Pěkné, ti vyhoštění Rusové. A co Turecko? Ta zvěrstva, čistky, děti? zaznělo tvrdě kvůli Afrínu

Jaroš, který působí v Kataru, byl osloven, aby kandidoval v komunálních volbách za TOP 09 nebo Piráty. Obě nabídky dle svých slov zvažoval, ale nakonec se na ně rozhodl nereflektovat. U TOP 09 mu vadila minulost některých jejích představitelů a u Pirátů si nebyl jistý některými jejich názory a postoji. Byť se šéfem strany Ivanem Bartošem se přátelí a na oslavě volebního úspěchu si s ním udělal dokonce společné „selfíčko“, které se později objevilo na sociálních sítích.

Ve svém facebookovém komentáři Jaroš patrně poprvé pochválil Babiše. A to za jeho rozhodnutí vyhostit tři ruské diplomaty. „Připisuji za to premiéru Babišovi 3 kladné bodíky. Jeho celkové skóre v mých očích se vylepšuje na 663,“ okomentoval ironicky Jaroš s tím, že více diplomatů by nevyhošťoval. „Přece jen nevíme ZCELA jistě, že to bylo Rusko. V takovém případě nemůžeme dovolit hněvu, aby cloumal naším majestátem naplno. Stačí jen preventivní tytyty,“ napsal Jaroš.

Podle Jaroše Babišovo rozhodnutí ukazuje, že prezident Zeman je „ve skutečnosti slabý a v reálné zahraniční politice nezmůže nic“. „Ano, snaží se zavděčit generálnímu sponzorovi v Moskvě tím, že absurdně úkoluje rozvědku, aby pátrala po Novičoku v Česku. Ano, je to ubohé – ale je to už jen takové bezmocné štěkání psa, který nemůže kousnout. Zeman už se vůbec chová spíš jako soukromník, který se utrh a jede na vlastní pěst,“ tvrdí Jaroš a dodává, že „Babiš nakonec Zemana odstaví“.

Jaroš dále konstatuje, že rozhodnost stran ruských diplomatů je „moc pěkná“, ale poukazuje také na Turecko, ke kterému jsme podle jeho názoru měli být také přísnější. „Ale tu samou rozhodnost jsme měli projevit i s Tureckem a celým tím hororovým příběhem s dobytím a vyrabováním Afrínu. Tam byly stovky mrtvých civilistů, desítky zmasakrovaných dětí, desetitisíce vyhnanců, v zásadě taková pěkná etnická mikročistka – a na rozdíl od dnešní situace bylo zcela jasné, KDO za to může. A u nás ticho po pěšině!“

A v tomto případě už naopak Jaroš pomyslné „kladné bodíky“ premiéru Babišovi a jeho vládě pomyslně odečítá. „To nejhorší, co může malá země dělat, je být nečitelná, nemít páteř, snažit se to hrát na obě strany. To přesně dělá Zeman – navenek chce zůstat v euroatlantických strukturách, ale zároveň zcela viditelně a trapně koketuje s druhou stranou – s Ruskem a Čínou. Tihle malí vyčůránci, co se to snaží uhrát na všechny strany, ti si nakonec znepřátelí všechny a jednou dostanou po čuni,“ uzavírá Jaroš.

Celý komentář Martina Jaroše na Facebooku:

Pár poznámek k těm ruským diplomatům.

1. Jsem za ty 3 vyhoštěné rád a připisuju za to premiéru Babišovi 3 kladné bodíky. Tj. jeho celkové skóre v mých očích se vylepšuje na -663.

2. Hodně lidí nadává, že vyhoštěných by mělo být víc. Podle mě je to tak akorát. Přece jen nevíme ZCELA jistě, že to bylo Rusko. Je to jako když paní učitelka píše na tabuli a někdo ji zezadu trefí flusačkou. Ona se rychle otočí, je si SKORO jistá, že to udělal největší sígr ze třídy, který navíc už minule takovou flusačku měl. Skoro jistá, ale ne úplně jistá. V takovém případě nemůžeme dovolit hněvu, aby cloumal naším majestátem naplno. Stačí jen preventivní tytyty. Francie stahuje 4 lidi, Polsko 4, Holandsko 2, Maďarsko 1, Slovensko 0 - nejsme na tom zle.

3. Nejlepší ovšem je, že se prokázalo, jak je ZEMAN VE SKUTEČNOSTI SLABÝ. V reálné zahraniční politice nezmůže nic. Ano, snaží se zavděčit generálnímu sponzorovi v Moskvě tím, že absurdně úkoluje rozvědku, aby pátrala po novičoku v Česku. Ano, je to ubohé - ale je to už jen takové bezmocné štěkání psa, který nemůže kousnout. Zeman už se vůbec chová spíš jako soukromník, který se utrh a jede na vlastní pěst. Pošle tři popletené dvořany do Číny, ale už to ani nepůsobí profesionálně, už to nemá úroveň státní diplomacie a už to nemá zuby. Já jsem za to rád, ale pro Zemana to musí být hořké. Babiš ho má úplně na háku, ani k tomu premiérování už ho nepotřebuje. Předčasné volby by premiérovi jen pomohly. A tak to je - ne my, voliči, ale náš schopný agent Bureš nakonec Zemana odstaví.

4. A ještě jedna důležitá věc. To s ruskými diplomaty je moc pěkné. Ale tu samou rozhodnost jsme měli projevit i s Tureckem a celým tím hororovým příběhem s dobytím a vyrabováním Afrínu. Tam byly stovky mrtvých civilistů, desítky zmasakrovaných dětí, desetitisíce vyhnanců, v zásadě taková pěkná etnická mikročistka - a na rozdíl od dnešní situace bylo zcela jasné, KDO za to může. A u nás ticho po pěšině!

Ano, vím dobře, že je to náš takzvaný spojenec. Tohle je velká etická otázka. Když někdo z naší party šikanuje slabší, máme držet basu jen proto, že s ním pečeme? Nebo mu můžeme říct, hele, člověče, nech toho, tohle fakt přeháníš? Já jsem rozhodně pro to druhé. A nebyl bych sám. I Evropská komise vojenskou akci tvrdě zkritizovala a Švédsko (které pravda není v NATO) dokonce zrušilo plánovanou státní návštěvu. Taková reakce by dávala smysl - ale právě Babišovo hnutí takovou reakci ve sněmovně zařízlo!

A to je celá bída české zahraniční politiky. To nejhorší, co může malá země dělat, je být nečitelná, nemít páteř, snažit se to hrát na obě strany. To přesně dělá Zeman - navenek chce zůstat v euroatlantických strukturách, ale zároveň zcela viditelně a trapně koketuje s druhou stranou - s Ruskem a Čínou. Tihle malí vyčůránci, co se to snaží uhrát na všechny strany, ti si nakonec znepřátelí všechny a jednou dostanou po čuni. Jak by ostatně mohlo Zemanovi vysvětlit třeba Rusko na případu dvojitého agenta pana Skripala. Babiš dělá ten oportunismus o třídu chytřeji, EU a NATO uznává - ale morální kompas mu bohužel v životě nenarostl.

Já sním o zemi, která respektuje svoje dohody, věrně se drží svých přátel a spojenců, ale dokáže je férově upozornit, když dělají chybu. Na takové Česko bych byl hrdý

autor: pro