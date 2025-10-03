Pekarová u voleb v problémech. Musela odejít rychle domů

03.10.2025 16:47 | Monitoring

První hodiny voleb provázely technické potíže s aplikací eDoklady. Řada voličů se nakonec musela prokazovat klasickým občanským průkazem, mezi nimi i předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nakonec si musela dojít domů pro občanku.

Pekarová u voleb v problémech. Musela odejít rychle domů
Foto: Facebook
Popisek: Markéta Pekarová Adamová ve volební místnosti

Problémy s aplikací eDoklady se objevily hned v prvních hodinách voleb. Řada lidí hlásila, že jim systém nefunguje a nakonec se museli prokazovat klasickou občankou nebo pasem. Problémy se vysvětlují tím, že u některých voličů šlo o neaktualizovanou aplikaci, nikoli o výpadek celého systému.

Na technické komplikace doplatila i předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Anketa

Jdete k volbám?

96%
2%
2%
hlasovalo: 12294 lidí
Ta se ve volební místnosti marně snažila ověřit identitu pomocí mobilu a poté poznamenala: „A ono nic. Tak to se tedy hezky povedlo. Dnes máte o čem psát,“ pousmála se nad tím, že systém pro ověření identity přes e-občanku nefungoval.

Nakonec si musela dojít domů pro klasický občanský průkaz, na druhý pokus už odvolila bez problémů. 

I přes oznámení, že hlasování přes e-občanku bude jednodušší a spolehlivé, se systém v praxi dostává do výpadků – což znamená, že voliči musejí spoléhat na tradiční cestu s občanským průkazem.

Letos se vůbec poprvé plošně testuje možnost prokázat se aplikací eDoklady, což je právě ta novinka, u které se objevily technické problémy.

Zaznamenány byly i další drobné komplikace – například menší fronty kvůli vysvětlování, jak eDoklady použít, nebo opožděné otevírání některých místností, ale nic zásadního nebrání průběhu voleb.

Fotogalerie: - Volby kolem nás

Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...

Volby do Poslanecké sněmovny probíhají v pátek 3. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 4. října od 8:00 do 14:00. Poté se začnou okamžitě sčítat hlasy. Podle ČSÚ (Český statistický úřad) budou průběžné výsledky zveřejňovány od sobotního odpoledne a finální součet se očekává během sobotního večera.

Psali jsme:

„Mladí herečtí smradi. Protekční děti.“ Gulyáš ke křiku ze Staromáku
Konečnou potěšila podpora ze Slovenska. Aby z ČR nebyl předražený odpadkový koš, nabádá
Volby začaly. Na cestu si můžete zazpívat
Zaorálek (SOCDEM): Stop emisním povolenkám a asociální bruselské politice

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Facebook , volby , Pekarová Adamová , e-občanka , eDoklady

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že vláda selhává v digitalizaci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Mgr. Jana Berkovcová byl položen dotaz

Všichni pořád slibujete

Dostupné zdravotnictví, bydlení atd. Ale i Vy jste byli u moci a docela dlouho a problém tu byl i tehdy a logicky, tím, že jste ho ani vy nevyřešili, se stupňuje. Proč věřit stranám, co už byli u vlády - teda i vaší straně, že se něco změní, když v ní budete zase?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ukrajinská vlajka a prstová „viktorka“ u ní. Korespondenční volby podle Lipavského lidí

13:31 Ukrajinská vlajka a prstová „viktorka“ u ní. Korespondenční volby podle Lipavského lidí

„Je velmi zvláštní mít cizí vlajku na úředním dokumentu, který vám přijde z české ambasády. Přidávat…