme nic zkrášlovat. Ta situace vůbec není snadná, na druhou stranu to všichni vnímáme tak, že není potřeba se dívat do minulosti, ale je potřeba konat. To je teď naším úkolem. A vláda Petra Fialy koná. Opravdu nesedí a neprožívá jenom nějaké emocionální reakce, ale řeší, co je potřebné pro naši zemi,“ pokračovala Pekarová Adamová.

Bezpečnost České republiky musí být prioritou a klíčovým prvkem podle ní je schopnost obrany a odstrašení. „Je klíčové, abychom byli schopni se bránit. Abychom byli schopni hlavně odstrašit, zejména Rusko, protože to je pro nás tou největší hrozbou. Rusko je ve svých cílech otevřené dlouhodobě. Vladimir Putin už na mnichovské konferenci v roce 2008 (bylo to 2007- pozn. red.) zcela jasně říkal, že je pro něj Západ soupeřem,“ připomněla šéfka Poslanecké sněmovny.

Financování obrany a závazek k vyšším výdajům

V rozhovoru dále zdůraznila nutnost dostatečných finančních prostředků na obranu, které podle ní Česká republika armádě dlužila již v minulosti. „Vynakládáme peníze na obranu, které už jsme dlužili naší armádě dávno, a děláme všechno pro to, abychom rozpočet navýšili i v dalších letech. Proto taky těch avizovaných 0,2 % HDP navýšení v dalších letech. Určitě je to do těch tří procent nutné,“ uvedla předsedkyně TOP 09.

Kritizovala opoziční politiky, kteří podle ní stále odmítají jasně pojmenovat Rusko jako hrozbu. „Patří mezi ně nejen komunisté, ale bohužel i někteří naši opoziční kolegové ze Sněmovny z hnutí ANO a SPD, kteří zkrátka situaci zlehčují, byť je takto závažná. A to je velký hazard s naší bezpečností,“ zdůraznila. „Hnutí ANO říká směrem k ukrajinskému prezidentovi, že by měl jednat s tím, kdo už tři roky vraždí na Ukrajině. Teď by ale nebyli schopni si sednout ani s premiérem vlastní země. Tady by měly jít stranou šarvátky, měli by být schopni se domlouvat,“ odsoudila i výzvy opozice k jednání Ukrajiny s Ruskem.

V kontextu toho také upozornila na rozporuplnost některých postojů opozičních politiků, zejména u těch, kteří podporují Donalda Trumpa, ale zároveň odmítají vyšší výdaje na obranu. „Ve chvíli, kdy jsou to titíž, kteří fandili Donaldu Trumpovi – a mnozí z nich dodnes říkají, jak je správným prezidentem, podporují ho a to, co dělá – tak on také říká, že máme vydávat na obranu až pět procent, mnohem víc, než jsme zatím schopni nebo plánujeme. Takže jde to velmi proti sobě. Je těžké hledat logiku. Podporují Donalda Trumpa, a už nepodporují to, jakým způsobem chce, aby se jednotlivé země NATO podílely na obraně?“ pozastavovala se Pekarová Adamová.

„Myslím, že máme vzít obranu do svých rukou, že se tak česká vláda snaží celé ty tři roky, co má možnost to ovlivňovat a činit. A musí v tom pokračovat a měla by v tom pokračovat i vláda příští. Bez ohledu na to, kým bude tvořena,“ upozornila Pekarová Adamová.

Po oznámení odchodu z politiky přišla úleva

Markéta Pekarová Adamová před necelými třemi týdny oznámila, že v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny už kandidovat nebude. Zatím však nadále zůstává předsedkyní Sněmovny. Přiznala, že se jí po oznámení tohoto rozhodnutí částečně ulevilo. „Jelikož jsou to zdravotní důvody, které mě k tomuto rozhodnutí vedou, tak se samozřejmě snažím výrazně přemýšlet nad svým každodenním programem a ulevovat si v tomto smyslu. Protože byť se práci předsedkyně Sněmovny věnuji tak, jak je potřeba, kampaň, která je před volbami velmi důležitá a náročná, už by byla nad moje síly. V tomto směru je to samozřejmě ulevující,“ přiznala Pekarová Adamová.

