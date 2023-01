Peklo kolem mobilizace. Babiš vytáhl novinu. A pak to začalo být hodně zlé

reklama

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 93% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15600 lidí

„Chaosu bylo dost. Nabízím řád a důstojnost“, to je heslo z billboardů kampaně Petra Pavla. Co nazývá oním chaosem? „Ono těch příkladů by byla celá řada. V téhle zemi kromě novorozenců není nikdo, kdo by si nepamatoval na covidovou krizi. A moc dobře si vzpomínáme, jak chaotické bylo řízení tehdejšího premiéra Babiše,“ poznamenal k tomu Pavel. „Současná vláda nedělá všechno dobře. Chaosem bych to ale nenazval,“ zdůraznil Pavel. „V důsledku chaosu v covidové krizi zemřelo mnoho lidí, na energetickou krizi, si myslím, ještě nikdo nezemřel,“ dodal Pavel.

Babiš se následně vyjádřil ke svému nedělnímu výroku ohledně toho, že by nepomohl spojencům v případě, že by byli napadeni Ruskem. „Měli jsme debatu v České televizi, kde vystupoval jako prezidentský kandidát pan Řezníček a pan Pavel se na to díval... Určitě to nebyl chaos. Já jsem reagoval na to, že nepřipouštím, aby Rusko napadlo člena NATO. Špatně jsem reagoval, omluvil jsem se za to,“ sdělil Babiš. „To není na vás, jestli připouštíte, nebo ne,“ reagovala na toto Tománková. „Zásadně protestuji proti tomu, že tato vláda, náčelník generálního štábu dnes říkal, že by v případě války s Ruskem musel stát mobilizovat. Pokud by Rusko napadlo NATO, a byla by to odpovědnost světových politiků, tak jsme ve válce,“ sdělil Babiš, že náčelník generálního štábu Řehka nás neustále straší jadernou válkou.

„Generál nevěří v mír. Volte mír. Volte Babiše“, to je heslo z billboardů kampaně Andreje Babiše. „O válce mluvili hlavně pan premiér Fiala, paní Černochová, která vystupuje jako mluvčí pana Pavla,“ sdělil Babiš, Tománková jej opravila, že Jana Černochová je ministryní obrany. „Když jsem řekl, že chci mír, tak se udělal skandál. To je ten dvojí metr. Ještě mě dehonestovali, pan Pavel, že my nemůžeme organizovat mírovou konferenci. Podceňuje náš národ. Mně je to líto. Hlavně pan Pavel nevěří, že trvalý mír je iluze,“ sdělil Babiš.

„Já taky chci mír. Tedy zatím hovořil pan poslanec Babiš o válce dvacetkrát. Válka jej dostává do úzkých,“ předal následně Pavel Babišovi zarámovaný článek 5. „Jsme ve válce informační, kybernetické, hybridní. O tom mluvíme už roky. A to, co dělá pan Babiš, je strkání hlavy do písku. A kdyby se takto chovalo celé NATO, tak žádný mír nemáme. Dělat planou naději, že existuje trvalý mír. Pan poslanec je mistr ve stavění vzdušných zámků,“ sdělil Pavel, který se domnívá, že je fér hovořit s lidmi na rovinu. „Oni stále mluví o válce, já mluvím o míru,“ rozhorlil se následně opět Babiš a odmítl, že by někoho strašil.

„Pan poslanec se připravil zase jenom na polovinu. Dneska několikrát chválil náčelníka generálního štábu Aleše Opatu, tak by zjistil, že Aleš Opata velice striktně varoval před konflikty. Když jsi připraven, tak nejsi překvapen, tak se připravují vojáci. A to vy jste jako premiér nedělal, a podle toho to vypadalo,“ odvětil Pavel. Babiš se proti tomu ohradil a opětovně – jako v každé diskusi, která dosud byla – zmínil generály Šnajdárka a Procházku. Odmítl, že by v době covidové způsobil nějakou krizi. „Pane Pavle, přestaňte urážet armádu,“ vyzval následně Babiš Pavla.

„Na emoce brnkání moc hezký. Ale asi těžko by někdo urážel armádu, když v ní strávil celý život. Pokud se vojáci cítí někým ohroženi, tak ne tím, že jsem pana poslance Babiše označil za chaota, ale dotklo se jich, že jste je označil jako ty, kteří by šli do války,“ dodal Pavel.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

První zahraniční cesta obou mužů by vedla na Slovensko. Babiš pak potvrdil, že by jel i do Kyjeva. „To je ten můj plán mírový, Zelenskyj, V4, Macron, Erdogan, Scholz. A Macron volá Bidenovi,“ rozhorlil se Babiš. „Na Ukrajinu bych samozřejmě jel a snažil bych se to zařídit tak, abych jel s prezidentkou Slovenska Čaputovou na společnou cestu,“ sdělil Pavel.

