Peklo Jakuba Železného: Vrací se mu další konflikt v ČT

reklama

Moderátor ČT Jakub Železný je už několik týdnů terčem pozornosti. Části veřejnosti, politické scény i řadě analytiků se nelíbil způsob jeho komunikace na sociálních sítích i poznámka během živého vysílání s ministrem Karlem Havlíčkem, kdy se Železný mimo jakoukoli souvislost pozastavil nad tím, proč se pražské nábřeží, kde sídlí ministerstvo dopravy „stále bůhví proč jmenuje po komunistickém prezidentovi“.

Tématem se na svém posledním zasedání zabývala Rada ČT a na moderátora zamířila i stížnost od mediálního analytika Štěpána Kotrby. Celá věc tak zdaleka neskončila a jak ParlamentníListy.cz upozornily v pondělí, Jakub Železný se v dopise jal poučovat předsedu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivana Krejčího, kdo smí a nesmí řešit jaké stížnosti ve věci ČT.

Aby toho nebylo málo, nyní se po sociálních sítích začalo šířit video s dva roky starým záznamem pořadu Události komentáře ČT24, kde se Jakub Železný pustil do poslance Lubomíra Volného (dřív SPD, dnes nezařazený). Železný se rozohnil a několikrát poslanci českého Parlamentu vpálil do obličeje, že v žádném případě nepřipustí, aby ve vysílání kritizoval bývalého prezidenta Václava Havla.

Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 1357 lidí

Moderátor tehdy opět mimo téma pořadu vytáhl na poslance Volného jeho několik dní starý příspěvek na sociálních sítích, kde stálo, že „před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země. Václav Havel“.

„Vy jste tento týden na internet umístil názor dehonestující našeho prezidenta Václava Havla. Prosím o vysvětlení, jak jste to myslel. Jednak i to spojení, ale i ta urážlivá slova,“ obrátil se v Událostech komentářích na poslance Volného moderátor Železný.

„Co jste řekl vy, je urážka, protože já jsem žádné dehonestující vyjádření na adresu bývalého prezidenta neuvedl. Prostě jsem uvedl, že pan Havel je jeden z největších vlastizrádců v České republice s tím…“ vysvětloval Volný, ale nedostal příležitost. „Teď vás musím zastavit! Respektuji jakýkoli názor, ale urážky směrem k bývalému prezidentovi Václavu Havlovi nepřipustím! A myslete si o tom, co chcete,“ vypálil Železný.

„Vy si o tom myslete, co chcete, já jen říkám, že Václav Havel byl jeden z největších vlastizrádců v historii této země,“ zopakoval poslanec. „Nic s tím neudělám, ale řeknu, že to nepřipouštím, protože to považuji za velmi nevhodné,“ kontroval Železný. „Mám to ještě jednou zopakovat?“ ptal se Volný a Železný se opět do poslance pustil: „To klidně můžete a já vám znovu řeknu, že to bylo nevhodné, protože urážet prezidenta republiky Václava Havla považuji za velmi nevhodné. Neshodneme, protože bych opakoval, co jsem už řekl a trvám si na tom!“ uzavřel téma Jakub Železný ve studiu ČT24 před necelými dvěma lety. Video s tímto záznamem nyní opět koluje po internetu.

Co všechno se poslední dobou děje kolem Jakuba Železného? Začalo to Ludvíkem Svobodou, legionářem, hrdinou od Zborova, Bachmače, účastníka boje o Sibiřskou magistrálu proti bolševikům. Během druhé světové války velel Svoboda praporu, který se vyznamenal v bitvě u Sokolova a byl jedním z velitelů známé Karpatsko-dukelské operace. Během pražského jara byl na návrh Alexandra Dubčeka zvolen prezidentem republiky. Tolik historie. Český stát si jeho zásluhy a památku dodnes připomíná. Podle moderátora ČT Jakuba Železného to však byl zločinec.

Následně kolem 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové se veřejnoprávní moderátor projevil znovu a dokonce sliboval vyhazovat ze studia hosty. „Při památce vaší oběti, jak mučivým způsobem vás komunisté zavraždili a nedali vaší milované dceři váš poslední dopis, slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) v České televizi zkusí jen slovem se vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím,“ napsal na twitteru Železný jako vzkaz Miladě Horákové.

Fotogalerie: - Živá kultura ve sněmovně

Do třetice na sebe moderátor upřel pozornost, když se rozhodl „udat“ dvojici policistů, kteří stáli v soudní budově a měli nasazené roušky, na nichž byla umístěná loga soukromých firem. „Netěší mě kritizovat Policii ČR. Je ale vhodné, aby policista u soudu v kauze žhářství v Bohumíně, měl na roušce reklamu soukromé firmy, navíc výrobce alkoholických nápojů? Většinou se Policie ČR snaží nemít ani názvy autosalonů na držácích registračních aut včetně civilních,“ uvedl v půlce srpna Železný a označil v příspěvku oficiální kanál Policie ČR, aby jeho příspěvek nepřehlédla.

Celé to závěrem letních prázdnin moderátor uzavřel tím, když v rozhovoru pro DVTV nevyloučil svoji kandidaturu na pozici generálního ředitele České televize poté, co současnému šéfovi Petru Dvořákovi vyprší mandát. V jeho snaze získat nejvyšší post ve veřejnoprávní televizi Železného podpořila například jeho kolegyně Nora Fridrichová.

Aktuálně se navíc Jakub Železný bránil vůči tomu, aby stížnost, která na něj mířila, řešila Rada ČT. Uvedl to v dopisu předsedovi RRTV (tzv. velké rady), v němž mu vysvětluje, jak se údajně věci mají a že Rada ČT nemá co moderátora posuzovat.

Stížnosti, které na Železného mířily, se týkaly některých z výše popsaných případů. Především pak jeho poznámky na adresu generála Ludvíka Svobody.

Železný v korespondenci, která se redakci PL dostala do rukou, de facto tvrdí, že RRTV a její šéf neumí vykládat zákony. Ivan Krejčí, předseda zmíněné Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se v dopisu od moderátora dozvěděl, že udělali chybu, když doporučení o vyřízení stížnosti na Železného, adresovali Radě ČT.

Rada ČT prý nesmí řešit stížnosti jiné než na šéfa televize. „Připomínám jistě vám známý fakt, že Rada ČT nemá vůbec žádnou kompetenci k tomu, aby se zabývala stížnostmi. Výjimku umožňuje pouze § 8 odst. 1 písmeno h) zákona 483/1991 Sb., který doslova uvádí, že do působnosti Rady ČT náleží: rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele. Tato záležitost však zjevně není stížností týkající se generálního ředitele, proto mě velmi osobně zajímá, jak je ona vaše věta míněna a velmi vás tímto prosím o laskavé vysvětlení,“ naléhá moderátor.

„Rada ČT tedy nemá žádné oprávnění k projednávání podobných textů, označených jako ‚stížnost‘. Jistě se shodneme, že v právním státě není možné konstatovat, že jakýkoli orgán je nadán vyššími kompetencemi než těmi, které mu náležejí dle zákona, jakkoli se kdokoli může tvářit a veřejně vytvářet dojem, že je tomu jinak,“ napsal šéfovi RRTV.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.