Jednička kandidátky SPOLU v Praze a rozdělení míst

Původně měla být Markéta Pekarová Adamová lídryní kandidátky SPOLU v Praze. Po jejím rozhodnutí nekandidovat tuto pozici obsadí ministryně obrany z ODS Jana Černochová. Pekarová Adamová k těmto výsledkům uvedla: „Je nesmírně důležité, že fungujeme jako jeden tým, který chce ve volbách uspět. Chceme, abychom tuto zemi mohli i dál vést těmito složitými časy, které teď jsou, protože jsme se jako krizoví manažeři osvědčili. Jana Černochová je toho jednou z klíčových osobností, protože přišla do složité situace, kdy se mnozí předchůdci obávali uzavřít jakoukoliv zakázku. To je důvod, proč je jedničkou,“ vysvětlila Pekarová Adamová.

K otázce, proč nebyla lídryní v Praze osobnost z TOP 09, odpověděla: „To jsou otázky jednání. Ve chvíli, kdy jsem tou jedničkou v Praze nemohla být já, jsme se logicky domlouvali na tom, že bychom rádi obsadili jiné kraje. Byli jsme už před finální dohodou, ale tato situace ji trochu pozměnila.“

Jan Lipavský na kandidátce SPOLU v barvách ODS

Na otázku, proč TOP 09 nezískala ministra zahraničí Jana Lipavského, odpověděla: „Důležitý je výsledek pro lidi, pro voliče, a jsem velmi ráda, že Lipavský je na kandidátce SPOLU, protože je silnou posilou. On je nestraník. Já to tak nerozlišuji, tuhle přetahovanou, nepovažuji za podstatné, jestli je za tou či onou stranou na kandidátce. Vždy jsme se vzájemně chovali jako jeden tým, a to je to klíčové, co voliči oceňují,“ míní šéfka TOP 09.

Ministr zahraničí Jan Lipavský v říjnu 2024 ukončil své členství v České pirátské straně. Tento krok učinil na protest proti rozhodnutí strany odejít z vládní koalice, se kterým nesouhlasil. Po odchodu z Pirátů zůstal ve funkci ministra zahraničí jako nestraník s podporou premiéra Petra Fialy a dalších koaličních partnerů.

Odmítání spekulací o sloučení TOP 09 a ODS

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib nedávno prohlásil, že spolupráce mezi ODS a TOP 09 v rámci koalice SPOLU může být logickým předstupněm k jejich budoucímu sloučení. Markéta Pekarová Adamová tuto možnost odmítla: „Tak tohle mě hodně pobavilo. Piráti se teď samozřejmě snaží vytvořit jakési dojmy, aby bylo o nich také slyšet a vidět, ale já bych jim doporučila, aby se starali sami o sebe. A co se týče TOP 09, tak my se také postaráme sami o sebe,“ reagovala.

K otázce samotného slučování TOP 09 a ODS dodala: „Mně jde o úspěch SPOLU, celého SPOLU. Chci, abychom uspěli jako celek. Co se týče TOP 09, jde mi i o její úspěch, ale žádné slučování není na stole. Říkala jsem to už tolikrát veřejně, že je mi až žinantní to opakovat.“

V posledních průzkumech se podpora TOP 09 pohybuje kolem pěti procent hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Markéta Pekarová Adamová, která již nebude kandidovat, se vyjádřila k otázce svého nástupce na postu předsedy strany. Podle ní by měl být nový lídr vybrán až po volbách na podzim a měl by být tím, kdo stranu znovu postaví na nohy.

V souvislosti s volbou nového předsedy TOP 09 po volbách se skloňuje jméno Miroslava Kalouska. Markéta Pekarová Adamová si však nemyslí, že by se právě on do čela strany vrátil. „Myslím si, že to nebude on, protože ze strany vystoupil a jeho hrdost mu nedovolí vstoupit dvakrát do jedné řeky,“ uvedla.

Po odchodu Miroslava Kalouska z TOP 09 v říjnu 2024 se v médiích objevily spekulace o jeho možném návratu do politiky. Hovoří se o tom, že by mohl založit novou politickou stranu před parlamentními volbami v roce 2025.

K dalším možným kandidátům se vyjadřovat nechtěla. „Bylo by to vůči kolegům nefér,“ dodala současná předsedkyně strany TOP 09.