Babiš následně opět zahájil svou rétoriku ohledně nové totality, za což se mu dostalo potlesku jeho příznivců. „Podle potlesku soudím, že tento přístup, nová totalita, má příznivce v hnutí ANO, měli bychom si to pamatovat,“ sdělil následně v reakci Pavel.

Pavla před druhým kolem podpořili neúspěšní kandidáti z prvního kola – Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer i Karel Diviš. „Volby jsou soubojem dvou světů,“ tvrdí Pavel. Mohlo by se to voličů dotknout? „Mě by se spíš dotýkalo, když bych byl zařazován do světa, kde jsou lži a chaos. Chtěl bych být zařazen do světa, kde se mluví pravda a dodržují pravidla, ten je lepší. Když se podíváte na moji podporu, tak jsou mezi nimi i voliči ANO a SPD. Není to rozhodně kreslení nějakých čar mezi mými voliči a mezi voliči pana Babiše,“ podotkl Pavel. „Připouštím, že by se jich to mohlo dotknout, kdyby do tohoto mého světa nechtěli patřit. S těmi lidmi se ale opravdu příliš identifikovat nechci,“ sdělil Pavel.

Setkání se Skálou i nová totalita

Babiš se před druhým kolem voleb setkal mimo jiné s panem Skálou, což v diskusi na Primě odmítl. „Pan Skála natočil nějaký podcast. Já jsem žádnou schůzku neměl. Byla to iniciativa organizace v Děčíně,“ sdělil Babiš a opětovně se rozhorlil nad tím, že se nemůže vyjádřit a že je to jako v České televizi. „Pan Pavel je typický reprezentant té totality, byl cvičen jako špion,“ pokračoval pak Babiš ve svém tématu nové totality. „Nová totalita je pan Klíma, ten chce rozhodovat o tom, který názor je správný. Já nesouhlasím. Svoboda slova,“ rozhorlil se Babiš, moderátorka se jej však ptala, zda řeší novou totalitu s pánem, který tady v totalitě fungoval – myšleno pana Skálu.

„My máme jeden svět, a to je Česká republika. Pan Pavel jej rozděluje. Pan Fiala říká, že naši voliči jsou nedemokratičtí,“ sdělil Babiš, ale Tománková toto odmítla. „Vyprosím si, aby pan Pavel hovořil o mých voličích jako o chaosu a lžích. Pan Pavel chce klid a řád. To je ta totalita,“ rozjel se Babiš.

Víra v Boha

„Především jsem nikdy nekritizoval voliče ANO, ale pana poslance za KSČM Babiše. Zároveň se musím ohradit proti tomu, že jsem byl komunistický špion, na rozdíl od něho, který spolupracoval s StB. Nechtěl jsem to zvedat. Nejenže udržuje dnes styky s lidmi, jako je pan Skála, ale pokud si dobře vzpomínám, v historii, kdy už jsem pomáhal budovat tuto zemi, budoval pan Babiš své impérium pomocí příslušníků StB,“ sdělil Pavel a zmínil například Libora Sirového či Josefa Kubů.

„Víte, ti špioni, na ně se nevztahoval lustrační zákon. Pan Pavel je nejúspěšnější špion, kterého trénovala Varšavská smlouva a kágébáci. Gratuluji,“ rozhorlil se Babiš.

A kdy našel Babiš víru v Boha? „Já jsem chodil do toho kostela delší dobu. Moje největší chyba byla, že jsme v rámci programu řekli, že tam jdu. Novináři z toho udělali aféru,“ ukázal opět Babiš Pražské Jezulátko, které měl v kapse.

Pavel následně Babiše označil opět jako poslance za KSČM, následně se opravil, že myslí kandidáta za KSČM. Vracel tak Babišovi to, že jej neustále oslovuje jako vládního kandidáta. Následně si Pavel také rýpl do Agrofertu, když uvedl, že by zastropoval ceny potravin právě v Agrofertu. „Kdyby nebylo dotací, tak by tady Agrofert ani nebyl,“ sdělil následně Pavel. „Pane Pavle, nelžete. Vy urážíte čtyřicet tisíc rodin. Vy nevíte, co je podnikat. Vy jste celý život poslouchal příkazy. Vy umíte jen válku,“ rozhorlil se Babiš, Pavel však oponoval a ptal se i na to, čím urazil ony rodiny, že on určitě nikoho neurazil.

A co je pravda – pomáhal by Babiš vládě, nebo vládu zastaví? To jsou totiž různé výroky, které Babiš v minulé době řekl. „Vláda to neumí, tak bych jí pomáhal,“ nechal se slyšet Babiš, Pavel následně hovořil o tom, že je důležité s vládou spolupracovat, a ne jí jít po krku. „Moji příznivci věří, že jsem schopen s vládou komunikovat. Nemám problém spolupracovat s každým, kdo to řešení chce hledat,“ dodal Pavel.

