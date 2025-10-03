Pekarová u voleb v problémech. Musela odejít rychle domů

Problémy s aplikací eDoklady se objevily hned v prvních hodinách voleb. Řada lidí hlásila, že jim systém nefunguje a nakonec se museli prokazovat klasickou občankou nebo pasem. Problémy se vysvětlují tím, že u některých voličů šlo o neaktualizovanou aplikaci, nikoli o výpadek celého systému.
Na technické komplikace doplatila i předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Nakonec si musela dojít domů pro klasický občanský průkaz, na druhý pokus už odvolila bez problémů.
I přes oznámení, že hlasování přes e-občanku bude jednodušší a spolehlivé, se systém v praxi dostává do výpadků – což znamená, že voliči musejí spoléhat na tradiční cestu s občanským průkazem.
Letos se vůbec poprvé plošně testuje možnost prokázat se aplikací eDoklady, což je právě ta novinka, u které se objevily technické problémy.
Zaznamenány byly i další drobné komplikace – například menší fronty kvůli vysvětlování, jak eDoklady použít, nebo opožděné otevírání některých místností, ale nic zásadního nebrání průběhu voleb.
Volby do Poslanecké sněmovny probíhají v pátek 3. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 4. října od 8:00 do 14:00. Poté se začnou okamžitě sčítat hlasy. Podle ČSÚ (Český statistický úřad) budou průběžné výsledky zveřejňovány od sobotního odpoledne a finální součet se očekává během sobotního večera.
autor: Natálie Brožovská