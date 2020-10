Peklo. Většina na ARO zemře. Zcela jiná stránka covidu, přímo z „fronty“

reklama

Sagan patří k lékařům, kteří své spoluobčany důrazně varují, aby nepodceňovali koronavirus a neoznačovali ho za banální onemocnění, za chřipečku a tak podobně. Řada lidí prý sice může prodělat onemocnění covid-19, aniž by na sobě pozorovala nějaké příznaky, ale lidé, kteří s koronavirem skončí na jednotkách intenzivní péče, jsou opravdu v ohrožení života. Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3712 lidí

„Pořád to onemocnění tady s námi je, my s ním bojujeme tři čtvrtě roku, a budeme rádi za to, aby lidé dodržovali to, co píšeme v té výzvě. A lidé, kteří nepracují v té první linii dennodenně s těmi pacienty, dennodenně se neoblékají do celostních obleků, jako my lékaři, nebo ještě více zdravotní sestry, které v tom jsou ještě častěji než my, tak aby to respektovali a přistupovali k tomu s pokorou,“ požádal lékař.

Sagan musí pracovat s pacienty, které je třeba intubovat a zapojovat na umělou plicní ventilaci. „Opravdu to není rýmička,“ varoval důrazně lékař.

Své vyrování adresoval i svým kolegům - kardiochirurgovi Janu Pirkovi, stomatologovi Janu Šmuclerovi a řadě dalších.

„Oni nezažívají to dennodenní peklo v péči o covidové pacienty. Dennodenně jde o život. Když to řeknu lehce nadneseně, tak pacient, který se dostane do nemocnice, tak v tu chvíli mu jde o život. Když se ten pacient dostane na ARO, tak jeho přežití je, řekněme, menší polovina. Na covidové onemocnění v tuhle chvíli zmírá 60 až 70 procent pacientů. To jsou velmi vysoká čísla,“ upozornil Sagan.

Proto své spoluobčany požádal, aby, pokud naslouchají lékařům, naslouchali infektologům a epidemiologům, protože to jsou lidé, kteří vědí o čem mluví, když mluví o nemoci covid-19.

Psali jsme: Covid: Prymulův zákaz zrušíme! Ministr chce přitvrdit, ale má potíž Prymulův pobočník: Všechno zavřít, to je ideál. Vakcína na covid vás má ochránit rok Babiš národ neopoustí. V této těžké chvíli, ujistila Schillerová 19 mrtvých do 54 let. 570 nad 65 let. Oběti covidu-19 v ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.