Minulost kandidátů

Oba kandidáti byli před rokem 1989 v KSČ, oba se za svou minulost omluvili. „Svou minulost jsem nezlehčoval nikdy. O své minulosti jsem vždy mluvil otevřeně. Zároveň také říkám, že jsem tohle nikdy neskrýval, že to považuji za chybu. Žil jsem v bublině vojenského školství. Je mi líto všech lidí, které komunistický režim poškodil, těm jsem se za to omluvil. Mojí kolektivní omluvou všem bylo, že jsem se snažil 33 let o to, aby tato země byla demokratická, svobodná,“ podotkl Pavel, který byl podle svých slov předsedou základní organizace KSČ ve škole, kde se učil francouzsky.

Andrej Babiš dlouhodobě trvá na tom, že s StB nespolupracoval. Na Slovensku se o to roky soudí. „Já jsem třikrát vyhrál soud. Podal jsem žalobu v roce 2012 a potom před volbami 2017 Ústavní soud Slovenské republiky rozhodl o tom, že jsem neměl žalovat Ústav paměti národa. Není pravda, co vy říkáte, Ústavní soud vůbec neřešil a že jsem to vyhrál. Budu se znovu soudit a znovu vyhraju. O mně, moje jméno, je jedině na evidenční kartě, tu podepsal estébák, aby vykazoval statistiku. Mně estébáci terorizovali,“ rozhorlil se Babiš a uvedl, že badatelé z Paměti národa jsou politici. Tománková se však zastala, že šlo o historiky.

„Je zvláštní, jak vás StB terorizovala, ale proč jste s nimi spolupracoval po roce 1989? Nezaměstnával jste je?“ zeptal se Pavel, a dokonce na Babiše ukázal prstem, že opět lže. „Vy jste nomenklaturní kádr KSČ,“ zaútočil Babiš, Pavel se však nedal. „Pokud někdo ví, co je nomenklatura, tak to je vaše rodina, ne ta moje,“ sdělil Pavel a odvolal se na knihy pana Kmenty, kde se informace ohledně spolupráce s StB dočetl. „Prohnilý novinář,“ rozhorlil se však Babiš.

Čeho si jeden na druhém váží?

Následná otázka směřovala k tomu, co by řekli například Michaelu Kocábovi, který je nechce volit, protože mají oba za sebou komunistickou minulost. „Michaela Kocába naprosto chápu, má svoje důvody a rozumím tomu, proč to nechce překročit,“ řekl Pavel a zároveň uvedl, že řada disidentů uznala, že není bezcharakterní člověk. „Lidi očekávají od kandidátů, co pro ně udělal. Já jsem dal práci tolika lidem, pracoval jsem tady jako ministr financí, jako premiér, měli jsme jasné výsledky,“ zmínil Babiš, že on se za komunistickou minulost omluvil. Zároveň také řekl, že Pavel nic nedělal.

Váží si něčeho jeden na druhém? „Pan Pavel je skutečně dobře vycvičený, odpovídá jako robot, je chladnokrevný. Nevím, jestli má nějaké city. Jestli má někoho rád,“ sdělil Babiš, Pavel pokračoval ve stejném duchu, což tak řekl, že učiní. „Oceňuji, s jakou pracovitostí se pan Babiš věnoval množení svého majetku a svého vlivu,“ řekl se sarkasmem Pavel. „Nechápu, proč pan Pavel kandiduje, už jednoho náčelníka generálního štábu máme,“ poznamenal následně také Babiš.

Co pozitivního na sobě vidíte, zopakovala následně otázku moderátorka. Od Babiše se však odpovědi nedočkala, neboť ten řekl, že tady je vládní pětikoalice. „Je tady obrovské riziko, že pan Pavel je kandidát vlády,“ sdělil Babiš. „Jsem otevřený komunikaci s každým, kdo bude chtít hledat řešení,“ dodal Pavel.

Před reklamní pauzou došlo ke krátké slovní přestřelce, když se Tománková ptala Babiše, jak slíbí, že bude nadstranickým prezidentem, a nejen voličů ANO? „Všichni mě znají,“ řekl Babiš, Pavel kontroval: „No právě.“ Po reklamní přestávce oba muži sdělili závěrečný vzkaz voličům.

Psali jsme: „Výběrová mobilizace. Minimálně.“ Výrok z armády, který musela Černochová žehlit. Jenže pak přišlo z Německa... Ministr Bartoš: Férové a transparentní nastavení veřejných zakázek je jedním ze stěžejních bodů Senátor Canov: Očekával jsem návrh, který Národní sportovní agenturu ruší Úřad vlády: Vláda navrhuje obdobu tzv. milostivého léta pro dlužníky v daňové oblasti a u sociálního pojištění

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.