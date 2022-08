Pekarová, symbol zla a nenávisti! Babiš zaútočil přímo z farmy. To by si měli v pětikoalici pustit

reklama

Bývalý premiér Andrej Babiš se ve svém hlášení Čau lidi, které natočilna farmě Čapí hníudo, mluví o tom, jak mu jeho mítinky narušuje vládní pětikoalice. „Ty mítinky byly úplně v pohodě. My tam přijdeme, něco řeknu. Pomáhal mi pan Havlíček, Vildumetzová a naši kandidáti do komunálu. No a potom jsme mohli diskutovat, často jsme i předali mikrofon lidem, aby se mohli vyjádřit. Ty mítinky byly úspěšné,“ popisuje, že díky tomu ANO stoupají preference.

A dodává: „A někomu to vadilo. Komu to vadilo? No samozřejmě to vadilo pětikoalici, a začali ty mítinky narušovat. No a co se stalo? Samozřejmě že na výjezdech v jižních Čechách došlo k extrémům. V Třeboni byl nahlášen atentát, který se ukázal jako lichý. Tam nás rozzuřený dav vytlačil z náměstí, bouchali nám na karavan. V Českém Krumlově napadli tihle lidé, který chodí protestovat a sprostě nám nadávají, městskou policii. No a vyvrcholilo to Táborem,“ pokračuje expremiér.

Zopakoval, že udělal chybu, když své odpůrce nazval „fašisty a nacisty“: „Ano, já jsem udělal chybu, že jsem v Táboře označil ty lidi tak, jak jsem označil. Ale já jsem ani netušil, že v historii kdo narušoval ty mítinky. Já jsem četl Právo, komentář, a na tom mítinku jsem na to odkazoval. A teďka jsem přijel do Tábora, po zastávce v Sezimově Ústí, kde na nás házeli vajíčka, kde na vás pískají na metr, křičí. Ten hrdina, ten důchodce, ze kterého udělala novinářka takového hrdinu, tak ten na dva metry křičel na Havlíčka: Havlíček je kok*t a další sprosté a vulgární věci. Házeli na nás předměty,“ připomíná.

Pozastavil se v této souvislosti u předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové za slova, která proti němu použila v nedělní Partii na CNN Prima NEWS: „Ano, podělal jsem to a omluvil jsem se, vzal jsem to zpět. No a včera byla debata. A pokud zakladatel TOP 09 byl vždy pro nás symbol korupce, tak stávající předsedkyně je symbol zla a nenávisti. Ona sama je z toho nešťastná, jak je zlá a nenávistná.

Ona včera znovu lhala, že jsem to nevzal zpět. No, já jsem to vzal zpět. A speciálně pro paní předsedkyni se omlouvám. Neměl jsem to říct. Vůbec jsem netušil, že v minulosti kdo narušoval ty mítinky. A tato paní mluví o tom, že já mluvím jako Putin. A já jsem xkrát vyzval pětikoalici, aby vyzvala své fanoušky. A ne fanoušky, to jsou kandidáti. Vždyť v Třeboni to organizovali Piráti, tam se s tím chlubili. Český Krumlov organizovala TOP 09. To jsou všechno kandidáti do komunálních voleb.

„Nebojte se chodit na naše mítinky. A pokud koalice říká, že to je projev demokracie, že tam někdo na nás útočí, hážou po nás předměty, tak já znovu očekávám, že vyzvou své... kolegy politiky, aby zkrátka na naše mítinky nechodili narušovat, aby zkrátka nekřičeli na nás a neuráželi a aby nenapadali naše fanoušky,“ žádá šéf hnutí ANO.

Připomíná, že tato „asociální vláda, která kašle na lidi a je nejhorší v pomoci v Evropě a je neschopná řešit organizovaný zločin ve vládě“. „Místo toho, aby pomáhali, tak jenom útočí. A stále mají Antibabiše. A stále to opakují. No samozřejmě,“ dodává na adresu vlády, kterou opět kritizuje za způsob, jakým řeší energetickou krizi.

„Pokud i po těchto skutečnostech premiér Fiala v sobě nenajde špetku odvahy a rozhodnosti, dál se bude chovat jako slaboch a neodvolá Víta Rakušana z kabinetu, nezbývá nám než vyvolat hlasování o nedůvěře vládě,“ hrozí také opakovaně vládě kvůli kontaktům nynějšího šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka s obviněným lobbistou Michalem Redlem.

