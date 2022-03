Personální šachy na drahách: Vazby na kauzy i velké peníze. Čí člověk půjde do čela ČD

reklama

K Bednárikovu odstoupení se vyjádřil bývalý ministr dopravy Karel Havlíček, pro server RAILTARGET uvedl: „Začali úřadovat opět šíbři a kmotři. Pan Bednárik patřil mezi nejschopnější manažery ve veřejné sféře. Je to člověk, který je restrukturalizačního charakteru jakožto manažer. Je to člověk, který má obrovský respekt v rámci celého oboru. Je to člověk, který velmi dobře vedl dceřinou společnost Českých drah ČD Cargo a také proto v krizové době, to znamená v době, kdy klesly výnosy Českých drah v důsledku covidu – téměř o 80 procent, byl dosazen do pozice šéfa Českých drah a zvládl ji velmi dobře.”



Téměř čtrnáct dní se spekuluje o možných kandidátech. Jedním z nich má být Michal Krapinec, současný předseda a člen představenstva ČD Telematika. Ten svou účast zatím nepotvrdil. Upozornil na sebe v roce 2018, kdy odjel v době své dovolené jako člen Sobotkovy delegace do Číny na náklady čínské ambasády. S informacemi tehdy přišel Deník N. Na dotaz ohledně své cesty Deníku N tehdy odpověděl: „To, že jsem součástí delegace, jsem viděl v podstatě až na terminálu.“

Dalším kandidátem na významný post ředitele ČD je Bogdan Heczko. Ten už u národního dopravce působil. Na pozici finančního ředitele jej v roce 2007 doporučil tehdejší šéf Českých drah Josef Bazala. Působil nicméně i v představenstvu ČD Cargo, spolu s Petrem Žaludou, Rodanem Šeneklem, Jaroslavem Richterem a Václavem Andrýskem.



Již v minulosti se ohledně Heczkova působení vyskytly pochybnosti. Redaktorka iDnes.cz Lucie Tvarůžková se zabývala napojením Heczka na konkurenci. Podle jejích informací Heczko v době, kdy působil na ČD, podnikal s klíčovou osobou Čechofrachtu. Heczko tehdy spoluvlastnil podíl ve společnosti ITeuro spolu s René Holečkem. Holeček byl v té době členem dozorčí rady AWT Čechofracht a podle zákulisních informací v podniku držel jednu pětinu.



Tehdejší ministr za ODS Aleš Řebíček v nastalé situaci Heczkův možný střet zájmů neviděl. „Dráhy nejsou s to už dva týdny vysvětlit, čím si Heczko nominaci do vedení ČD Cargo vysloužil. „Všichni členové představenstva a dozorčí rady byli nominováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti a přínosu pro novou dceřinou společnost,“ zněla nicneříkající odpověď. Heczko na vzkazy redakce nereagoval,” napsala v roce 2007 Tvarůžková.

„Když vlast volá, musím pomoci."

Heczko byl odvolán z představenstva ČD Cargo i postu finančního ředitele poté, co ve funkci skončil Josef Bazala. Ten vedl České dráhy od roku 2005 do roku 2008 na pozici generálního ředitele, zároveň byl předsedou představenstva. V představenstvu ČD se ale poprvé objevil již v roce 2003. Od roku 2007 do roku 2010 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČD Cargo.

Jeho působení u národního dopravce však skončilo neslavně. Kauzou prodeje vagónů a špatnými hospodářskými výsledky. Bazalou se v jedné ze svých reportáží zabývali i Reportéři ČT. O co v kauze šlo? Bazala prodal 500 uhelných vagonů společnosti Čechofracht za 175 milionů korun. Čechofracht vagony opravil a dal je k užívání své dceřiné společnosti Speditrans, která je opět pronajala k užívání ČD Cargu. Podle Jiřího Vodičky, který na postu předsedy představenstva působil po Bazalovi, Cargo prodělalo. Pokud by si totiž vagóny nechalo opravit, ušetřilo by 326 milionů korun. Speditrans, který na zakázce vydělal, byl bývalou společností zmíněného Josefa Bazaly. K jejímu prodeji mělo dojít před Bazalovým nástupem k národnímu dopravci.

Podle magazínu RailTarget měl vztahy s podnikatelem Holečkem mimo Heczka i Josef Bazala: „Jeden z původních privatizátorů Třineckých železáren Holeček měl přátelské vztahy i se samotným Bazalou. Pojily je i obchodní vztahy, které nakonec Bazalovy zlomily vaz.”

Railtarget zároveň upozorňuje na vztah Heczka a Jiřího Minka. Ten letos v únoru usedl do Dozorčí rady národního dopravce. Působil ve vrcholových funkcích PKP Cargo International, AWT Čechofracht a AWT ROSCO. „Jak už jsme Vás několikrát informovali, Jiří Minka je členem dozorčí rady ČD, kolem kterého se objevila už celá řada otazníků. Začalo to jeho netransparentní nominací a pokračuje to podezřením na střet zájmů (psali jsme zde). Pro úplnost těchto vazeb je důležité zmínit, že Minku do dozorčí rady v tichosti nominovala TOP 09, na kterou má vazby jak „šedá eminence českých železnic“ Bazala, tak kontroverzní podnikatelé Šuškovi. Jde o ta samá jména, která jsme popisovali v pavučině vztahu Bogdana Heczka,” uvádí se na webu.

Výše zmíněné skutečnosti ale Heczkovi nebrání v tom, aby se do výběrového řízení na post ředitele ČD přihlásil. „Když vlast volá, musím pomoci. Mám rád výzvy a vím, že to asi nebude žádné válení na zadku,“ uvedl Heczko pro E15. Podle deníku je Heczko přesvědčen, že splňuje veškeré náležitosti pro výkon této funkce. Aktuálně prý provozuje web pro golfisty v obytných autech.

